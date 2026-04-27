टॉप रेटेड AC Dohar/Comforter की शॉपिंग पर पाएं 30 से 80% का ऑफ
गर्मी AC कंफर्टर का डिमांड जैसे ही बढ़ता है, मार्केट में इसका दाम भी बढ़ जाता है। इस गर्मी आप इन्हें Amazon से सस्ते में खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर सीजन आते ही AC चलाना शुरू हो जाता है। Ac में बॉडी टेंपरेचर मेंटेन रखना जरूरी है। इसमें AC कंफर्टर आपकी मदद करेंगे। खास कर रात को AC में सोते हुए कंफर्टर जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको मार्केट में इनका प्राइस ज्यादा लग रहा है, तो Amazon के ये टॉप रेटेड विकल्प एक्सप्लोर करें, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो बिना इंतजार किए मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Cozy Furnish का माइक्रोफाइबर से तैयार इस कॉटन AC ब्लैंकेट की फैब्रिक कमाल की है, ये बेहद हल्की और मुलायम है। अगर घर में बच्चे हैं, तो उनकी स्किन के लिए भी ये अच्छा रहेगा। ये रिवर्सिबल भी है, इसे दोनों ओर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
DIVINE CASA माइक्रोफाइबर 120GSM रिवर्सिबल लाइटवेट ब्लैंकेट आप सभी को बहुत पसंद आएगा। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की हवादार है, जो शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। ये स्किन फ्रेंडली है, बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल करें। बहुत से लोगों को गर्मी में रैशेज निकल आते हैं, या फिर घर में छोटे बच्चे हैं, तो इसकी फैब्रिक बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। ये आपके कमरे में समर वाइव ऐड करने में मदद करेंगे।
BSB HOME का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार लाइटवेट रिवर्सिबल ब्लैंकेट हल्का और आरामदायक विकल्प है। अगर आपने AC चलाना शुरु कर दिया है और आपको भी कंफर्टर की जरूरत है, तो AMAZON का ये विकल्प ट्राई कर सकते हैं। इस समय इस पर 68% का ऑफ उपलब्ध है, बेहद सस्ते में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
सुपर सॉफ्ट डबल बेड रिवर्सिबल लाइटवेट कंफर्टर बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगा। इस पर दोनों ओर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। ये आपके कमरे में एक अलग वाइब ऐड करेगा। साथ ही इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और मुलायम है, आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इस ब्लैंकेट की फैब्रिक मुलायम और हल्की है, जिससे इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है। इस रिवर्सिबल AC कंफर्टर को आप दोनों ओर से इस्तेमाल कर सकती हैं।
100% कॉटन रिवर्सिबल AC ब्लैंकेट आप सभी को पसंद आएगा। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। साथ ही इसकी मुलायम फैब्रिक बच्चों के लिए भी परफेक्ट है। इतना ही नहीं इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो बेहद रिफ्रेशिंग हैं, ये आपके कमरे में समर वाइब ऐड करेंगे। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। यह आप सभी को पसंद आएगा तो 75% के ऑफर इसे आज ही ऑर्डर करें।
इस बैंकेट की कॉटन फैब्रिक गर्म मौसम में भी शरीर को पूरी तरह रिलैक्स्ड रखती है। साथ ही ये बॉडी टेंपरेचर भी मेंटेन रखती है, इस प्रकार एक बेहतर गुणवत्ता वाली नींद प्राप्त करने में मदद मिलती है। अगर आप हल्के और आरामदायक AC कंफर्टर की तलाश में हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। ये रिवर्सिबल है आप इसे दोनों और से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोनों और अलग-अलग पैटर्न और प्रिंट बने हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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