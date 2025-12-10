Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्रWhy Simplicity is the True Wealth Lessons from Sudha Murty
पैसा नहीं, सोच बनाती है इंसान को अमीर: सुधा मूर्ति के जीवन से सीखें अनमोल सबक

पैसा नहीं, सोच बनाती है इंसान को अमीर: सुधा मूर्ति के जीवन से सीखें अनमोल सबक

संक्षेप:

Sudha Murty Life Lessons: सुधा मूर्ति का जीवन सिखाता है कि सच्ची खुशी सादगी, विनम्रता और सेवा में छिपी होती है। एक सोशल वर्कर और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उनके विचार आज के समय में बेहद प्रेरणादायक हैं।

Dec 10, 2025 01:03 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

सुधा मूर्ति को भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक समाजसेवी, लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाता है। वह इंफोसिस फाउंडेशन की संस्थापक हैं, लेकिन उनकी पहचान किसी बड़े पद या संपत्ति से नहीं बल्कि उनकी सादगी और मानवीय सोच से बनी है। इतने बड़े उद्योगपति परिवार से जुड़ी होने के बावजूद उन्होंने कभी दिखावे या भौतिक सुख-सुविधाओं को अपनी पहचान नहीं बनाया। उनकी सादगी महज बाहरी नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार में भी साफ झलकती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि इंसान जितना सरल होता है, उतना ही मजबूत और संतुलित रहता है। उनके जीवन के अनुभव आज के समय में हमें यह सिखाते हैं कि असली खुशहाली चमक-दमक में नहीं बल्कि विनम्रता, करुणा और सादे जीवन में छिपी होती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सादगी ही असली अमीरी है: सुधा मूर्ति का मानना है कि सादगी इंसान को जमीन से जोड़े रखती है। करोड़ों की संपत्ति से जुड़े परिवार का हिस्सा होने के बावजूद वह साधारण सूती साड़ियां पहनती हैं और आम लोगों की तरह जीवन जीना पसंद करती हैं। उनके अनुसार, दिखावा इंसान को थका देता है, जबकि सादा जीवन मानसिक शांति देता है।

पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं: उनके जीवन का एक बड़ा सबक यह है कि पैसा केवल सुविधा के लिए होना चाहिए, लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद के लिए किया। इंफोसिस फाउंडेशन के तहत उन्होंने गांवों में स्कूल, पुस्तकालय और अस्पताल बनवाए जिससे हजारों जिंदगियां बेहतर हुईं।

जड़ों को कभी ना भूलें: सुधा मूर्ति यह भी सिखाती हैं कि सफलता मिलने के बाद अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। वह अक्सर अपने बचपन, संघर्ष और गांव से जुड़े अनुभव साझा करती हैं जिससे यह साफ होता है कि विनम्रता इंसान को बड़ा बनाती है। उनका व्यवहार बताता है कि सम्मान पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है।

विनम्रता सबसे बड़ा गुण है: आज की भागदौड़ और दिखावे से भरी दुनिया में सुधा मूर्ति की सादगी हमें यह याद दिलाती है कि कम में खुश रहना ही असली सुख है। उनका जीवन उदाहरण है कि जब सोच साफ होती है तो जीवन अपने आप सरल और अर्थपूर्ण बन जाता है।

read moreये भी पढ़ें:
सुबह उठते ही नहीं देखनी चाहिए ये 7 चीजें, वरना बर्बाद हो जाता है सारा दिन!
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।