Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बस 1 काम... और दूध वाली चाय का स्वाद हो जाएगा दोगुना! खूब वायरल हो रहा ये तरीका

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Viral Caramel Tea: नॉर्मल दूध वाली चाय से अलग हटकर एक बार ये वायरल कैरेमल टी बनाकर देखें। इसका टेस्ट इतना रिच और क्रीमी आता है कि पी कर मजा आ जाएगा। अपने स्वाद की वजह से इंटरनेट पर ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है।

बस 1 काम... और दूध वाली चाय का स्वाद हो जाएगा दोगुना! खूब वायरल हो रहा ये तरीका

वैसे तो टी लवर्स को भरी गर्मी में भी चाय पीना पसंद होता है, लेकिन बरसात के मौसम में गरमा-गरम चाय पीने की तलब जरा बढ़ जाती है। अब आपने नॉर्मल दूध वाली चाय तो खूब पी होगी, क्या वायरल कैरेमल टी ट्राई की है? आजकल कैरेमल टी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसमें कुछ खास नहीं डाला जाता है, वही चायपत्ती, चीनी और दूध वगैरह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इस चाय का स्वाद हल्का कैरेमल फ्लेवर लिए होता है, जिस वजह से ये रेगुलर दूध वाली चाय से काफी अलग लगती है। इसे बनाना भी बिल्कुल सिंपल है, बस कुछ छोटी-छोटी सी बातें ध्यान रखें। बहुत ही गाढ़ी और मलाईदार चाय बनती है, इसलिए एक बार तो ये जरूर ट्राई करनी चाहिए।

सबसे पहले चायपत्ती और चीनी को साथ में कूट लें

वायरल कैरेमल टी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, चायपत्ती और चीनी को साथ में कूटना। इसके लिए आपको अपने स्वाद के मुताबिक चायपत्ती और चीनी को एक खरल में हल्का सा दरदरा कूट लेना है। ध्यान रहे आपको इन्हें पीसकर बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस इतना कूटें कि चीनी और चायपत्ती आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं।

ये भी पढ़ें:बस 3 काम... और चावल हर बार खिले-खिले बनेंगे! शेफ विकास खन्ना ने शेयर की टिप्स

चाय के लिए कैरेमल तैयार करें

रेगुलर चाय बनाते हुए हम दूध में चीनी और चायपत्ती एड करते हैं, लेकिन यहां आपको इसका उल्टा करना है। कैरेमल तैयार करने के लिए गैस पर एक पैन चढ़ाएं और उसमें चीनी-चायपत्ती वाला मिक्सचर डाल दें। आपको पैन में पानी या दूध कुछ भी नहीं डालना है। चम्मच से चलाते हुए इन्हें धीमी आंच पर पका लें। आपको बस चीनी को मेल्ट करना है यानी पिघला लेना है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए, तो अगला स्टेप फॉलो करें। बहुत ज्यादा इसे नहीं पकाना है, वरना कड़वा टेस्ट भी आ सकता है।

ये भी पढ़ें:ठेले जैसी तीखी मोमोज की चटनी घर पर नहीं बनती? इन 4 टिप्स से आएगा वही स्वाद!

कैरेमल में दूध मिलाएं

चीनी मेल्ट हो जाने के बाद आपको इसमें दूध एड करना है। आप गाढ़ी दूध वाली चाय पसंद करते हैं तो सिर्फ दूध एड करें। वरना साथ में पानी भी मिक्स कर सकते हैं। अब दूध को चलाते हुए चीनी और चायपत्ती के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें।

लास्ट में एड करें अदरक और बाकी मसाले

दूध मिलाने के बाद आपको चाय में बाकी चीजें एड कर लेनी है। कैरेमल टी में कई लोग केसर के कुछ कतरे डालना पसंद करते हैं, जिससे काफी अच्छी खुशबू और कलर आता है। बाकी आप अदरक के साथ कुछ खड़े मसाले जैसे लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च, चक्रफूल, दालचीनी वगैरह को कूटकर भी चाय में एड कर सकते हैं। आपको जिस मसाले का स्वाद पसंद है, उस हिसाब से अपनी चाय में एड करें। अब चाय को कुछ देर पकने दें ताकि सभी मसाले चाय में अपना फ्लेवर रिलीज कर दें। बस आपकी वायरल कैरेमल टी बनकर तैयार है।

काम की टिप: कैरेमल बनाते हुए गैस की फ्लेम हमेशा धीमी रखें, वरना चीनी जल सकती है। इससे कड़वा स्वाद आ सकता है। इसके अलावा कैरेमल में दूध या पानी थोड़ा आराम से मिलाएं। क्योंकि गर्म कैरेमल में पानी या दूध मिलाने से भाप तेजी से निकलती है, जिससे गर्म छींटे भी पड़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें:बूंदी के रायते में 1 बार ये स्पेशल तड़का लगाएं, हलवाई जैसा स्वाद और खुशबू आएगी!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।