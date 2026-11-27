सर्दियों में बगिया को फूलों से महकाना है तो सबसे सस्ता और आसान फूल है गेंदे का फूल। जिसे अगर इस तरह लगा दिया तो हर टहनी पर दो से तीन फूल आराम से खिलेंगे और पौधे का साइज भी 12-14 इंच से ज्यादा नहीं होगा, जानें गार्डनिंग टिप्स।

सर्दियों में बालकनी या छत पर बनाई बगिया को फूलों से महकाना है तो गेंदा सबसे सस्ता और आसान पौधा है। इसे उगाना भी आसान है, अलग से नर्सरी से पौधा खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही थोड़ी सी मेहनत कर दी तो इसमे फूल भी जमकर खिलेंगे। अगर आपके घर में पूजा के फूलों में गेंदे की माला आती है तो बगिया में बड़े आराम से गेंदे के पौधे उग सकते हैं। इन माला के फूलों से पौधों की नई खेप तैयार करें। थोड़े से खाद पानी से इसमे ढेर सारे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों का मौसम आ चुका है तो सूखे फूलों से पौध बनाना और बड़े आकार के फूल उगाना जरूर सीख लें।

गेंदे के सूखे फूलों से बन जाएगी नई पौध नर्सरी जाकर गेंदे के फूल लाने का झंझट पालने की जरूरत नही हैं। बस घर के मंदिर में अगर गेंदे की माला भगवान को चढ़ी है तो उसे सुखा लें। फिर फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर अलग कर दें और अंदर के बीज को मिट्टी में डाल दें। हर साल ऐसे ही आप नई पौध आसानी से बना लेंगी।

गेंदे के पौधे के लिए मिट्टी चूंकि ये पौधा भी सर्दियों का है तो इसे भी पानी की कोई खास जरूरत नहीं होती है। ऐसे गमले में पौधा लगाएं जिसमे से पानी आराम से निकल जाता है। साथ ही मिट्टी थोड़ी भुरभुरी सी हो। अब गमले की मिट्टी में थोड़ा सा वर्मीकम्पोस्ट खाद डालकर मिट्टी को तैयार कर लें। साथ में थोड़ा सा नारियल का छिलका ऊपर से रख दें, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहे। कुछ घरेलू चीजों की मदद से मिट्टी के लिए उपजाऊ खाद बना लें, जिसकी जरूरत पौधे को फूल उगाने के लिए होती है।

बीज से बना लें पौधा गेंदे के बीजों को गमले की मिट्टी में फैला दें। ऊपर से पतली सी मिट्टी की लेयर से इसे ढंक दें। लेकिन ज्यादा मिट्टी से ढंकने से बचें नहीं तो बीज से पौधा नहीं बनेगा। एक सप्ताह में बीज से पौधे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पौधा जब तीन से चार इंच बड़ा हो जाए और उसमे पत्तियां आ जाएं तो इसे निकालकर दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें।

ऐसा करने से पौधे की ग्रोथ तेज होती है और साथ ही फूल भी ज्यादा अच्छे से आते हैं।

हल्की धूप में रखें पौधा पौधे को दूसरे गमले में शिफ्ट करने के बाद हल्की धूप वाली जगह पर रखें, जहां से उसे सीधी धूप ना लगे। बस मिट्टी में नमी बनी रहे और पानी ज्यादा देने से बचें।

ज्यादा फूल लाने के लिए घर में बनाएं फर्टिलाइजर बिना केमिकल फर्टिलाइजर के केवल घर की चीजों से भी बड़े और ढेर सारे गेंदे के फूल उगाए जा सकते हैं। इसके लिए बस केले और प्याज के छिलके की जरूरत होगी। केले और प्याज के छिलके को पानी की बोतल में भरकर दो से तीन दिन के लिए छाया में रख दें। फिर इसी पानी को पौधों में डालें। गेंदे के पौधे को पोटाश और फास्पोरस वाले खाद की जरूरत होती है। वहीं यूरिया खाद डालने से बचें नहीं तो फूल नहीं आएगा पत्तियां ज्यादा होंगी।