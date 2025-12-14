Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्रWant Success in Life? A Soul Healer Says Change These 3 Mindset Habits Today
मेहनत के बाद भी नहीं मिलेगी सक्सेस, अगर ये 3 बातें सोचते हैं, सोल हीलर ने दी चेतावनी!

संक्षेप:

Dec 14, 2025 11:32 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
लाइफ में सक्सेस सभी को चाहिए, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सक्सेसफुल बनने के लिए असल में क्या चाहिए? क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन कामयाबी हर किसी के हिस्से नहीं आती। दरअसल काफी चीजें हमारे माइंडसेट पर निर्भर करती हैं। आपकी सोच आपको बहुत आगे भी ले जा सकती है, तो कई बार परेशानियों में ही अटका कर छोड़ सकती है। इसके पीछे सीधा सा नियम है कि आप जैसी एनर्जी यूनिवर्स को देते हैं, वैसी ही अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। सोल हीलर मिताक्षी मकर एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताती हैं कि अगर आप ये 3 चीजें आज ही बदल लें, तो आप अपने सक्सेस के रास्ते में आ रही ब्लॉकेज को खत्म कर सकते हैं। आइए विस्तार में जानते हैं-

जिम्मेदारियों को बोझ की तरह लेना बंद करें

आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो अपनी जिम्मेदारियों को ले कर अक्सर रोते रहते हैं। उनके मन में ये भावना होती है कि हर बार उन्हें ही ये सब क्यों करना पड़ता है। मिताक्षी कहती हैं कि अगर आप इसी तरह जिम्मेदारियों को बोझ समझकर काम करते हैं, तो यूनिवर्स आपकी इसी एनर्जी को पिक करता है और आपकी सक्सेस के रास्ते में मुश्किलें आती रहती हैं। इसलिए हर काम को इस भावना के साथ करें कि आप उसे करना चाहते हैं, किसी बोझ की तरह नहीं।

अगर मन में हमेशा असंतोष की भावना बनी रहती है

कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्हें जितना भी मिल जाए, उनके मन में असंतोष की भावना बनी रहती है। उनके पास जो भी है, उन्हें हमेशा ही कम लगता है। इस भावना के साथ अगर आप कोई काम करते हैं, तो उसमें काफी मुश्किलें आती हैं और आप देखेंगे कि बार-बार फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। लाइफ में हमेशा खुशी और एंजॉयमेंट के साथ काम करें, आप देखेंगे कि काम और बेहतर होगा।

यूनिवर्स को ग्रेटीट्यूड शो करना जरूरी है

आप जिस भी जगह हों, आपकी लाइफ कई लोगों से बेहतर होगी। लेकिन क्या कभी आपने इसके लिए यूनिवर्स को शुक्रिया अदा किया है? क्या आपके मन में इस चीज को ले कर कभी भी ग्रेटीट्यूड की फिलिंग आई है? अगर नहीं, तो ये आदत आज से ही शुरू करें। आप देखेंगे कि आप ज्यादा खुश रहने लगे हैं और लाइफ में बेहतर चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें

