मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि ने की छठ पूजा, छठी मैया का गीत भी गाया
भोजपुरी सिंगर और एक्टर मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी ने छठ पूजा की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें वह सूर्य भगवान को अर्घ्य देती नजर आ रही हैं।
बिहार में छठ पूजा का खास महत्व है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और परिवार से जुड़ा ऐसा मौका है, जिसका पूरे साल इंतजार रहता है। इस दौरान लोग उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठी मैया से परिवार की खुशहाली और अच्छी सेहत की कामना करते हैं। इस खास मौके पर भोजपुरी एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी ने भी छठ पूजा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य भगवान को अर्घ्य देती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही उनका छठी मैया का गीत गाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है।
सुरभि तिवारी ने शेयर कीं छठ पूजा की तस्वीरें
मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी ने छठ पूजा के मौके पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें वह पूजा करती और सूर्य भगवान को अर्घ्य देती दिखाई दे रही हैं। छठ पूजा के दौरान घाट पर व्रती सुबह और शाम सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सुरभि की तस्वीरों में भी इसी खास मौके की झलक देखने को मिल रही है। उनकी इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि उन्होंने भी छठ पूजा को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। बिहार और पूर्वांचल से जुड़े लोगों के लिए छठ का त्योहार कितना खास होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोग भी इस मौके पर अपने घर और परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं।
छठी मैया का गीत गाते हुए भी दिखीं सुरभि
सुरभि की तस्वीरों के साथ उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में वह छठी मैया का गीत गाती नजर आ रही हैं। छठ पूजा में गीतों का भी खास हिस्सा होता है। घरों में पूजा की तैयारियों के दौरान और घाट पर छठ के पारंपरिक गीत सुनाई देते हैं। इन गीतों के बिना इस त्योहार की रौनक कुछ अधूरी सी लगती है।
सुरभि का यह वीडियो भी इसी माहौल की याद दिलाता है। छठ के गीतों में छठी मैया की पूजा, सूर्य भगवान के प्रति आस्था और परिवार की खुशहाली की कामना जुड़ी होती है।
बिहार में क्यों खास है छठ पूजा?
बिहार में छठ पूजा को बहुत बड़े त्योहार की तरह मनाया जाता है। इस दौरान घरों से लेकर घाटों तक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। लोग कई दिन पहले से ही पूजा की तैयारियां शुरू कर देते हैं। घरों की साफ-सफाई होती है, पूजा का सामान जुटाया जाता है और प्रसाद बनाने की तैयारी की जाती है।
छठ पूजा में व्रती करीब चार दिनों तक अलग-अलग नियमों के साथ पूजा करते हैं। इसमें नहाय-खाय, खरना, डूबते सूर्य को अर्घ्य और उगते सूर्य को अर्घ्य देना शामिल है। ठेकुआ, फल और दूसरे प्रसाद भी इस पूजा का खास हिस्सा होते हैं। इस त्योहार में परिवार के लोग मिलकर तैयारियां करते हैं और घाट पर एक साथ पूजा करने पहुंचते हैं।
पति, पत्नी और पंगा में भी नजर आ रहे हैं मनोज और सुरभि
मनोज तिवारी और सुरभि तिवारी इन दिनों रियलिटी टीवी शो 'पति, पत्नी और पंगा' में भी नजर आ रहे हैं। यहां उनके बीच मस्ती, हंसी-मजाक और छोटी-छोटी नोंक-झोंक वाले कई पल देखने को मिलते हैं। शो में दोनों का एक-दूसरे के साथ मस्ती भरा अंदाज भी सामने आता रहता है। ऐसे में छठ पूजा की तस्वीरों और वीडियो के जरिए सुरभि का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। जहां शो में वह मनोज के साथ हंसी-मजाक करती दिखती हैं, वहीं छठ पूजा के मौके पर वह पूजा और गीतों में शामिल नजर आईं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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