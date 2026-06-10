जिंदगी के आखिर में इन 5 बातों का सबसे ज्यादा अफसोस करते हैं लोग, डॉक्टर की बात सोच बदल देगी!

जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर लोगों को कुछ ऐसी बातों का सबसे ज्यादा अफसोस होता है, जो उन्हें पहले समझ आ जाती तो लाइफ कुछ और ही होती। मनोचिकित्सक डॉ प्रवीण त्रिपाठी ने ऐसी ही 5 बातों के बारे में बताया है, जिन्हें जानकर आप ये गलतियां करने से बच सकते हैं।

जिंदगी भाग-दौड़ में इतनी तेजी से निकलती है कि अक्सर हमें यह सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं और धीरे-धीरे साल बीत जाते हैं। लेकिन जब अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, तब कुछ ऐसी बातें समझ आती हैं जो शायद पहले समझ आ जातीं तो जिंदगी और बेहतर हो सकती थी। मनोचिकित्सक डॉ. प्रवीण त्रिपाठी के अनुसार, अंत समय में लोगों के मन में कुछ पछतावे बार-बार सामने आते हैं। ये पछतावे हमें यह सिखाते हैं कि आज हम अपने जीवन को किस तरह बेहतर बना सकते हैं ताकि बाद में अफसोस ना रह जाए। चलिए जानते हैं डॉक्टर त्रिपाठी के मुताबिक अंत समय में लोगों को किस बात का पछतावा सबसे ज्यादा रहता है।

जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीना डॉ. प्रवीण त्रिपाठी बताते हैं कि अंत समय में लोगों का सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जी। कई लोगों ने वह करियर चुना जो परिवार चाहता था, वह फैसले लिए जो समाज को सही लगे और वह रास्ता अपनाया जिसे दूसरे बेहतर मानते थे। ऐसे लोगों को जीवन में सफलता तो मिल जाती है, लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती। जब इंसान अपने मन की बात को लगातार दबाता रहता है, तब धीरे-धीरे उसे महसूस होने लगता है कि वह अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि किसी और की बनाई हुई जिंदगी जी रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सपनों और इच्छाओं को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी दूसरों की सलाह को देते हैं।

सिर्फ काम में उलझे रहना भी बाद में दुख देता है बहुत से लोग पूरी जिंदगी काम और करियर को ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में परिवार और अपने लोगों के लिए समय निकाल लेंगे। लेकिन अक्सर वह 'बाद में' कभी नहीं आता। जीवन के अंतिम दिनों में कई लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने काम के पीछे भागते-भागते अपने परिवार, बच्चों और करीबी रिश्तों के साथ बिताने वाले अनमोल पल खो दिए। पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं बनती। परिवार के साथ बिताया गया समय, बच्चों की यादें और अपने लोगों का साथ भी उतना ही जरूरी होता है।

अपनी भावनाएं खुलकर न कह पाना कई लोग अपनी भावनाओं को मन में दबाकर रखते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं किसी को बुरा न लग जाए या कोई गलत न समझ ले। इसी वजह से वे अपनी खुशी, दुख, प्यार या नाराजगी खुलकर नहीं बता पाते। डॉ. प्रवीण बताते हैं कि बाद में ऐसे लोगों को महसूस होता है कि अगर उन्होंने समय रहते अपने दिल की बात कह दी होती, तो कई रिश्ते और बेहतर हो सकते थे। अपनी भावनाओं को सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। इससे न सिर्फ मन हल्का रहता है बल्कि रिश्तों में भी सच्चाई और मजबूती बनी रहती है।

दोस्तों से दूर हो जाना भी अंत समय का एक बड़ा अफसोस होता है जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, लोग अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पुराने दोस्तों से संपर्क कम होता जाता है। धीरे-धीरे बातचीत बंद हो जाती है और कई रिश्ते सिर्फ यादों तक सीमित रह जाते हैं। ऐसे में जीवन के अंतिम चरण में बहुत से लोग अपने पुराने दोस्तों को याद करते हैं और सोचते हैं कि काश उन्होंने उन रिश्तों को बनाए रखा होता। दोस्त सिर्फ मौज-मस्ती के लिए नहीं होते, बल्कि वे जिंदगी के मुश्किल समय में भी हमारा सहारा बनते हैं। इसलिए रिश्तों को समय देना और दोस्तों से जुड़े रहना बेहद जरूरी है।