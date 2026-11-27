लड्डू गोपाल के लिए सर्दियों में बनाएं मिनी हीटर, सिर्फ ₹5 के कुल्हड़ से करें ये देसी जुगाड़!
DIY Heater For Laddu Gopal: सर्दियों में लड्डू गोपाल को गर्म रखने के लिए आप ये मिनी हीटर बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिट्टी के कुल्हड़ से बना देसी हीटर बिना बिजली के काम करता है और इसे बनाना भी एकदम आसान है।
लड्डू गोपाल के लिए लोग ठंड शुरु होते ही खास इंतजाम करने लगते हैं। कोई उन्हें ठंड से बचाने के लिए गर्म, ऊनी कपड़े पहनाता है तो कोई रजाई और गर्म बिस्तर की व्यवस्था करता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक देसी जुगाड़ खूब वायरल हो रहा है, जिसे आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। 5 रुपए वाले मिट्टी के छोटे कुल्हड़ से आप अपने बाल गोपाल के लिए एक देसी हीटर बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो धीरे-धीरे गर्म होता है और मंदिर के आसपास गर्माहट बनाए रखता है। आजकल ऑनलाइन लड्डू गोपाल के लिए छोटे हीटर मिलते हैं, लेकिन उनके दाम काफी महंगे होते हैं। ऐसे में अगर आप अपने हाथों से ही कुछ किफायती और खास बनाकर तैयार करना चाहते हैं, तो बाल गोपाल के लिए ये देसी हीटर बना सकते हैं। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीका।
किन चीजों की होगी जरूरत?
लड्डू गोपाल के लिए छोटा सा हीटर बनाने के लिए आपको एक छोटा मिट्टी का कुल्हड़, मेटल की पतली जाली और मोल्डेड क्ले की जरूरत होगी। हीटर को डेकोरेट करने के लिए आप कुछ वॉटर कलर ले सकते हैं। साथ ही गर्माहट के लिए थोड़े से कोयले के टुकड़े चाहिए होंगे।
लड्डू गोपाल के लिए ऐसे बनाएं छोटा सा हीटर
स्टेप 1- हीटर का बेस बनाकर तैयार करें
सबसे पहले हीटर का बेस बनाकर तैयार करें। इसके लिए एक मिट्टी का एक छोटा कुल्हड़ लें। इसके मुंह को ढकने के लिए पतली मेटल की जाली लें और गोल शेप में काट लें। जाली का साइज कुल्हड़ के मुंह के बराबर रखें, ताकि ये अच्छे से फिट हो पाए। अब क्ले को पतला बेल लें और इसे जाली के चारों तरफ लगाकर एक फ्रेम तैयार कर लें।
स्टेप 2- कुल्हड़ को डेकोरेट करें
हीटर को थोड़ा सुंदर लुक देने के लिए आप इसे मोल्डेड क्ले की मदद से डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसके लिए क्ले को पतला-पतला बेल लें। फिर इसे कुल्हड़ पर बेल जैसी शेप में लगा दें। आप अपना मनचाहा डिजाइन बना सकते हैं। इसी तरह कुल्हड़ के निचले हिस्से में भी क्ले की एक पट्टी लगाकर बेस बनाएं और पकड़ने के लिए छोटे हैंडल तैयार करें।
स्टेप 3- क्ले सूखने पर रंग भरें
जैसे ही कुल्हड़ और जाली पर लगी क्ले पूरी तरह सूखकर सख्त हो जाए, इसपर रंग भरना शुरू करें। आप अपने मनपसंद रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि लड्डू गोपाल को नीला और हरा रंग विशेष रूप से प्रिय है। ऐसे में आप चाहें तो इन दोनों रंगों से भी हीटर को सजा सकते हैं। अब रंग भरने के बाद इसे अच्छी तरह सूखने के लिए रख दें।
स्टेप 4- कोयले को गर्म कर के हीटर तैयार करें
हीटर से गर्माहट पैदा करने के लिए कोयले के छोटे टुकड़े लें। इन्हें एक स्टील की छलनी में रखकर गैस पर अच्छे से गर्म कर लें। अब ये कोयले के टुकड़े कुल्हड़ में डालें और ऊपर से मेटल वाली जाली ढक दें। आपका मिनी हीटर बनकर तैयार है। रोज सुबह या शाम पूजा के दौरान आप लड्डू गोपाल के बाद इसे जलाकर रख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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