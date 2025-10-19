Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्रtop 5 chowk rangoli designs for Diwali or Bhai Dooj
दिवाली-भाई दूज पर बनाएं चौक रंगोली, देखें सुंदर डिजाइंस

दिवाली-भाई दूज पर बनाएं चौक रंगोली, देखें सुंदर डिजाइंस

संक्षेप: दिवाली या भाई दूज पर आप रंगोली की डिजाइन खोज रही हैं, तो हम आपको कुछ सुंदर और सरल चौक रंगोली की डिजाइंस दिखाते हैं। इन्हें आप आसानी से बना सकते हैं।

Sun, 19 Oct 2025 02:39 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिवाली हो या भाई दूज दोनों ही मौकों पर रंगोली बनाई जाती है। कुछ लोग घर के द्वार, आंगन तो कुछ लोग पूजा की जगह पर रंगोली बनाकर सजाते हैं। अगर आप भी रंगोली बनाने के लिए डिजाइन देख रही हैं, तो इस बार चौक रंगोली बनाएं। ये आसानी से बन जाएगी और अच्छी भी लगेगी। चलिए बताते हैं इसे बनाने का तरीका क्या और इसके सुंदर डिजाइंस।

कैसे बनाएं

चौक रंगोली बनाने के लिए 4-5 घंटों के लिए चावल भिगोकर रख दें। फिर इसे मिक्सर में पीस लें। अब कटोरी में इसे निकाल लें और रुई में डुबोकर चौक बनाएं। रुई से बनाना आसान न लगे तो आप कलर ब्रश या ईयरबड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे चौक बनाने के बाद आप इसमें कलर भर सकते हैं।

गोल डिजाइन

गोल डिजाइन में कमल या अन्य फूल वाली डिजाइन बनाकर रंगोली बनाएं। ये सुंदर लगेगी और आसानी से बन जाएगी। इसमें रंग भी भर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं।

अरेबिक डिजाइन

फूल वाली अरेबिक स्टाइल डिजाइन में भी आप चौक रंगोली बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये रंगोली बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।

Rangoli Design

चौकोर डिजाइन

चौकोर वाली डिजाइन में भी चौक बनाकर आप ऊपर फूल या अन्य डिजाइन बना सकते हैं।

फूल रंगोली

फूल वाली रंगोली भी आप बना सकते हैं। पत्ती वाला फूल बनाकर किनारे पर डिजाइन बनाएं। अंदर कलर भरें।

क्रॉस डिजाइन

रंगोली में आसान डिजाइन खोज रहे हैं, तो क्रॉस रंगोली ट्राई करें। ये रंगोली भी बनाने में आसान रहेगी। इस डिजाइन को आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं।

Rangoli Design

रफ रंगोली

जल्दी वाला काम करना है तो चौक में रफ रंगोली बनाएं। इसमें आप अपने मन के हिसाब से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं।

सिंपल डिजाइन

बेसिक रंगोली बनानी है आप फूलों और अरेबिक स्टाइल वाली ये सरल डिजाइन चुनें। ये घर के द्वार पर बना सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Diwali 2025: लक्ष्मी की बरसेगी कृपा जब इन सुंदर रंगोली डिजाइन्स से करेंगे स्वागत
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Rangoli Design

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।