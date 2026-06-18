रसोई के कॉकरोच खत्म नहीं हो रहे? पिसी हुई चीनी में ये 1 चीज मिलाकर छिड़क दें, दोबारा नहीं दिखेंगे!
क्या आपकी रसोई के कॉकरोच भी खत्म नहीं हो रहे? मार्केट में मिलने वाले स्प्रे वगैरह सब ट्राई कर लिए, फिर भी कोई खास असर नहीं दिख रहा? एक बार ये नुस्खा ट्राई करें, कॉकरोच ऐसे गायब होंगे कि दोबारा नजर नहीं आएंगे।
घर में कॉकरोच होना एक बड़ी आम समस्या है। खासकर रसोई में तो कॉकरोच कई बार इतना आतंक मचा देते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या करें। मार्केट में मिलने वाले स्प्रे और दवाइयां छिड़कने के बाद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता। अब तो वैसे भी बरसात का मौसम आ रहा है, इन दिनों तो कॉकरोच और भी तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे में कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है जो इन सारे कॉकरोचों की छुट्टी कर दे, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। आज एक ऐसा ही नुस्खा हम आपके लिए ले कर आए हैं। रसोई या घर में किसी भी हिस्से में कॉकरोच पनप गए हैं, तो चीनी पाउडर वाला हैक बड़ा कमाल का साबित होने वाला है। आइए फटाफट से जान लेते हैं आपको करना क्या है-
चीनी पाउडर में मिला दें ये 1 चीज, भाग जाएंगे कॉकरोच
घर से कॉकरोच खत्म करने के लिए कोई सस्ता और इफेक्टिव तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये एक काम कर के रख लें। सारे कॉकरोच भाग जाएंगे और दोबारा वापस भी नहीं आएंगे। इसके लिए आपको पीसी हुई चीनी और बोरिक पाउडर की जरूरत होगी। बोरिक पाउडर आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। इन दोनों चीजों को एक बाउल में बराबर मात्रा में मिक्स कर लें, फिर इसे हर उस जगह पर छिड़क दें जहां कॉकरोचों का आना-जाना लगा रहता है।
कैसे काम करता है ये हैक?
अक्सर लोगों को लगता है कि पिसी हुई चीनी की वजह से तो घर में चींटियाँ और कॉकरोच और भी ज्यादा आएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी है। चीनी की खुशबू सिर्फ इन्हें अपनी और आकर्षित करने का काम करती है। जैसे ही वो इसके पास आते हैं, बोरिक पाउडर खाने की वजह से खत्म हो जाते हैं। एक-दो कॉकरोच भी अगर इस तरह खत्म हो जाएं तो बाकी के कॉकरोच वो जगह हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं।
बोरिक पाउडर ना हो तो क्या मिलाएं?
कई बार बोरिक पाउडर आसपास मिलता नहीं है। ऐसे में आप बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी पिसी हुई चीनी के साथ बराबर मात्रा में मिक्स करें। यानी दो चम्मच चीनी का पाउडर ले रहे हैं, तो बेकिंग सोडा भी दो चम्मच इस्तेमाल करें। ये भी बोरिक पाउडर जितना ही इफेक्टिव है।
किन-किन जगहों पर जरूर छिड़कें
इस पाउडर को आप एक चम्मच की मदद से हर उस जगह पर छिड़क सकते हैं, जहां कॉकरोचों का आना-जाना लगा रहता है। खासकर किचन सिंक के नीच, डस्टबिन के पास, फ्रिज के आसपास, रसोई के कोनों में, गैस के पीछे या स्टोर रूम जैसी जगहों में इनकी मौजूदगी ज्यादा देखी जाती है। इस पाउडर को रात में छिड़कर सो जाएं, रातभर में कॉकरोचों का सफाया होना शुरू हो जाएगा। सुबह आप झाड़ू से सारी जगहों को आराम से क्लीन कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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