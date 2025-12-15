Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Most People Flush the Toilet Incorrectly, and Its the Real Reason Behind Bathroom Odour
टॉयलेट में फ्लश करने का सही तरीका नहीं जानते 90% लोग, इस गलती से फैलती है गंदी बदबू!

संक्षेप:

ज्यादातर लोग टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद फ्लश तो करते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता है। यही वजह है कि टॉयलेट में ज्यादा बदबू बनी रहती है और तुरंत बाद कोई दूसरा चला जाए, तो हालत खराब हो जाती है।

Dec 15, 2025 12:26 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
हम सभी दिन में कई बार टॉयलेट यूज करते हैं, लेकिन शॉकिंग बात ये है कि ज्यादातर लोगों को इसका सही से इस्तेमाल करना ही नहीं आता। जी हां, हम में से ज्यादातर लोग टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद फ्लश तो करते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता है। यही वजह है कि टॉयलेट में ज्यादा बदबू बनी रहती है और तुरंत बाद कोई दूसरा चला जाए, तो हालत खराब हो जाती है। खासतौर से पब्लिक टॉयलेट में ऐसा काफी होता है। अगर आप भी अभी तक फ्लश गलत तरीके से करते आ रहे हैं, तो चलिए आज जान लेते हैं कि सही तरीका आखिर क्या है।

फ्लश इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है?

आमतौर पर आप देखेंगे कि टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं और फ्लश कर देते हैं। ये तरीका आपको नॉर्मल लग सकता है, लेकिन सही बिल्कुल नहीं है। सही तरीका है ये कि आपको हमेशा टॉयलेट की लिड यानी ढक्कन को बंद करने के बाद ही फ्लश ऑन करना चाहिए। इसके पीछे बड़ा सिंपल सा कारण है। दरअसल जब आप टॉयलेट का ढक्कन बंद किए बिना फ्लश करते हैं, तो हवा में माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट फैल जाते हैं। इससे बदबू काफी गुना बढ़ जाती है।

वॉशरूम में फैल जाते हैं गंदे कण

टॉयलेट का ढक्कन खोल कर फ्लश करने पर, हवा में यूरिन और पूप के छोटे-छोटे माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट यानी कण फैल जाते हैं, जो वॉशरूम में रखे तौलिया, टूथब्रश, शैंपू सोप वगैरह पर बैठ जाते हैं। इससे हाइजीन का इश्यू भी होता है और सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इन कणों की वजह से बदबू भी काफी ज्यादा फैल जाती है, जिसके कारण किसी दूसरे का टॉयलेट इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है।

पब्लिक टॉयलेट में जरूरी है ये रूल

ये सिंपल सी हैबिट आपको पब्लिक टॉयलेट में शर्मिंदा होने से बचा सकती है। फ्लाइट, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल में अक्सर टॉयलेट के बाहर कोई वेटिंग के लिए खड़ा ही होता है। ऐसे में टॉयलेट से ज्यादा स्मेल ना आए, इसके लिए ये सिंपल सी हैबिट आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए।

तेज पेशाब आए और आसपास बाथरूम ना हो, तो क्या करें? इमरजेंसी में काम आएंगे ये हैक!
