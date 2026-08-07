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मनी प्लांट में कीड़े लगने से पीले और छेद वाले हो गए हैं पत्ते? ये 1 चीज डालने से होंगे हरे-भरे

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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बरसात के मौसम में ज्यादा नमी की वजह से मनी प्लांट के पत्ते पीले पड़ जाते हैं या कई बार उनमें छेद भी होने लगते हैं। ऐसा कीड़े लगने की वजह से होता है। इन्हें ठीक कैसे किया जाए तो बचाव कैसे करें, आइए डिटेल में जानते हैं।

Money Plant Care During Monsoon
मनी प्लांट में कीड़े लगने पर क्या करें?

मनी प्लांट घरों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पौधों से एक है। इसकी देखभाल काफी आसान होती है और इसे घर में लगाना शुभ भी माना जाता है। हालांकि बरसात के मौसम में बाकी पौधों की तरह ही मनी प्लांट को भी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। खासकर ज्यादा नमी की वजह से इसमें कीड़े लगने की समस्या इन दिनों काफी कॉमन होती है। अगर समय पर इसका ध्यान ना दिया जाए तो मनी प्लांट के पत्ते पीले पड़ सकते हैं और उनमें छोटे-छोटे छेद होना भी शुरू हो जाते हैं। कीड़े लगने से पौधे की ग्रोथ भी प्रभावित होती है और ये धीरे-धीरे खराब होने लगता है। अगर आपका मनी प्लांट भी ऐसे संकेत दिखा रहा है, तो तुरंत ये छोटी-छोटी टिप्स फॉलो करना शुरु कर दें। बरसात के मौसम में ये हरा-भरा रहेगा।

मनी प्लांट में कीड़े लगने पर क्या करें?

मनी प्लांट के पत्तों या जड़ों में कीड़े लगने पर, पौधे की ग्रोथ प्रभावित होती है। इसके पीते पीले पड़ने लगते हैं और कई बार तो पौधा पूरी तरह खराब हो जाता है। इसके लिए आप महीने में एक बार पौधे में नीम खली पाउडर मिला सकते हैं। बस पौधे की मिट्टी में एक चम्मच पाउडर डालकर थोड़ा सा पानी डालें, ये जड़ों तक पहुंच जाएगा। इससे पौधे में कीड़े या फंगस नहीं लगेंगे।

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पीले और छेद वाले पत्तों पर छिड़कें हल्दी

अगर आपके पौधे के पत्ते पीले पड़ गए या उनमें छेद हो गए हैं, तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्दी को पौधे की मिट्टी में छिड़क दें और साथ ही उन पत्तों पर जो पीले पड़ गए हैं या उन्हें कीड़ों ने खा लिया है। इसके बाद आपको दो दिन पौधे को ऐसे ही रहने देना है। हल्दी के एंटीबैक्टीरियल गुण पौधे में पनपने वाले कीड़े और फंगस को खत्म करने का काम करती है।

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बरसात में कैसे करें मनी प्लांट की देखभाल?

बरसात के मौसम में मनी प्लांट के पौधे को खास देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा नमी की वजह से इसमें कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। कई बार इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं या जगह जगह पत्तों में छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं। ऐसे में ये कुछ छोटी छोटी टिप्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए।

  • पौधे को ऐसी जगह पर ना रखें, जहां तेज बारिश आती हो। जरूरत से ज्यादा पानी मनी प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है।
  • मिट्टी की नियमित जांच करना भी बेहद जरूरी है। अगर मिट्टी में किसी तरह के कीड़े या फंगस लगी हुई दिखाई दे, तो ऊपर की मिट्टी हटाकर साफ और सूखी पॉटिंग मिक्स डालें।
  • पत्तियों को समय समय पर साफ करते रहें। जिन पत्तियों में कीड़े लगे हुए हो या पत्तियां ज्यादा पीली हों, उन्हें अलग कर दें। इससे संक्रमण फैलने का खतरा कम होता है।
  • गमले में पानी जमा न होने दें। पानी की निकासी पर ध्यान रखें वरना पौधे की जड़ों में सड़न शुरू हो सकती है।
  • मनी प्लांट को तेज धूप में ना रखें। इसकी ग्रोथ के लिए ब्राइट इन डायरेक्ट सनलाइट सबसे अच्छी होती है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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