बस 1 काम... और दूध वाली चाय का स्वाद हो जाएगा दोगुना! खूब वायरल हो रहा ये तरीका

Viral Caramel Tea: नॉर्मल दूध वाली चाय से अलग हटकर एक बार ये वायरल कैरेमल टी बनाकर देखें। इसका टेस्ट इतना रिच और क्रीमी आता है कि पी कर मजा आ जाएगा। अपने स्वाद की वजह से इंटरनेट पर ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है।

वैसे तो टी लवर्स को भरी गर्मी में भी चाय पीना पसंद होता है, लेकिन बरसात के मौसम में गरमा-गरम चाय पीने की तलब जरा बढ़ जाती है। अब आपने नॉर्मल दूध वाली चाय तो खूब पी होगी, क्या वायरल कैरेमल टी ट्राई की है? आजकल कैरेमल टी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसमें कुछ खास नहीं डाला जाता है, वही चायपत्ती, चीनी और दूध वगैरह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इस चाय का स्वाद हल्का कैरेमल फ्लेवर लिए होता है, जिस वजह से ये रेगुलर दूध वाली चाय से काफी अलग लगती है। इसे बनाना भी बिल्कुल सिंपल है, बस कुछ छोटी-छोटी सी बातें ध्यान रखें। बहुत ही गाढ़ी और मलाईदार चाय बनती है, इसलिए एक बार तो ये जरूर ट्राई करनी चाहिए।

सबसे पहले चायपत्ती और चीनी को साथ में कूट लें वायरल कैरेमल टी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, चायपत्ती और चीनी को साथ में कूटना। इसके लिए आपको अपने स्वाद के मुताबिक चायपत्ती और चीनी को एक खरल में हल्का सा दरदरा कूट लेना है। ध्यान रहे आपको इन्हें पीसकर बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस इतना कूटें कि चीनी और चायपत्ती आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं।

चाय के लिए कैरेमल तैयार करें रेगुलर चाय बनाते हुए हम दूध में चीनी और चायपत्ती एड करते हैं, लेकिन यहां आपको इसका उल्टा करना है। कैरेमल तैयार करने के लिए गैस पर एक पैन चढ़ाएं और उसमें चीनी-चायपत्ती वाला मिक्सचर डाल दें। आपको पैन में पानी या दूध कुछ भी नहीं डालना है। चम्मच से चलाते हुए इन्हें धीमी आंच पर पका लें। आपको बस चीनी को मेल्ट करना है यानी पिघला लेना है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए, तो अगला स्टेप फॉलो करें। बहुत ज्यादा इसे नहीं पकाना है, वरना कड़वा टेस्ट भी आ सकता है।

कैरेमल में दूध मिलाएं चीनी मेल्ट हो जाने के बाद आपको इसमें दूध एड करना है। आप गाढ़ी दूध वाली चाय पसंद करते हैं तो सिर्फ दूध एड करें। वरना साथ में पानी भी मिक्स कर सकते हैं। अब दूध को चलाते हुए चीनी और चायपत्ती के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें।

लास्ट में एड करें अदरक और बाकी मसाले दूध मिलाने के बाद आपको चाय में बाकी चीजें एड कर लेनी है। कैरेमल टी में कई लोग केसर के कुछ कतरे डालना पसंद करते हैं, जिससे काफी अच्छी खुशबू और कलर आता है। बाकी आप अदरक के साथ कुछ खड़े मसाले जैसे लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च, चक्रफूल, दालचीनी वगैरह को कूटकर भी चाय में एड कर सकते हैं। आपको जिस मसाले का स्वाद पसंद है, उस हिसाब से अपनी चाय में एड करें। अब चाय को कुछ देर पकने दें ताकि सभी मसाले चाय में अपना फ्लेवर रिलीज कर दें। बस आपकी वायरल कैरेमल टी बनकर तैयार है।