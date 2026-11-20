किसी से बातचीत के दौरान जरूरी जानकारी आपको चाहिए तो इस खास टेक्निक के बारे में जरूर पता होना चाहिए। साइकोलॉजी में मिरर टेक्निक के बारे में बात की जाती है जो दूसरें के जुबान पर जरूरी जानकारी को बड़ी आसानी से ला सकती है। ये टेक्निक बच्चों के साथ भी आजमा सकते हैं।

बातचीत करना, कम्यूनिकेशन करना जरूरी होता है। तभी आप सामने वाले के मन को, इरादे को समझ सकते हैं। लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें वो खास जानकारी बिना पूछे ही दे दे जिसकी हमें जरूरत है। खासतौर पर जब आप किसी बिजनेस या कामकाज के सिलसिले में बात कर रहे होते हैं और कुछ खास जानकारी को सुनना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट पूछने से बचते हैं। तो ऐसे में मिरर टेक्निक काम आती है। ये वो टेक्निक है जो सामने वाले के मन में चल रही बातों को जुबान पर लाने में मदद करती है। जिससे आप कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन भी पा सकते हैं। अक्सर पैरेंटिंग में इस टेक्निक को बच्चों के साथ यूज करने की सलाह दी जाती है क्योंकि बच्चे ज्यादातर इस तरीके से बातचीत करने पर अपने मन की बातों को शेयर करते हैं। तो चलिए जानें क्या है मिरर टेक्निक, जिसकी जानकारी एक मां से लेकर एक बिजनेसमैन को जरूर आनी चाहिए।

क्या है मिरर टेक्निक किसी इंसान से कुछ खास जानकारी निकलवानी है तो आप मिरर टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ये वो टेक्निक है जिसमे आपको सामने वाले के बोले गए वाक्य से आखिरी के 3 शब्दों को निकालना है और उसे रिपीट करना है। या, किसी इंसान ने आपसे कुछ बातें बोली तो आपको उन बातों से 3-4 ऐसे शब्द या वाक्य निकालने हैं जो सबसे खास हैं। उन शब्दों को आपको बहुत ही शांत और गंभीर तरीके से बगैर किसी तरह का रिएक्शन दिए रिपीट करना होता है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी से बिजनेस डील करने के लिए गए हैं तो कोई आपसे बोले कि आपका प्राइस बहुत ज्यादा है तो आपको बोलना है कि प्राइस बहुत ज्यादा है। जब आप इस लाइन को दोहराते हैं तो वो फौरन बोल पड़ेगा हां, हमने दूसरी एजेंसी के साथ काम किया था और बस आपको कहना है दूसरी एजेंसी के साथ काम किया था, तो वो आगे बोलेगा हां हमें उनका काम पसंद नहीं आया। तो इस तरह से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हैं और अब आपको पता है कि आपको इस डील में प्राइस नहीं बल्कि उसके डर पर बात करके डील फिक्स करनी है।