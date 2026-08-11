Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चावल के मांड में मिलाएं ये 1 चीज, चेहरे का कालापन होगा कम, मिल सकता है गजब का निखार

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

चेहरे का कालापन दूर करने के लिए आप कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर चुकी हैं, तो अब चावल का मांड लगाकर देख लें। मांड में आपको बस एक चीज मिलाकर फेस पर लगानी है और आपको खुद फर्क दिखेगा।

benefits of rice water for skin
चेहरे पर चावल का मांड लगाने के फायदे और जानें सही तरीका

चेहरे की रंगत सुधारने के लिए लोग कई क्रीम, जेल मॉइश्चराइजर, टोनर का इस्तेमाल करते हैं और कई लोग महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी ले लेते हैं। तो वहीं कुछ लोग स्किन केयर रूटीन में घरेलू चीजों को शामिल करते हैं। चावल का पानी इनमें से एक घरेलू तरीका है। स्किन के लिए चावल का पानी किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है और इसे लगाने से कई फायदे मिलते हैं। अगर आप त्वचा के कालेपन, दाग-धब्बे से परेशान हो चुके हैं, तो चावल के मांड में बस एक चीज मिलाकर लगाएं। ब्यूटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इससे आपको स्किन से जुड़े कई फायदे मिलेंगे और रंगत भी निखरेगी।

चावल के मांड में क्या होता है

चावल के पानी में स्टार्च, मिनरल्स, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन के लिए बेहतर माने जाते हैं। खासतौर पर स्टार्च से स्किन स्मूद और शाइन हो जाती है। कई लोग चावल का मांड सीधे भी अपने चेहरे पर लगाते हैं और कुछ लोग इसमें कई चीजों को मिलाकर फेस पैक तैयार करते हैं।

क्या मिलाकर लगाना है?

चावल के मांड में आपको बादाम का तेल मिलाकर लगाना होगा। इसमें स्टार्च और कुछ नेचुरल तत्व होते हैं, जिसमें बादाम का तेल मिलाने से फायदा मिलेगा। बादाम के तेल में मुख्य तौर से विटामिन ई और हेल्दी फैटी एसिड होते हैं, जो स्किन को डीप क्लीन करते हैं और नमी लाने में मदद करते हैं।

कैसे लगाना है ये पैक

2 से 3 चम्मच ठंडा किया हुआ चावल का मांड लेना है, उसमें 4 से 5 बूंद प्‍येार बादाम का तेल मिक्स करें। दोनों चीजों को अच्छे से मिलाकर टॉनिक सीरम जैसा तैयार कर लें और किसी शीश में स्टोर करें। चेहरे को फेसवॉश से साफ करें और फिर इस मिक्सचर को फेस-नेक पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। करीब 10 से 15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर सादे पानी से साफ कर लें। इसके बाद अपना मॉइश्चराइजर लगा लें।

ये भी पढ़ें:ईशा अंबानी के हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया हेयर वॉश की एक गलती कर देगी बाल खराब

क्या मिलेंगे फायदे

चावल का मांड-बादाम तेल मिक्स करके लगाने से स्किन पर नमी बनी रहेगी। आपको ड्राई स्किन से छुटकारा मिलेगा और चेहरे पर निखार भी आएगा। चावल का मांड क्लीनिंग एजेंट भी माना जाता है, जिससे चेहरे की टैनिंग भी साफ होगी। इससे आपकी स्किन बैरियर को सपोर्ट मिलेगा और पोर्स खुले रहेंगे।

ज्यादा लगाने से बचें

इस पैक को आप हफ्ते में 2 बार लगा सकती हैं, ज्यादा लगाने से स्किन ऑयली हो सकती है। अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है और त्वचा चिटकती रहती है, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसे लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। अगर किसी भी तरह की खुजली, जलन हो तो फौरन पानी से साफ कर लें।

ये भी पढ़ें:स्किन की समस्याओं से निपटने के लिए 5 तरह से जमाएं बर्फ, दिखेगा कमाल का रिजल्ट
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Beauty Tips
लाइफस्टाइल न्यूज़ , सेहत , रेसिपी , फैशन , ब्यूटी और फिटनेस से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।