Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रसोई के कॉकरोच खत्म नहीं हो रहे? पिसी हुई चीनी में ये 1 चीज मिलाकर छिड़क दें, दोबारा नहीं दिखेंगे!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

क्या आपकी रसोई के कॉकरोच भी खत्म नहीं हो रहे? मार्केट में मिलने वाले स्प्रे वगैरह सब ट्राई कर लिए, फिर भी कोई खास असर नहीं दिख रहा? एक बार ये नुस्खा ट्राई करें, कॉकरोच ऐसे गायब होंगे कि दोबारा नजर नहीं आएंगे।

रसोई के कॉकरोच खत्म नहीं हो रहे? पिसी हुई चीनी में ये 1 चीज मिलाकर छिड़क दें, दोबारा नहीं दिखेंगे!

घर में कॉकरोच होना एक बड़ी आम समस्या है। खासकर रसोई में तो कॉकरोच कई बार इतना आतंक मचा देते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या करें। मार्केट में मिलने वाले स्प्रे और दवाइयां छिड़कने के बाद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता। अब तो वैसे भी बरसात का मौसम आ रहा है, इन दिनों तो कॉकरोच और भी तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे में कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है जो इन सारे कॉकरोचों की छुट्टी कर दे, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। आज एक ऐसा ही नुस्खा हम आपके लिए ले कर आए हैं। रसोई या घर में किसी भी हिस्से में कॉकरोच पनप गए हैं, तो चीनी पाउडर वाला हैक बड़ा कमाल का साबित होने वाला है। आइए फटाफट से जान लेते हैं आपको करना क्या है-

चीनी पाउडर में मिला दें ये 1 चीज, भाग जाएंगे कॉकरोच

घर से कॉकरोच खत्म करने के लिए कोई सस्ता और इफेक्टिव तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये एक काम कर के रख लें। सारे कॉकरोच भाग जाएंगे और दोबारा वापस भी नहीं आएंगे। इसके लिए आपको पीसी हुई चीनी और बोरिक पाउडर की जरूरत होगी। बोरिक पाउडर आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। इन दोनों चीजों को एक बाउल में बराबर मात्रा में मिक्स कर लें, फिर इसे हर उस जगह पर छिड़क दें जहां कॉकरोचों का आना-जाना लगा रहता है।

ये भी पढ़ें:फ्रिज की बदबू हो या पीलापन...गर्म पानी में 4 चीजें मिलाकर पोंछ दें, चमक उठेगा!

कैसे काम करता है ये हैक?

अक्सर लोगों को लगता है कि पिसी हुई चीनी की वजह से तो घर में चींटियाँ और कॉकरोच और भी ज्यादा आएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी है। चीनी की खुशबू सिर्फ इन्हें अपनी और आकर्षित करने का काम करती है। जैसे ही वो इसके पास आते हैं, बोरिक पाउडर खाने की वजह से खत्म हो जाते हैं। एक-दो कॉकरोच भी अगर इस तरह खत्म हो जाएं तो बाकी के कॉकरोच वो जगह हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं।

Get Rid Of Cockroaches
ये भी पढ़ें:फ्रीजर में कच्चा आलू क्यों रगड़ रहे हैं लोग? आपके हजारों रूपए बचा देगा ये 1 हैक!

बोरिक पाउडर ना हो तो क्या मिलाएं?

कई बार बोरिक पाउडर आसपास मिलता नहीं है। ऐसे में आप बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी पिसी हुई चीनी के साथ बराबर मात्रा में मिक्स करें। यानी दो चम्मच चीनी का पाउडर ले रहे हैं, तो बेकिंग सोडा भी दो चम्मच इस्तेमाल करें। ये भी बोरिक पाउडर जितना ही इफेक्टिव है।

किन-किन जगहों पर जरूर छिड़कें

इस पाउडर को आप एक चम्मच की मदद से हर उस जगह पर छिड़क सकते हैं, जहां कॉकरोचों का आना-जाना लगा रहता है। खासकर किचन सिंक के नीच, डस्टबिन के पास, फ्रिज के आसपास, रसोई के कोनों में, गैस के पीछे या स्टोर रूम जैसी जगहों में इनकी मौजूदगी ज्यादा देखी जाती है। इस पाउडर को रात में छिड़कर सो जाएं, रातभर में कॉकरोचों का सफाया होना शुरू हो जाएगा। सुबह आप झाड़ू से सारी जगहों को आराम से क्लीन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:लैट्रिन के बाल्टी-डिब्बे साफ करने के लिए अपनाएं 3 तरीके, गंदी-सफेद परत हट जाएगी
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।