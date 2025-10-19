दिवाली-भाई दूज पर बनाएं चौक रंगोली, देखें सुंदर डिजाइंस
संक्षेप: दिवाली या भाई दूज पर आप रंगोली की डिजाइन खोज रही हैं, तो हम आपको कुछ सुंदर और सरल चौक रंगोली की डिजाइंस दिखाते हैं। इन्हें आप आसानी से बना सकते हैं।
दिवाली हो या भाई दूज दोनों ही मौकों पर रंगोली बनाई जाती है। कुछ लोग घर के द्वार, आंगन तो कुछ लोग पूजा की जगह पर रंगोली बनाकर सजाते हैं। अगर आप भी रंगोली बनाने के लिए डिजाइन देख रही हैं, तो इस बार चौक रंगोली बनाएं। ये आसानी से बन जाएगी और अच्छी भी लगेगी। चलिए बताते हैं इसे बनाने का तरीका क्या और इसके सुंदर डिजाइंस।
कैसे बनाएं
चौक रंगोली बनाने के लिए 4-5 घंटों के लिए चावल भिगोकर रख दें। फिर इसे मिक्सर में पीस लें। अब कटोरी में इसे निकाल लें और रुई में डुबोकर चौक बनाएं। रुई से बनाना आसान न लगे तो आप कलर ब्रश या ईयरबड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे चौक बनाने के बाद आप इसमें कलर भर सकते हैं।
गोल डिजाइन
गोल डिजाइन में कमल या अन्य फूल वाली डिजाइन बनाकर रंगोली बनाएं। ये सुंदर लगेगी और आसानी से बन जाएगी। इसमें रंग भी भर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं।
अरेबिक डिजाइन
फूल वाली अरेबिक स्टाइल डिजाइन में भी आप चौक रंगोली बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये रंगोली बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।
चौकोर डिजाइन
चौकोर वाली डिजाइन में भी चौक बनाकर आप ऊपर फूल या अन्य डिजाइन बना सकते हैं।
फूल रंगोली
फूल वाली रंगोली भी आप बना सकते हैं। पत्ती वाला फूल बनाकर किनारे पर डिजाइन बनाएं। अंदर कलर भरें।
क्रॉस डिजाइन
रंगोली में आसान डिजाइन खोज रहे हैं, तो क्रॉस रंगोली ट्राई करें। ये रंगोली भी बनाने में आसान रहेगी। इस डिजाइन को आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं।
रफ रंगोली
जल्दी वाला काम करना है तो चौक में रफ रंगोली बनाएं। इसमें आप अपने मन के हिसाब से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं।
सिंपल डिजाइन
बेसिक रंगोली बनानी है आप फूलों और अरेबिक स्टाइल वाली ये सरल डिजाइन चुनें। ये घर के द्वार पर बना सकते हैं।
लेखक के बारे में
