पैसा नहीं, सोच बनाती है इंसान को अमीर: सुधा मूर्ति के जीवन से सीखें अनमोल सबक

सुधा मूर्ति को भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक समाजसेवी, लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाता है। वह इंफोसिस फाउंडेशन की संस्थापक हैं, लेकिन उनकी पहचान किसी बड़े पद या संपत्ति से नहीं बल्कि उनकी सादगी और मानवीय सोच से बनी है। इतने बड़े उद्योगपति परिवार से जुड़ी होने के बावजूद उन्होंने कभी दिखावे या भौतिक सुख-सुविधाओं को अपनी पहचान नहीं बनाया। उनकी सादगी महज बाहरी नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार में भी साफ झलकती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि इंसान जितना सरल होता है, उतना ही मजबूत और संतुलित रहता है। उनके जीवन के अनुभव आज के समय में हमें यह सिखाते हैं कि असली खुशहाली चमक-दमक में नहीं बल्कि विनम्रता, करुणा और सादे जीवन में छिपी होती है।

सादगी ही असली अमीरी है: सुधा मूर्ति का मानना है कि सादगी इंसान को जमीन से जोड़े रखती है। करोड़ों की संपत्ति से जुड़े परिवार का हिस्सा होने के बावजूद वह साधारण सूती साड़ियां पहनती हैं और आम लोगों की तरह जीवन जीना पसंद करती हैं। उनके अनुसार, दिखावा इंसान को थका देता है, जबकि सादा जीवन मानसिक शांति देता है।

पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं: उनके जीवन का एक बड़ा सबक यह है कि पैसा केवल सुविधा के लिए होना चाहिए, लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद के लिए किया। इंफोसिस फाउंडेशन के तहत उन्होंने गांवों में स्कूल, पुस्तकालय और अस्पताल बनवाए जिससे हजारों जिंदगियां बेहतर हुईं।

जड़ों को कभी ना भूलें: सुधा मूर्ति यह भी सिखाती हैं कि सफलता मिलने के बाद अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। वह अक्सर अपने बचपन, संघर्ष और गांव से जुड़े अनुभव साझा करती हैं जिससे यह साफ होता है कि विनम्रता इंसान को बड़ा बनाती है। उनका व्यवहार बताता है कि सम्मान पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है।