बरसात के मौसम में लकड़ी के फर्नीचर पर दीमक या फफूंदी लग गई है, तो ये छोटा सा नुस्खा आपके बड़े काम आने वाला है। लकड़ी पर लगे कीड़ों को रिमूव करने के लिए बस दो चीजों को मिक्स कर के ये घोल तैयार कर लें, काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।

मानसून शुरू होते ही वातावरण में नमी काफी बढ़ जाती है, यही वजह है कि इन दिनों दीमक लगने की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। लकड़ी के दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर और अलमारी के कोनों पर अक्सर दीमक दिखाई देना शुरू हो जाती है। ये दीमक अगर बढ़ जाए तो पूरे के पूरे फर्नीचर को खराब कर सकती है। इसलिए समय पर इसे खत्म करना काफी जरूरी हो जाता है। इसके लिए आपको मार्केट से किसी तरह के स्प्रे वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर दीमक लगना अभी शुरू ही हुआ है तो आप घरेलू नुस्खों से भी इसे ठीक कर सकते हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दीप्ति कपूर ने एक ऐसा ही कमाल का हैक शेयर किया है, जिसमें सिर्फ दो चीजों की मदद से आप दीमक की छुट्टी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-

सिर्फ 2 चीजों से खत्म करें लकड़ी पर लगी हुई दीमक बरसात के मौसम में ज्यादा नमी की वजह से अगर आपके किसी फर्नीचर या खिड़की-दरवाजों पर दीमक लगना शुरू हो गई है, तो तुरंत आप ये हैक आजमाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी, नींबू और सफेद सिरका। आपको बस एक बाउल में दो बड़े चम्मच नींबू का रस और दो बड़े चम्मच विनेगर यानी सफेद सिरका मिक्स करना है और इसे किसी स्प्रे बॉटल में भरकर रख लेना है।

इस तरह करें स्प्रे का इस्तेमाल लकड़ी में जहां-जहां भी कीड़े यानी दीमक लगी हो या लगना शुरू हो गई हो, वहां इस मिक्सचर को अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। अब इसे लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद किसी भी कपड़े या टिश्यू पेपर की मदद से उस एरिया को साफ कर दें। इस हैक को दो से तीन बार ट्राई करें तो शुरुआती दीमक काफी हद तक खत्म हो जाती है।

कीड़े ज्यादा फैलने पर करें ये काम ये हैक शुरुआती दीमक को खत्म करने में हेल्पफुल हो सकता है। हालांकि अगर लकड़ी के कीड़े काफी ज्यादा बढ़ गए हों तो पेस्ट कंट्रोल की मदद लेना ज्यादा सही रहता है। वहीं अगर ऐसा फर्नीचर पुराना हो गया है तो बेहतर है कि आप उसका इस्तेमाल ना करें। वरना दीमक के फैलने का डर भी रहता है।

काम की टिप- लकड़ी के सामान पर फफूंदी लग गई है, तो भी आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं। इससे शुरुआती फफूंदी काफी हद तक साफ हो जाती है। हालांकि अगर फफूंदी ज्यादा लग गई हो, तो पेस्ट कंट्रोल की मदद लेना ज्यादा सही रहता है।