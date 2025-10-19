Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्रWhat not to gift this Diwali: these sweets and items people are avoiding
दिवाली के तोहफे में कौन सी चीजें या मिठाई नहीं देनी चाहिए!

दिवाली के तोहफे में कौन सी चीजें या मिठाई नहीं देनी चाहिए!

संक्षेप: दिवाली के त्योहार पर अब गिफ्ट देने और लेने का चलन खूब हो चुका है। लोग महंगे गिफ्ट्स, मिठाई अपने खास दोस्तों, रिश्तेदारों को देते हैं। लेकिन कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं, जो लोग बिल्कुल लेना पसंद नहीं करते।

Sun, 19 Oct 2025 10:58 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दीपावली का त्योहार पूजा-पाठ, पटाखों, मिठाइयों से आगे बढ़कर अब पार्टी और गिफ्ट्स तक पहुंच गया है। अब दिवाली पर तोहफे लेने-देने का चलन खूब होता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और गिफ्ट या मिठाई देते हैं। लेकिन कुछ गिफ्ट्स आइटम्स लोगों को तोहफे में बिल्कुल पसंद नहीं आते। हम यूजफुल चीजें सोचकर गिफ्ट्स लेते हैं लेकिन सामने वाले को वो नापसंद हो सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं इस दिवाली आप कौन से गिफ्ट्स आइटम्स और मिठाइयों को नजरअंदाज करें।

Soan Papdi

सोन पापड़ी

मिठाइयों की बात करें तो लोग सोन पापड़ी बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। सोन पापड़ी ज्यादातर लोग दिवाली पर दे देते हैं।

मिल्क केक

मिल्क केक वाली मिठाई वैसे तो अच्छी होती है। लेकिन दिवाली पर लोग इसे खाना कम पसंद करते हैं। त्योहार में लोग रसगुल्ले वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं।

चॉकलेट्स

आजकल हर कोई सेहत को लेकर सजग हो चुका है और ऐसे में लोग चॉकलेट्स खाना भी कम पसंद करते हैं। चॉकलेट वाला डिब्बा हम प्यार से लेते हैं लेकिन शुगरी आइटम्स आजकल लोग नहीं खाते। ये वजन के साथ शुगर भी बढ़ाती है।

पर्स-बैग

दिवाली के गिफ्ट में पर्स या बैग किसी को न दें। वैसे तो लेदर देना अच्छा भी नहीं माना जाता और पर्स-वॉलेट लोग अपनी पसंद से ही लेते हैं।

डिनर सेट

हम दिवाली का गिफ्ट ये सोचकर भी देते हैं कि ये सामने वाले के काम आये। लेकिन डिनर या क्रॉकरी सेट कई बार लोग पसंद नहीं करते। फिर वही गिफ्ट किसी और को पकड़ा देते हैं।

Crockery Set

स्किन केयर प्रोडक्ट्स

दिवाली के गिफ्ट में किसी को स्किन केयर प्रोडक्ट्स न दें। इसे देने से सामने वाले को लग सकता है कि उसकी स्किन खराब या चेहरा अच्छा नहीं दिखता।

वर्कआउट वाली चीजें

एक्सरसाइज करने वाले आइटम्स जैसे ट्रेडमिल, रोप, डंबल वगैरह किसी को दिवाली पर गिफ्ट के तौर पर न दें। इससे ऐसा लगेगा कि खाओ और एक्सरसाइज करो।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
life mantra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।