माधुरी दीक्षित के घर का होम टूर, लिविंग रूम से किचन तक देखें तस्वीरें
माधुरी दीक्षित और डॉ. श्रीराम नेने का मुंबई वाला घर किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। 5500 वर्ग फीट में फैले इस पेंटहाउस में खूबसूरत आर्टवर्क, शानदार फर्नीचर और म्यूजिक के लिए खास जगह है।
बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपनी एक्टिंग और डांस के साथ-साथ अपने शानदार लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। वह अपने पति डॉ. श्रीराम नेने और परिवार के साथ मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक आलीशान पेंटहाउस में रहती हैं। करीब 5500 वर्ग फीट में फैले इस घर से अरब सागर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। कुछ समय पहले फिल्ममेकर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ माधुरी के घर पहुंची थीं और वहां का टूर किया। इस दौरान घर के कई खूबसूरत हिस्से देखने को मिले। कहीं शानदार आर्टवर्क है, तो कहीं म्यूजिक के लिए खास जगह बनाई गई है। आइए देखते हैं माधुरी का यह खूबसूरत घर अंदर से कैसा दिखता है।
समुद्र के नजारे के साथ शानदार है लिविंग रूम
माधुरी दीक्षित के घर का लिविंग रूम काफी बड़ा और खूबसूरत है। यहां बैठने के लिए नीले रंग का बड़ा सोफा रखा गया है। इसके साथ हल्के रंग की आरामदायक चेयर भी हैं। कमरे में गोल और छोटे कॉफी टेबल रखे गए हैं, जो पूरे स्पेस को मॉडर्न लुक देते हैं। लिविंग रूम की एक दीवार डार्क ब्राउन रंग की है, जिस पर खास टेक्सचर दिया गया है। वहीं, खिड़कियों पर छत से फर्श तक लंबे सफेद पर्दे लगे हैं। इन पर्दों से दिन की रोशनी कमरे में आती है और घर काफी खुला-खुला लगता है।
घर में लगी हैं एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स
माधुरी के घर की सबसे खास चीजों में से एक यहां रखा आर्ट कलेक्शन है। घर की दीवारों पर कई खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हैं। इनमें मशहूर भारतीय कलाकार एमएफ हुसैन की बनाई कलाकृतियां भी शामिल हैं। इन पेंटिंग्स में कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं, जो घर के सिंपल इंटीरियर को और खूबसूरत बनाते हैं। घर में मॉडर्न फर्नीचर के साथ आर्ट को भी काफी अच्छी जगह दी गई है।
डाइनिंग एरिया में है म्यूजिक का खास कोना
- माधुरी के घर का डाइनिंग एरिया भी काफी स्टाइलिश है। यहां ओवल शेप की मार्बल टॉप डाइनिंग टेबल रखी गई है। इसके चारों तरफ खूबसूरत कुर्सियां हैं, जिनमें टील जैसे गहरे रंग देखने को मिलते हैं। टेबल के ऊपर लगी खास लाइट्स इस जगह को और आकर्षक बनाती हैं।
- इस एरिया की एक और खास बात है कि यहां म्यूजिक के लिए भी अलग जगह बनाई गई है। परिवार को म्यूजिक पसंद है, इसलिए घर में ग्रैंड पियानो रखा गया है। इसके अलावा गिटार और ड्रम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी जगह है। इससे घर का यह हिस्सा सिर्फ खाने-पीने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार के म्यूजिक टाइम के लिए भी खास बन जाता है।
मॉड्यूलर किचन का लुक है काफी सिंपल
माधुरी के घर की किचन मॉडर्न होने के साथ काफी साफ-सुथरी और काम की भी है। यहां लकड़ी और डार्क ग्रे रंग की कैबिनेट्स लगाई गई हैं। इन कैबिनेट्स में बाहर की तरफ हैंडल नहीं हैं, जिससे किचन को एक साफ और स्लीक लुक मिलता है। काउंटरटॉप भी काफी स्टाइलिश हैं। किचन में कैबिनेट्स के नीचे हल्की लाइट्स लगाई गई हैं। वहीं, एक दीवार पर वर्टिकल गार्डन बनाया गया है, जिसमें हरे पौधे लगे हैं। इससे किचन के मॉडर्न लुक में हरियाली भी जुड़ जाती है।
परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए अलग जगह
माधुरी और श्रीराम नेने के घर में परिवार के साथ समय बिताने और एंटरटेनमेंट के लिए भी खास जगह बनाई गई है। यहां बड़े टीवी के साथ हाई-क्वालिटी साउंड सिस्टम और स्पीकर्स लगे हैं। ऐसे में परिवार घर पर ही फिल्म देखने और म्यूजिक सुनने का मजा ले सकता है। घर के अलग-अलग हिस्सों को परिवार की पसंद और जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। यही वजह है कि माधुरी का यह पेंटहाउस लग्जरी होने के साथ काफी पर्सनल और आरामदायक भी लगता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें