ग्लिसरीन इस्तेमाल करने के 5 कमाल के हैक, घर से लेकर कपड़े तक चमकेंगे
ग्लिसरीन का इस्तेमाल अभी तक केवल स्किन और बालों के लिए सुना होगा। स्किन पर लगाने से सॉफ्ट हो जाती है लेकिन अब से ग्लिसरीन को इन 5 तरह से यूज करके देखें। बड़े कमाल के हैं ये हैक
ग्लिसरीन का इस्तेमाल स्किन केयर के लिए होता है, ये बात तो सभी जानते हैं। खासतौर पर सर्दियों में ग्लिसरीन और गुलाबजल को मिलाकर चेहरे पर लगाने से सॉफ्ट स्किन मिलती है। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि यहीं ग्लिसरीन अलग-अलग तरीकों से कई जगह इस्तेमाल की जा सकती है और इससे काफी सारी चीजों को चमकाया भी जा सकता है। अगर आप भी अभी तक नहीं जानती तो जान लें। कैसे 5 जगहों पर ग्लिसरीन का यूज किया तो ना केवल सामान डस्ट फ्री हो जाएगा बल्कि कपड़ों पर लगे दाग भी छूट जाएंगे। तो बस नोट कर लें ग्लिसरीन यूज करने के ये कमाल के हैक, बड़े काम आएंगे।
कपड़ों पर लगे तेल, इंक के दाग होंगे साफ
कपड़े पर सरसों का तेल गिर गया या इंक लग गई इस तरह के जिद्दी दाग को निकालने के लिए बस ग्लिसरीन काफी होगी। दाग वाले हिस्से पर ग्लिसरीन लगाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद कपड़े को नॉर्मल साबुन या डिटर्जेंट से वॉश कर लें। सारे धब्बे फटाफट से गायब हो जाएंगे। ये हैक बड़े काम का है।
डस्ट को रखेगा दूर
फ्रिज पर बार-बार धूल जम जाती है तो वहीं शीशे भी धूल से भर जाते हैं। बार-बार लगने वाली धूल से परेशान रहते हैं तो बस एक एंटी डस्ट स्प्रे तैयार कर लें। इसमे एक बोतल में पानी भरे और फटाफट ग्लिसरीन का एक चम्मच पानी में डाल दें। बस अब फ्रिज, शीशे जैसी जगहों पर स्प्रे करें और क्लीन कर लें। धूल-मिट्टी लंबे टाइम तक नहीं आएगी।
स्टिकर छुड़ाने का काम
प्लास्टिक जैसी चीजों पर स्टिकर लगा है और वो साफ नहीं हो रहा तो बस ग्लिसरीन की कुछ बूंदों को डालकर रगड़कर छोड़ दें। आधे घंटे बाद साफ करें सारा स्टिकर और उसका ग्लू बड़े आराम से साफ हो जाएगा और चिपचिपापन भी नहीं रहेगा।
लेदर के सामान चमकेंगे
अगर आपके पास कोई लेदर की पर्स, बैग या फिर कोई लेदर से जुड़ा सामान है और उसकी शाइन चली गई है तो बस ग्लिसरीन को किसी कॉटन बॉल्स पर लगाए और पूरे सामान को वाइप कर दें। फिर से लेदर की चमक से ये नया जैसा दिखने लगेगा।
फंसी हुई बैग की चैन होगी ठीक
किसी बैग या पर्स की जिप फंस गई तो टेंशन ना लें। घर में रखी ग्लिसरीन की बोतल आपके इस काम को आसान बना सकती है। फंसी हुई चेन पर कॉटन बड्स की मदद से थोड़ा से ग्लिसरीन लेकर लगाएं, चेन आसानी से खुलने बंद होने लगेगी। तो आप बताएं इनमे से कितने हैक जानते थे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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