Jokes of the Day: जब बच्चे ने मम्मी से पूछे मजेदार सवाल, पढ़िए मां-बेटे से जुड़े 25 मदर्स डे स्पेशल जोक्स
हंसी रोजाना की लाइफ की सबसे मजेदार और असरदार दवाओं में से एक है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं मां-बेटे की बातचीत से जुड़े मदर्स डे स्पेशल जोक्स।
भागदौड़ भरी लाइफ में ज्यादातर लोग स्ट्रेस से घिरे हुए हैं। ऐसे में हंसी एक ऐसी असरदार दवा है जो हर किसी के मूड को बदल सकती है। हर सुबह आपके मूड को लाइट करने और आपके आसपास पॉजिटिविटी फैलाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार मदर्स डे स्पेशल जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपको यकीनन हंसी आएगी। पढ़िए-
1) बच्चा: मां, क्या मैं कल स्कूल न जाऊं? आज मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा है।
मां: बेटा, दिल तो घबराएगा ही, आज तेरा 'रिजल्ट' जो आने वाला है!
2) शिक्षक: तुम्हारे होमवर्क में इतनी गलतियां क्यों हैं? क्या तुम्हारे पापा ने मदद की थी?
बच्चा: नहीं सर, ये सब मेरी मां ने अकेले ही गलत किया है!
3) मां: चिंटू, तुम इतनी देर से खाली पेपर को क्यों देख रहे हो?
चिंटू: मां, मैं इस पर 'कोहरे' वाला निबंध लिख रहा हूं!
4) मां: बेटा, परीक्षा कैसी रही?
बेटा: मां, सवाल तो बहुत आसान थे, बस जवाब थोड़े मुश्किल निकले।
5) मां: तुम फेल कैसे हो गए?
बेटा: टीचर ने वो सवाल पूछा जो मुझे आता ही नहीं था।
मां: क्या पूछा था?
बेटा: मेरा नाम!
6) बच्चा: मां, बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवा लें?
मां: क्यों? घर में टिंडे की सब्जी क्या सजा काटने के लिए बनाई है?
7) बेटा: मां, मेरी नीली वाली शर्ट नहीं मिल रही!
मां: अगर मैं आई और मुझे मिल गई, तो बहुत पिटेगा।
(मां आती है और शर्ट वहीं पड़ी मिलती है)
8) बच्चा: मां, मुझे डर लग रहा है।
मां: डर लग रहा है तो मोबाइल छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा!
9) बेटा: मां, मुझे नींद नहीं आ रही।
मां: मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई क्या?
10) बच्चा: मां, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा।
मां: पहले अपना कमरा तो साफ कर ले, वरना तेरी फ्लाइट घर से ही टेक-ऑफ हो जाएगी (बाहर फेंक दूंगी)।
11) बच्चा: मां, क्या हम मिट्टी से बने हैं?
मां: हां बेटा।
बच्चा: तो क्या बारिश होने पर हम कीचड़ बन जाएंगे?
12) मां: बेटा, भगवान सब देख रहे हैं।
बच्चा: तो क्या भगवान को भी पता है कि मैंने उनकी अलमारी से चॉकलेट निकाली है?
13) बच्चा: मां, चिड़िया उड़ती क्यों है?
मां: क्योंकि उसके पंख होते हैं।
बच्चा: तो फिर मुर्गा क्यों नहीं उड़ता?
मां: क्योंकि वो आलसी होता है, तेरी तरह!
14) छोटा बच्चा: मां, क्या हाथी उड़ सकता है?
मां: नहीं बेटा।
बच्चा: लेकिन पापा तो कह रहे थे कि हाथी उड़ता है।
मां: हां, तो कभी-कभी उड़ लेता होगा!
15) बच्चा: मां, शादी क्या होती है?
मां: बेटा, जब तुम अपने खिलौने किसी और को दे देते हो और फिर वो उन्हें तोड़ देता है, वही शादी है।
16) बच्चा: मां, चांद पर लोग रहते हैं क्या?
मां: नहीं बेटा।
बच्चा: तो फिर वहां रात को लाइट कौन जलाता है?
17) मां: ये गंदा कमरा किसका है?
बेटा: मां, ये तो 'नेचुरल' लुक है!
18) मां: किचन से शीशा टूटने की आवाज आई, क्या हुआ?
बच्चा: कुछ नहीं मां, गलती से मेरा हाथ लग गया।
मां: हाथ लगा या पूरा शरीर?
19) मां: बेटा, जरा दुकान से चीनी ले आओ।
बेटा: मां, टांगों में दर्द हो रहा है।
मां: चॉकलेट भी लानी है।
बेटा: लाओ पैसे, दर्द तो अब गायब हो गया!
20) मां: गोलू, तुमने कल रात को ब्रश नहीं किया था?
गोलू: मां, कल तो संडे था न!
21) बच्चा: मां, मुझे 10 रुपये चाहिए।
मां: कल ही तो दिए थे, क्या किया उनका?
बच्चा: वो... वो तो कल की बात थी मां!
22) मां: उठो बेटा, धूप निकल आई है।
बेटा: तो क्या मुझे धूप में सूखना है? सोने दो न!
23) टीचर: अपनी मां पर पांच लाइन लिखो।
बच्चा: 1. मेरी मां बहुत सुंदर है। 2. मेरी मां बहुत अच्छी है। 3. बाकी की 3 लाइनें मां ने लिखने से मना किया है, वो कह रही हैं नजर लग जाएगी!
24) मां: बेटा, आज खाने में क्या खाओगे?
बेटा: जो भी आप प्यार से बना दो।
मां: ठीक है, लोकी की सब्जी खा लो।
बेटा: इतना प्यार भी नहीं चाहिए मां!
25) बच्चा: मां, आप तो कहती थी कि आप परी हो।
मां: हां बेटा, हूं न।
बच्चा: तो फिर आप उड़ती क्यों नहीं?
मां: बेटा, सैंडल भारी है, जमीन पर टिके रहने में ही भलाई है।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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