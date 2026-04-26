Jokes of the Day: मामा-भांजे की चटपटी गपशप से जुड़े 10 मजेदार चुटकुले, हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट
मां के बाद अगर कोई हमें सबसे ज्यादा दुलार देता है, तो वो मामा ही होते हैं। उनके साथ हम दिल खोलकर बातें कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं और बिना किसी झिझक के हंसी-मजाक भी कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए मामा-भांजे की गपशप से जुड़े कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं।
मामा-भांजा या भांजी का रिश्ता प्यार, अपनापन और हल्की-फुल्की तकरार से भरा होता है। मां के बाद अगर कोई हमें सबसे ज्यादा दुलार देता है, तो वो मामा ही होते हैं। उनके साथ हम दिल खोलकर बातें कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं और बिना किसी झिझक के हंसी-मजाक भी कर सकते हैं। इसी खास रिश्ते की मिठास और नोकझोंक को और मजेदार बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मामा-भांजा से जुड़े कुछ धमाकेदार चुटकुले। ये जोक्स न सिर्फ आपका मूड फ्रेश करेंगे, बल्कि आपको हंसी से लोट-पोट भी कर देंगे।
1) मामा: बेटा, स्कूल से कब आए?
भांजा: अभी आया मामा...
मामा: अच्छा बेटा, ये बताओ - 'मास्टर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं'?
भांजा: GST!
मामा: अबे पागल है क्या?
भांजा: अरे मामा, GST मतलब 'Government School Teacher'।
2) भांजा: मामा, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो आप क्या करोगे?
मामा: तो मैं तुम्हें गधा कहूंगा!
भांजा: और अगर पास हो गया तो?
मामा: तो तू मेरे जैसा समझदार हो जाएगा!
3) भांजा: मामा, ये प्यार क्या होता है?
मामा: बेटा, ये वो चीज है जो इंसान को अंधा कर देती है और फिर जब आंख खुलती है, तो इंसान कहता है- 'अरे, ये मैंने क्या कर दिया!'
4) मामा - तुझे इतनी मार क्यों पड़ी ?
भांजा - बारात में गलत बोल गया।
मामा - क्या?
भांजा - “वारी वरसी खटन ग्यासी,
खटके ले आंदा तार।
भगंडा तभी सजेगा, जब नाचे कुडी का यार!
मामा - फिर तो मार पड़नी ही थी।
भांजा - मुझे तो सिर्फ मार ही पडी,
जो बंदा नाचा उसकी तो परसों तेरहवीं है।
5) पहले कंस मामा, फिर शकुनी और फिर कटप्पा
अब मेरा तो मामाओं के ऊपर से विश्वास उठ गया है।
6) मामा: बेटा बड़े होकर क्या बनोगे?
भांजा: मामा जैसा!
मामा (खुश होकर): क्यों?
भांजा: क्योंकि काम कम और मौज ज्यादा।
7) मामा: पढ़ाई कैसी चल रही है?
भांजा: मामा, बस आपकी तरह चल रही है
मामा: मतलब?
भांजा: ना तेज, ना धीमी…बस जैसे-तैसे।
8) भांजा: मामा, आप मुझे सबसे ज्यादा क्यों प्यार करते हो?
मामा: क्योंकि तू मेरा भांजा है
भांजा: और मम्मी?
मामा: वो तो मेरी बहन है… उसे तो झेलना पड़ता है।
9) मामा: बेटा, मोबाइल कम चलाया करो
भांजा: ठीक है मामा, आप भी WhatsApp कम चलाओ
मामा: अरे मैं तो काम के लिए चलाता हूं,
भांजा: और मैं होमवर्क से बचने के लिए।
10) भांजा: मामा, आप बचपन में कैसे थे?
मामा: शरारती
भांजा: तभी न मम्मी कहती हैं “इससे दूर रहना”।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।