कुछ महिलाओं की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कि दूसरी महिलाएं उनकी तरह बनना चाहती हैं। ऐसे में 12 आदतों के बारे में बता रहे हैं जो आकर्षित महिलाओं में होती हैं और पर्सनैलिटी को निखारने में मदद करती हैं।

हर महिला चाहती है कि उसकी पर्सनैलिटी आकर्षक हो और लोग उसे देखते ही प्रभावित हों। हालांकि, अट्रैक्टिव दिखने का मतलब सिर्फ खूबसूरत चेहरा या अच्छे कपड़े पहनना नहीं है, बल्कि आपके बात करने का तरीका, आत्मविश्वास और खुद को पेश करने का अंदाज भी इसमें शामिल है। कई बार कुछ महिलाएं बिना ज्यादा कोशिश किए भी अपनी मौजूदगी से लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। क्या आपने सोचा है कि आखिर उनके अंदर ऐसा क्या खास होता है? ऐसे में इंस्टाग्राम पर महिला ने ऐसी 12 आदतों के बारे में बताया है जो उन्होंने खुद अट्रैक्टिव महिलाओं से सीखी हैं। इन आदतों को अपनाने से न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, बल्कि आप खुद को पहले से ज्यादा सहज और आकर्षक भी महसूस कर सकती हैं। खास बात यह है कि इन बदलावों के लिए न तो महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत है और न ही किसी बड़े बदलाव की। जरूरत है तो बस खुद पर ध्यान देने और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने की।

आकर्षक दिखने वाली महिलाओं की 12 आदतें 1) सोने से पहले होंठों और कोहनियों पर घी लगाना- इससे त्वचा को नमी मिलती है और रूखापन कम करने में मदद मिलती है।

2) हफ्ते में कम से कम 3 बार फेस मसाज करें- एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल से चेहरे की हल्के हाथों से मसाज करना सेल्फ केयर रूटीन का हिस्सा है।

3) रात में चेहरे पर क्रीम की मोटी लेयर लगाएं- सोने से पहले बोरोलीन या किसी अच्छी बैरियर क्रीम का इस्तेमाल करें, ताकि सुबह त्वचा मुलायम महसूस हो।

4) दिनभर पर्याप्त पानी पीना- रोजाना करीब 3 लीटर पानी पीना अच्छा माना जाता है। हालांकि, पानी की जरूरत हर व्यक्ति के शरीर और एक्टिविटी के अनुसार अलग हो सकती है।

5) ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना- रोजाना अपनी जिंदगी की उन तीन अच्छी बातों को लिखें, जिनके लिए आप आभारी हैं।

6) सोने से पहले मन की बातें लिखना- दिनभर के विचारों, चिंताओं और उलझनों को कागज पर लिखने से दिमाग को हल्का महसूस हो सकता।

7) स्किनकेयर रूटीन को सिंपल रखें- क्लींजर, नियासिनमाइड सीरम और मॉइश्चराइजर जैसे बेसिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें।

8) रोजाना शरीर को एक्टिव रखें- हर दिन कुछ देर एक्सरसाइज करना या तेज कदमों से वॉक करना फायदेमंद हो सकते हैं।

आदतें

9) दिमाग और सोच को बेहतर बनाएं- दिमाग कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ना, सोच पॉजिटिव रखना और अपनी सफलता की कल्पना करना आपको बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है।

10) दूसरों के मामलों में दखल न देना- अपनी जिंदगी पर ध्यान देना और दूसरों को उनकी मर्जी से जीने देना अट्रैक्टिव महिलाओं की खासियत है।

11) धीमी और सुकून भरी जिंदगी जीना- हर समय भागदौड़ और काम के दबाव में रहने के बजाय खुद के लिए भी समय निकालें।

12) हर चीज में क्वालिटी को प्राथमिकता दें- कम चीजें रखना, लेकिन अच्छी चीजों का चुनाव करना अट्रैक्टिव दिखने वाली महिलाएं की खासियत है।