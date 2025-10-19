दिवाली के तोहफे में कौन सी चीजें या मिठाई नहीं देनी चाहिए!
संक्षेप: दिवाली के त्योहार पर अब गिफ्ट देने और लेने का चलन खूब हो चुका है। लोग महंगे गिफ्ट्स, मिठाई अपने खास दोस्तों, रिश्तेदारों को देते हैं। लेकिन कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं, जो लोग बिल्कुल लेना पसंद नहीं करते।
दीपावली का त्योहार पूजा-पाठ, पटाखों, मिठाइयों से आगे बढ़कर अब पार्टी और गिफ्ट्स तक पहुंच गया है। अब दिवाली पर तोहफे लेने-देने का चलन खूब होता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और गिफ्ट या मिठाई देते हैं। लेकिन कुछ गिफ्ट्स आइटम्स लोगों को तोहफे में बिल्कुल पसंद नहीं आते। हम यूजफुल चीजें सोचकर गिफ्ट्स लेते हैं लेकिन सामने वाले को वो नापसंद हो सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं इस दिवाली आप कौन से गिफ्ट्स आइटम्स और मिठाइयों को नजरअंदाज करें।
सोन पापड़ी
मिठाइयों की बात करें तो लोग सोन पापड़ी बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। सोन पापड़ी ज्यादातर लोग दिवाली पर दे देते हैं।
मिल्क केक
मिल्क केक वाली मिठाई वैसे तो अच्छी होती है। लेकिन दिवाली पर लोग इसे खाना कम पसंद करते हैं। त्योहार में लोग रसगुल्ले वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं।
चॉकलेट्स
आजकल हर कोई सेहत को लेकर सजग हो चुका है और ऐसे में लोग चॉकलेट्स खाना भी कम पसंद करते हैं। चॉकलेट वाला डिब्बा हम प्यार से लेते हैं लेकिन शुगरी आइटम्स आजकल लोग नहीं खाते। ये वजन के साथ शुगर भी बढ़ाती है।
पर्स-बैग
दिवाली के गिफ्ट में पर्स या बैग किसी को न दें। वैसे तो लेदर देना अच्छा भी नहीं माना जाता और पर्स-वॉलेट लोग अपनी पसंद से ही लेते हैं।
डिनर सेट
हम दिवाली का गिफ्ट ये सोचकर भी देते हैं कि ये सामने वाले के काम आये। लेकिन डिनर या क्रॉकरी सेट कई बार लोग पसंद नहीं करते। फिर वही गिफ्ट किसी और को पकड़ा देते हैं।
स्किन केयर प्रोडक्ट्स
दिवाली के गिफ्ट में किसी को स्किन केयर प्रोडक्ट्स न दें। इसे देने से सामने वाले को लग सकता है कि उसकी स्किन खराब या चेहरा अच्छा नहीं दिखता।
वर्कआउट वाली चीजें
एक्सरसाइज करने वाले आइटम्स जैसे ट्रेडमिल, रोप, डंबल वगैरह किसी को दिवाली पर गिफ्ट के तौर पर न दें। इससे ऐसा लगेगा कि खाओ और एक्सरसाइज करो।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।