मुर्गी पालन से ऑर्गेनिक खेती तक...सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बिजनेस में भी धुरंधर हैं एमएस धोनी
भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धोनी को हर बच्चा-बच्चा जानता है। उनका बल्ला घुमाने पर तालियों की गूंज ही सुनाई देती थी। क्रिकेट की दुनिया में नाम कमा चुके धोनी ने बिजनेस वर्ल्ड में भी अपनी अलग जगह बनाई है।
भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को हर बच्चा-बच्चा जानता है। कैप्टन कूल जब भी मैदान पर बल्ला घुमाते थे तालियों की आवाज गूंजती रहती थी। क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाने के अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अलग बिजनेस भी स्टार्ट किया है। वह करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं और वह उनका पूरा समय निकल जाता होगा। एमएस धोनी 1-2 नहीं बल्कि कई चीजों को बिजनेस कर रहे हैं और उसी से कमाई कर रहे हैं। आज हम आपके धोनी के बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
- रांची में ऑर्गेनिक खेती का कारोबार
धोनी का रांची के सांबो इलाके में एक बड़ा फार्म हाउस है। रिपोर्ट के अनुसार, इसका एरिया करीब 43 से 55 एकड़ के बीच है। इसमें कई तरह की सब्जियां और फल जैसे आम, अनानास, अमरूद, पपीता, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, मटर, ब्रोकली, कद्दू और अन्य फल-सब्जियां उगाए जाते हैं। वह खेती भी करते हुए कई बार दिख चुके हैं और इन फल-सब्जियों को बाजार भेजा जाता है। धोनी के खेत की सब्जियां इतनी अच्छी होती हैं कि उनकी मांग भी काफी ज्यादा रहती है। वहां के लोकल का कहना है कि सब्जियों-फल के उगने से पहले ही बुकिंग हो जाती है।
- कड़कनाथ मुर्गी पालन में भी आजमाया हाथ
महेंद्र सिंह धोनी मुर्गी पालन में भी हाथ आजमा चुके हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र की प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गी के पालन में रुचि दिखाई थी। इसके बाद अप्रैल 2022 में धोनी के रांची फार्म के लिए 2,000 कड़कनाथ चूजों का ऑर्डर दिया गया था। बता दें, कड़कनाथ अपने काले रंग और खास मांस के लिए प्रसिद्ध है। इस नस्ल को 2018 में जीआई टैग मिला था। वह आज भी इस बिजनेस को कर रहे हैं।
- डेयरी फार्मिंग से दूध का बिजनेस
मुर्गी पालन और खेती के अलावा डेयरी फार्मिंग में भी धोनी अपना हुनर दिखा चुके हैं। उनके रांची स्थित फार्म पर साहीवाल, होल्स्टीन फ्रीजियन और देसी नस्ल की गायें रखे जाने की जानकारी है। धोनी के डेयरी में करीब 73 अच्छी नस्ल की गाय हैं, जिनका दूध रांची और आस-पास के क्षेत्रों में जाता है।
- स्पोर्ट्स और फिटनेस बिजनेस में भी मौजूदगी
खेती-बाड़ी के अलावा एमएस धोनी का मन स्पोर्ट्स और फिटनेस के बिजनेस में भी खूब लगा और उन्होंने इसमें भी अपना हाथ अजमाया। वह स्पोर्ट्सवियर ब्रांड Seven और फिटनेस वेंचर SportsFit World से भी जुड़े रहे हैं। इसके अलावा उनका टाईअप चेन्नईयिन एफसी (Chennaiyin FC), माही रेसिंग टीम इंडिया (Mahi Racing Team India) और रांची के होटल माही रेजिडेंसी (Hotel Mahi Residency) से भी रहा है। कुल मिलाकर महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी हैं और उनका दिमाग काफी तेज चलता है। वह एकसाथ सबकुछ संभाल रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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