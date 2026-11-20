दूसरों से जरूरी जानकारी उगलवानी है तो ट्राई करें मिरर टेक्निक, बच्चों के साथ भी आएगी काम
किसी से बातचीत के दौरान जरूरी जानकारी आपको चाहिए तो इस खास टेक्निक के बारे में जरूर पता होना चाहिए। साइकोलॉजी में मिरर टेक्निक के बारे में बात की जाती है जो दूसरें के जुबान पर जरूरी जानकारी को बड़ी आसानी से ला सकती है। ये टेक्निक बच्चों के साथ भी आजमा सकते हैं।
बातचीत करना, कम्यूनिकेशन करना जरूरी होता है। तभी आप सामने वाले के मन को, इरादे को समझ सकते हैं। लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें वो खास जानकारी बिना पूछे ही दे दे जिसकी हमें जरूरत है। खासतौर पर जब आप किसी बिजनेस या कामकाज के सिलसिले में बात कर रहे होते हैं और कुछ खास जानकारी को सुनना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट पूछने से बचते हैं। तो ऐसे में मिरर टेक्निक काम आती है। ये वो टेक्निक है जो सामने वाले के मन में चल रही बातों को जुबान पर लाने में मदद करती है। जिससे आप कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन भी पा सकते हैं। अक्सर पैरेंटिंग में इस टेक्निक को बच्चों के साथ यूज करने की सलाह दी जाती है क्योंकि बच्चे ज्यादातर इस तरीके से बातचीत करने पर अपने मन की बातों को शेयर करते हैं। तो चलिए जानें क्या है मिरर टेक्निक, जिसकी जानकारी एक मां से लेकर एक बिजनेसमैन को जरूर आनी चाहिए।
क्या है मिरर टेक्निक
किसी इंसान से कुछ खास जानकारी निकलवानी है तो आप मिरर टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ये वो टेक्निक है जिसमे आपको सामने वाले के बोले गए वाक्य से आखिरी के 3 शब्दों को निकालना है और उसे रिपीट करना है। या, किसी इंसान ने आपसे कुछ बातें बोली तो आपको उन बातों से 3-4 ऐसे शब्द या वाक्य निकालने हैं जो सबसे खास हैं। उन शब्दों को आपको बहुत ही शांत और गंभीर तरीके से बगैर किसी तरह का रिएक्शन दिए रिपीट करना होता है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी से बिजनेस डील करने के लिए गए हैं तो कोई आपसे बोले कि आपका प्राइस बहुत ज्यादा है तो आपको बोलना है कि प्राइस बहुत ज्यादा है। जब आप इस लाइन को दोहराते हैं तो वो फौरन बोल पड़ेगा हां, हमने दूसरी एजेंसी के साथ काम किया था और बस आपको कहना है दूसरी एजेंसी के साथ काम किया था, तो वो आगे बोलेगा हां हमें उनका काम पसंद नहीं आया। तो इस तरह से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हैं और अब आपको पता है कि आपको इस डील में प्राइस नहीं बल्कि उसके डर पर बात करके डील फिक्स करनी है।
बच्चों के साथ भी काम करती है मिरर टेक्निक
मिरर टेक्निक बच्चों के साथ भी काम करती है। बच्चे के साथ अपना बॉन्ड और कनेक्शन बनाना है। उसके स्कूल के बारे में आपको पूरी जानकारी इकट्ठा करना है और बच्चा छोटा है तो इस तरह की बातचीत से बच्चा सारी बातों को बताता है। जैसे स्कूल से आने के बाद बच्चे से डायरेक्ट कुछ भी पूछने पर वो कुछ नहीं बताता तो इंतजार करें। इधर-उधर की बातें करें और धीरे-धीरे स्कूल का टॉपिक स्टार्ट करें। ऐसे बच्चा ना केवल क्लासरूम के बारे में बताएगा बल्कि जब आप उसके बोले गए वाक्य का आखिरी शब्द रिपीट करें और फिर देखें कैसे वो अपने स्कूल में होने वाली सारी बातों को फटाफट बताएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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