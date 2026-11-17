गधी का दूध पीएंगे क्या! कीमत जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश, गाय-भैंस के दूध से भी ज्यादा फायेदमंद
दूध का नाम सुनते ही गाय और भैंस याद आती हैं, लेकिन दुनिया का सबसे महंगा दूध इनका नहीं है। एक ऐसे जानवर का दूध हजारों रुपये लीटर बिकता है, जिसका नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे।
गधी का दूध दुनिया के सबसे महंगे दूध में शामिल है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि एक लीटर दूध खरीदने के लिए हजारों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। भारत में भी कुछ जगहों पर गधी का दूध 8 से 10 हजार रुपये लीटर तक बिकता है। वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में इसकी कीमत 30 हजार रुपये लीटर तक बताई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गधी के दूध में ऐसा क्या खास है, जो यह गाय और भैंस के दूध से इतना महंगा बिकता है? इसकी कीमत इतनी ज्यादा होने के पीछे क्या वजह है और इसका इस्तेमाल किन चीजों में होता है? आइए, इसके बारे में जानते हैं।
गधी का दूध होता है सबसे महंगा!
जब भी दूध की बात होती है, तो गाय और भैंस के दूध का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन गधी का दूध इन सबसे अलग है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आम लोगों के लिए इसे रोज खरीदना आसान नहीं है। भारत समेत कई देशों में इसकी कीमत करीब 8 हजार से 10 हजार रुपये प्रति लीटर बताई जाती है। वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में इसकी कीमत 25 हजार से 30 हजार रुपये प्रति लीटर तक बताई गई है। विदेशों में भी गधी का दूध काफी महंगा बिकता है। वहां यह दूध कई बार पैकेट या पाउडर के रूप में भी मिलता है।
आखिर इतना महंगा क्यों बिकता है गधी का दूध?
गधी के दूध की कीमत ज्यादा होने की सबसे बड़ी वजह इसका कम मिलना है। गाय और भैंस की तुलना में गधी बहुत कम दूध देती है। एक गधी से दिनभर में करीब एक से डेढ़ लीटर दूध ही मिल पाता है। यानी दूध का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर नहीं हो पाता। जब किसी चीज की उपलब्धता कम होती है और उसे तैयार करने में ज्यादा मेहनत लगती है, तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। गधी के दूध के साथ भी कुछ ऐसा ही है।
गधी के दूध से बनता है दुनिया का महंगा चीज
गधी का दूध सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, बल्कि एक खास तरह का चीज बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस चीज का नाम पुले चीज है। इसे दुनिया के सबसे महंगे चीज में गिना जाता है। यह मुख्य रूप से सर्बिया में बनाया जाता है और इसकी कीमत करीब 80 हजार रुपये प्रति किलो तक बताई जाती है।
इस चीज को बनाना भी आसान नहीं है। एक किलो पुले चीज तैयार करने के लिए करीब 25 लीटर गधी के दूध की जरूरत पड़ती है। चूंकि गधी से बहुत कम दूध मिलता है, इसलिए इसे बनाने में काफी समय और मेहनत लगती है। यही वजह है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है।
गधी के दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं?
गधी के दूध में कैल्शियम, पोटैशियम और प्रोटीन के साथ विटामिन ए, सी, डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। इसमें गाय और भैंस के दूध के मुकाबले फैट और कैसीन प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसी वजह से कुछ लोगों को यह दूध पचाने में आसान लग सकता है।
डिस्क्लेमर: गधी के दूध के पोषक तत्व और संभावित फायदे व्यक्ति के हिसाब से अलग हो सकते हैं। इसे पीने से पहले इसकी शुद्धता और पाश्चराइजेशन का ध्यान रखें। किसी बीमारी या दूध से एलर्जी की स्थिति में डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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