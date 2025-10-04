महिलाओं के लिए बीमा लेना क्यों जरूरी है? एक्सपर्ट से जानें कैसे चुनें अपने लिए सही

बीमा खरीदना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है सही बीमा चुनना। महिलाओं के लिए बीमा क्यों जरूरी है और उसे खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, बता रही हैं शमीम खान

समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। 20 की उम्र में हम सिर्फ जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो 30 के दशक में करिअर की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, 40 के दशक में अपने परिवार पर ध्यान देना हमारा लक्ष्य होता है। 50 के दशक में हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निवेश के बेहतर विकल्प तलाशते हैं। इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के क्रम में अधिकांश महिलाएं बीमा खरीदने के बारे में सोचती ही नहीं हैं, जबकि बीमा हमारे भविष्य के लिए निवेश से भी बड़ा सुरक्षा कवच है।

सही समय पर बीमा जरूरी उम्र और समय के अनुसार जरूरतें बदलती रहती हैं। एलआईसी, दिल्ली में डेवलपमेंट ऑफिसर आरती तंवर के मुताबिक, जो महिलाएं 20, 30 और 40 के दशक में सही बीमा खरीदती हैं, वे भविष्य की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सकती हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उम्र बढ़ने के साथ आपको बीमा बेचने वाली कंपनियों की संख्या भी कम होती जाएगी। छोटी उम्र में बीमा लेने से आपके पास सिर्फ समय की सुविधा ही नहीं होती, बल्कि बीमा कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले प्रीमियम भी कम होते हैं।

स्वास्थ्य बीमा की अहमियत हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा, ग्राहक और बीमा कंपनी के मध्य एक समझौता होता है, जिसमें ग्राहक हर नियत अंतराल पर कुछ निश्चित राशि का भुगतान बीमा कंपनी को करता है और इसके एवज में बीमा कंपनी उसे बीमार पड़ने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सीय खर्चों की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की गारंटी देती है। स्वास्थ्य बीमा योजना चुनते समय, अपनी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखें।

महिलाओं में थायरॉइड या पीसीओएस जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियां आम हो गई हैं। ऐसी स्थितियों में, अगर आपकी योजना पहले से ही इन्हें कवर नहीं करती है, तो आप नुकसान में रहेंगी। मातृत्व बीमा लेने से न हिचकिचाएं। भारत में मातृत्व बीमा अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के साथ आता है। पॉलिसी खरीदने के तुरंत बाद आप इसका लाभ नहीं उठा सकतीं, इसलिए पहले से बीमा खरीदना न केवल समझदारी भरा कदम है, बल्कि बहुत जरूरी भी है। बाद में हेल्थ बीमा लेने की बजाय जल्दी लेना बेहतर है, क्योंकि लंबी प्रतीक्षा अवधि वाले प्लान आमतौर पर सस्ते होते हैं।

जीवन बीमा भी है जरूरी अगर आप जीवन बीमा खरीदने पर विचार कर रही हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप पर दूसरे लोग आर्थिक रूप से आश्रित हैं, तो आप एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान पर विचार कर सकती हैं, जो मामूली प्रीमियम पर आता है और आपको उच्च कवरेज प्रदान कर सकता है। आय सेे 20 गुना ज्यादा तक जीवन बीमा मिलता है।

अगर आप 30 के दशक में जीवन बीमा लेने की योजना बना रही हैं और आठ-दस साल से नौकरी कर रही हैं, तो आप शादी, बच्चे या जीवन के अन्य बड़े बदलावों को ध्यान में रखकर जीवन बीमा पॉलिसी चुन सकती हैं। अगर आपने कम उम्र में ही जीवन बीमा ले लिया था, तो समय-समय पर उसका पुनर्मूल्यांकन करें। यदि आपकी वर्तमान जरूरतों के हिसाब से जीवन बीमा पर्याप्त नहीं है, तो कवर बढ़ाने का समय आ गया है।

ऐसे चुनें अपने लिए बीमा • ऐसी कंपनी चुनें जिसका क्लेम-सेटलमेंट (दावा-निपटान) अनुपात 95 प्रतिशत से अधिक हो।

• किसी नई कंपनी से बीमा लेने में हिचकिचाएं नहीं। छोटी कंपनियों की विश्वसनीयता कम हो सकती है क्योंकि वे नई होती हैं, लेकिन उनके उत्पाद बेहतर हो सकते हैं।