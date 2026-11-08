माता लक्ष्मी के चरण बनाने के लिए नोट कर लें ये सिंपल आइडिया
दिवाली की डेकोरेशन बगैर लक्ष्मी के चरण चिह्न अधूरी लगेगी और केवल स्टिकर लगाने से काम नहीं चलेगा। अपने हाथों से मां लक्ष्मी की चरण पादुका बनाने के लिए ये सिंपल आइडिया काम आएगा।
दिवाली की रात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पूरी साज-सजावट की जाती है कि मां लक्ष्मी घर में आएं। मां को बुलाने के लिए काफी सारे लोग उनके चरण चिह्न बनाते हैं। मेन डोर से लेकर पूजा घर तक इन चिह्नों को बनाया जाता है। वैसे तो मार्केट में माता लक्ष्मी के चरण के चिह्न मिल जाते हैं। लेकिन घर में ऐसे चिह्नों को बनाना शुभ माना जाता है। और, रंगोली के पास खासतौर पर लक्ष्मी की चरण पादुका बनाई जाती है। अगर आपको भी शुभ चरण पादुकाएं बनानी है तो स्टेप बाई स्टेप तरीका सीख लें।
चरण पादुका बनाने के लिए बनाएं घोल
माता लक्ष्मी के चरण चिह्न बनाने के लिए कुमकुम या रोली को गंगाजल में डालकर गाढ़ा पोस्ट बना लें। इसे गाढ़ा करना है तो चावल का पेस्ट बनाकर उसमे रोली और गंगाजल मिलाकर तैयार करें।
मां लक्ष्मी के चरण चिह्न बनाने के तरीके
लक्ष्मी की चरण पादुका बनानी है तो हथेली के किनारों पर थोड़ा सा तैयार कुमकुम का घोल लगाएं और दरवाजे, जमीन पर छाप दें। दोनों पैर को साथ में बनाना है तो दोनों हाथ की हथेली पर साथ में कुमकुम का घोल लगाएं और जमीन पर छाप दें। बस इसके ऊपर पांचों उंगलियों के निशान बना दें। उंगलियों के निशान बनाने के लिए थोड़ा सा कुमकुम रोली को उंगली के पोर पर लगाएं और फिर बनाए हुए निशान के ऊपर लगा दें। बस बहुत ही आसानी से लक्ष्मी के चरण चिह्न बनकर तैयार हो जाएंगे।
छोटे डिब्बियों से बनाएं चरण पादुका
चरण पादुका बनाना नहीं आता तो बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का, बस छोटी डिब्बी को लें और उसकी मदद से दो ऊपर नीचे निशान बना लें। इसी तरह से दूसरे पैर के लिए भी निशान बना लें। अब इन डिब्बी के दो गोले निशान को एक दूसरे से उंगली की मदद से मिला दें। बस ऊपर की तरफ पांच छोटी बिंदिया रख दें और बन जाएंगे माता लक्ष्मी के चरण चिह्न।
S शेप से बनाएं चरण पादुका
मातारानी की चरण पादुका बनाना है तो सबसे सिंपल तरीका S शेप की मदद से बनाने का है। इसके लिए बस एस लेटर को बनाने के बाद उसके स्टार्टिंग और एंड प्वांइट को थोड़ा सा कर्व दें और फिर ऊपर की तरफ पांच बिंदिया लगा दें।
क्रॉस लाइन के साथ बनाएं चरण चिह्न
मां लक्ष्मी के चरण चिह्न बनाने के बस दो लाइन को क्रॉस करके बनाएं और नीचे की तरफ से इसे कर्वी लाइन से जोड़ दें। ऊपर की तरफ सिंपल लाइन से दोनों क्रॉस लाइन को जोड़ दें और पांच छोटे बिंदी बना दें। इन सिंपल तरीकों से माता लक्ष्मी के चरण चिह्न बनाएं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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