रात को गहरी नींद चाहिए, तो ऑर्डर करें हल्का आरामदायक डबल बेड AC Comforter
हल्के आरामदायक AC कंफर्टर की तलाश है, तो Amazon के ये टॉप रेटेड ऑप्शंस एक्सप्लोर क्यों नहीं करते!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ती गर्मी में Ac का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। अब Ac चलेगा तो कंफर्टर भी चाहिए होगा। अगर आप सब Ac ब्लैंकेट लेने का सोच रहे, तो एक बार Amazon के इन बेहतरीन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें। सर्दियों वाले ब्लैंकेट बहुत गर्म होते हैं और गर्मी में बॉडी को इरिटेट कर सकते हैं, इसीलिए AC कंफर्टर तो जरूरी है। कॉटन के हल्के और आरामदायक ब्लैंकेट यहां आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
BSB HOME प्योर कार्टून रिवर्सिबल लाइटवेट ब्लैंकेट किंग साइज डबल बेड के लिए परफेक्ट रहेगा। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक, शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। ये बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखती है। साथ ही इसपर बने प्रिंट और पैटर्न भी कमाल के हैं। आप इसे दोनों ओर से इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर गर्मी में AC कंफर्टर ढूंढ रही हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। इसकी लाइटवेट फैब्रिक इसे बच्चों के लिए एक परफेक्ट विकल्प बनाती है। ये स्किन फ्रेंडली है, तो गर्मी की चिंता न करें। ये रिवर्सिबल भी है, यानी इसे दोनों ओर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसपर बने फ्लोरल पैटर्न मेरे फेवरेट हैं, ये कंप्लीट समर वाइब दे रहे। इस समय ये 42% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।
COZY FURNISH का ये रिवर्सिबल ब्लैंकेट बेहद हल्का और मुलायम है। इस रिवर्सिबल AC कंफर्टर को आप दोनों ओर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर बने पत्तियों के प्रिंट कंप्लीट समर वाइब दे रहे, AC में ये बॉडी टेंपरेचर मेंटेन रखने में मदद करेगा। साथ ही आपके कमरे में पिंटरेस्ट लुक ऐड करेगा। साथ ही इसे घर पर आसानी से वॉश कर सकती हैं।
BSB HOME 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये रिवर्सिबल AC ब्लैंकेट/DOHAR जरूर ट्राई करें। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। पहली बात ये बेहद हल्का और आरामदायक है, दूसरी बात ये एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके दोनों ओर फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न बने हैं, जो देखने में भी काफी अट्रैक्टिव हैं। यह आपके कमरे को पिंटरेस्ट वाइब देंगे।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये AC ब्लैंकेट गर्मी में शरीर को पूरी तरह रिलैक्स्ड रखते हैं। साथ ही बॉडी टेंपरेचर को मेंटेन रखने हैं। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न काफी रिफ्रेशिंग हैं और समर वाइब दे रहे। इसे 100% कॉटन मटेरियल से तैयार किया गया है, यानी ये स्किन फ्रेंडली है, बच्चों वाले घर के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
अगर आप हल्के और आरामदायक AC कंफर्टर की तलाश में हैं, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें। इस ब्लैंकेट की हवादार फैब्रिक कूलिंग इफेक्ट देती है। ये रिवर्सिबल है आप इसे दोनों और से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न आपके कमरे को एक कंपलीट पिंटरेस्ट वाइब देंगे। हालांकि, इसमें अन्य प्रिंट के ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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