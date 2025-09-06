सैलरी का कुछ हिस्सा जरूर करें निवेश, जानें क्यों महिलाओं के लिए जरूरी है बचत

महिलाएं पैसों से जुड़े मामलों से अक्सर दूर रहती हैं। पर पैसों के प्रति यह बेरुखी भविष्य में उनके लिए कई दफा परेशानी का सबब बन जाती है। क्यों जरूरी है कि आप अलग से बचत करें और अपना ‘पावर फंड’ बनाएं? बता रही हैं फाइनेंशियल प्लानर रोशनी नायक

पिछले एक दशक से फाइनेंशियल प्लानिंग के क्षेत्र में काम करने के दौरान मैंने निवेशकों के स्वभाव में कुछ खास तरह की आदतें देखी हैं। पैसे खर्च करने का उनका तरीका समझा, इस दौरान की जाने वाली सबसे ज्यादा गलतियां पहचानीं। इनमें से जिस चीज ने सबसे ज्यादा मेरा ध्यान खींचा, वह था देर से निवेश शुरू करने की आदत। दुर्भाग्य से इस आदत का खामियाजा पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा उठाना पड़ता है। शादी, प्रेग्नेंसी और जिंदगी में आने वाले कुछ अन्य अहम बदलाव महिलाओं की मजबूत आर्थिक स्थिति को भी कमजोर बना देते हैं। कौन-कौन सी स्थितियां महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर डालती हैं, आइए जानें :

आत्मविश्वास में आई कमी पुनीता शादी के साल भर बाद अपने पति के करिअर को सपोर्ट करने के लिए भारत से अमेरिका शिफ्ट हो गई। नौकरी भी छोड़ दी। अब छह साल बाद वह एक बच्चे के साथ भारत लौटी है। 40 की उम्र में फिर से करिअर की शुरुआत करना किसी चुनौती से कम नहीं। पहले वाला आत्मविश्वास डगमगा चुका है। नौकरी के लिए आवेदन करने या बेहतर सैलरी के लिए बातचीत के लिए वह हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही है।

आर्थिक सुरक्षा का भ्रम अपने होने वाले ससुराल के शानो-शौकत को देखते हुए शादी तय होते ही काशवी ने नौकरी छोड़ दी। पर ससुराल की सारी शानो-शौकत छलावे से ज्यादा कुछ और नहीं थी। काशवी को शादी के बाद मालूम चला कि पति का करिअर कुछ खास नहीं। बचत करना उसने सीखा ही नहीं और घर के सारे खर्च की जिम्मेदारी ससुर पर है, जो खुद कुछ महीनों में रिटायर होने वाले हैं। अपनी प्रेग्नेंसी और बुजुर्ग हो रहे सास-ससुर की जिम्मेदारियों के बीच दोबारा नौकरी शुरू करने का विकल्प भी अब काशवी के पास नहीं है। अब इन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं है।

40 के बाद नई शुरुआत शादी, रिश्ते से जुड़ा कटु अनुभव, एक बच्चे का जन्म और तलाक के बाद 40 साल की साक्षी अपने अभिभावक के घर लौट आई है। अपने पिता के सहयोग से दोबारा नौकरी भी शुरू कर दी है। पर इस उम्र में फिर से शुरुआत का मतलब है वकील की फीस, लोन की किश्त और आर्थिक सुरक्षा का संपूर्ण अभाव। तलाक के बाद एकमुश्त मिला गुजारा-भत्ता इतना नहीं कि बच्चे की उच्च शिक्षा की जरूरतें पूरी हो सकें। साक्षी का अपने भाई के साथ भी रिश्ता बिगड़ रहा है, नतीजतन अब साक्षी को किराये का मकान लेकर अलग रहने का निर्णय लेना पड़ रहा है। पहले से मुश्किल आर्थिक स्थिति इस वजह से और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन गई है।

बनाइए अपना पावर फंड ऊपर की ये तीन कहानियां भले ही अलग-अलग हैं, पर इन तीनों में एक बात कॉमन है : करिअर में बार-बार ब्रेक और निजी बचत की कमी। ये बाधाएं न सिर्फ महिलाओं के पैसे कमाने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, बल्कि मानसिक रूप से उन्हें कमजोर भी बनाती हैं। उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं। कई बार उन्हें उनकी शैक्षणिक क्षमता से कमतर काम करने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। इस तरह की आर्थिक चुनौती से खुद को बचाने के लिए समय रहते तैयारी जरूरी है। बचत और निवेश का दमदार पोर्टफोलियो मुसीबत के समय में आपका सबसे भरोसेमंद साथी साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ आपको भावनात्मक मजबूती मिलेगी, बल्कि किसी ऐसी स्थिति से निकलने का हौसला भी मिलेगा, जो आपके अनुरूप नहीं है। यह बचत आपको जिंदगी दोबारा शुरू करने का हौसला देगी और भविष्य के लक्ष्यों (जैसे बच्चे की उच्च शिक्षा, अपना घर या अपनी कार) को पाने की हिम्मत भी देगी। नौकरी के शुरुआती कुछ साल महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी की मजबूत नींव डालने के लिए मुफीद होते हैं। इस वक्त जिम्मेदारियां कम होती हैं और बचत के मौके ज्यादा होते हैं, तो इस मौके का लाभ उठाइए और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए अपना पावर फंड तैयार करना शुरू कर दीजिए। छोटी-छोटी बातें इस काम में मददगार साबित होंगी :

1) करिअर के शुरुआती सालों में अपनी सैलरी का 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा निवेश करें। उम्र बढ़ने के साथ आर्थिक जिम्मेदारियों में इजाफा होगा और फिर आपके लिए इतना निवेश करना संभव नहीं होगा।

2) अपनी बचत का 80% हिस्सा म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में निवेश करें।

यहां महंगाई का असर कम पड़ता है। एसआईपी में हर माह निवेश करें। हर साल जैसे-जैसे आपकी आय में इजाफा हो, एसआईपी में निवेश किए जाने वाले पैसे की मात्रा भी उस लिहाज से बढ़ाएं।

3) चक्रवृद्धि बढ़ोतरी का लाभ उठाएं। मसलन, 23 साल की उम्र में 10 हजार रुपए से शुरू किए गए एसआईपी को अगर न निकाला जाए तो 33 की उम्र में इसकी वैल्यू तीस लाख तक पहुंच जाएगी। बिना अतिरिक्त निवेश के यह रकम 38 साल की उम्र तक 48 लाख तक पहुंच जाएगी।