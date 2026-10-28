पढ़ाई और काम के बीच कैसे बनाएं बैलेंस? विकास दिव्यकीर्ति ने बताए टाइम मैनेजमेंट के 3 तरीके
पढ़ाई, काम और डेली लाइफ की चीजों को अक्सर मैनेज करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में आप विकास दिव्यकीर्ति से टाइम मैनेजमेंट के 3 जरूरी टिप्स ले सकते हैं।
काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना आसान नहीं है और खासतौर पर तब जब आप काम के साथ किसी खास परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। टाइम मैनज करने में काफी लोगों को परेशानी होती है, कभी काम ज्यादा हो जाता है या फिर दूसरे चीजों में हम ध्यान दे देते हैं। ऐसे में टाइम को मैनेज करना और सभी चीजों को समय पर पूरा करने में काफी परेशानी होती है। अगर आप भी पढ़ाई, काम, सोना, टहलना को मैनेज करने में हर दिन परेशान हो जाते हैं, तो विकास दिव्यकीर्ति से टाइम मैनेजमेंट के 3 जरूरी टिप्स ले लीजिए। उनका मानना है कि टाइम मैनेज करने के लिए आपको बस एक सिंपल रूटीन को अपनाना चाहिए।
टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करें?
1. 8-8-8 वाला रूल बना लीजिए
विकास दिव्यकीर्ति का कहना है कि अगर आप अपने आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो 8-8-8 वाला रूल बनाएं। इसमें आपको 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना और 8 घंटे बाकि कामों के लिए निकालने होंगे। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 8 घंटे की पढ़ाई करें, 8 घंटे अपने घर या बाकि काम करें और फिर 8 घंटे की नींद लें। अगर नौकरी-पेशा वाले हैं, तो 8 घंटे का काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे में बाकि बचे हुए काम करें।
2. माइक्रो और मैक्रो शेड्यूल में है अंतर
विकास दिव्यकीर्ति का कहना है कि दो तरह के शेड्यूल बनाए जा सकते हैं, जिन्हें माइक्रो और मैक्रो प्लानिंग कहा जाता है। माइक्रो प्लानिंग वो होती है, जो आप हर दिन के हिसाब से रूटीन सेट करते हैं और मैक्रो में आप वीकली या मंथली प्लानिंग करते हैं। अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैक्रो प्लानिंग करनी चाहिए। किसी भी चीज को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते या महीने का समय लीजिए। ऐसे में आप उस काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे और बाकि चीजों में दिक्कत नहीं होगी।
3. टाइम के साथ खुद को मैनेज करना सीखो
टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम, पढ़ाई या बाकि चीजों को मैनेज करना नहीं होता। इसमें आपको खुद को भी मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप रूटीन से नहीं चल पा रहे हैं और आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उसका असर आपके काम पर भी साफ दिखेगा। इसके अलावा अगर आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको एंग्जायटी होने लगेगी। इसलिए आप खुद को भी मैनेज करते रहिए।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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