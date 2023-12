Success Mantra: कमाया हुआ पैसा सही तरह से खर्च करने का गुण ही व्यक्ति को बनाता है सफल

ऐप पर पढ़ें

Simple Ways To Manage Your Money Better: कई बार महिलाएं गलत को गलत सिर्फ इसलिए नहीं कह पातीं क्योंकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होतीं। आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर होने के कारण हमारी छोटी-छोटी खुशियां यूं ही दम तोड़ देती हैं। जबकि कई बार घरों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में रसोई में दाल-चावल के डिब्बों से निकली उनकी बचत ही काम आती है। पर, क्या इतना ही काफी है? इस बाबत आर्थिक सलाहकार पुनीत जैन कहते हैं कि महिलाएं पैसे जोड़ती तो हैं, पर उनका निवेश नहीं करतीं। वो कमाना तो सीख रही हैं, पर आज भी वह अपने आर्थिक निर्णयों के लिए दूसरों की ओर देखती हैं। विशेषज्ञों के पास निवेश के लिए सलाह लेने के लिए आने वाले लोगों और मामलों में मात्र एक फीसदी ही महिलाएं होती हैं। गृहस्थी की गाड़ी घर के भीतर अकेले संभालने वाली महिलाएं अगर घर के बाहर निकलकर आत्मनिर्भर होने की ओर कदम बढ़ाएं, तो यकीनन न सिर्फ उनका बल्कि पूरे समाज का विकास हो सकता है। उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता उनके आत्मविश्वास में भी इजाफा कर जाती है।

करनी होगी बचत-

आम धारणा है कि महिलाएं अपने शौक के लिए कमाती हैं। काफी हद तक यह सच भी है कि महिलाएं निवेश नहीं, बल्कि खर्च में विश्वास करती हैं। आपको इस सोच को बदलना होगा। आमदनी के साथ ही आपको पैसों की बचत की ओर भी कदम बढ़ाने होंगे। किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए। कई बार अलग-अलग कारणों से महिलाओं को करियर से ब्रेक लेना पड़ता है। ऐसे में उनकी आर्थिक नैया डोलने लग जाती है। आपकी आर्थिक जागरूकता इस ब्रेक से लेकर नई शुरुआत के बीच आए आर्थिक उतार-चढ़ाव के झटकों को झेलने में आपकी मदद कर सकती है। कामकाजी महिलाओं को सिक्के के दूसरे पहलू को भी नजर में रखना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना होगा कि उनकी दूसरी शुरुआत आसान नहीं होगी। मुमकिन है कि उन्हें समय के साथ कदमताल मिलाने के लिए नए कोर्स करने हों या फिर नई शुरुआत के लिए निवेश की दरकार हो। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आर्थिक जागरूकता और निवेश उन्हें मुश्किल समय में संभालने का काम जरूर करेगी।

बनें मददगार हाथ-

महंगाई लगातार बढ़ रही है। आरामदायक जिंदगी का भार जेब पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में खर्चने वाले हाथ की जगह कमाने वाले हाथों को बढ़ाना जरूरी है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी परिवार के चेहरे से शिकन को दूर करने में मददगार हो सकती है। आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के बाद महिला घर के बजट में सहयोगी हो सकती है।

कमाना और खर्चना है अलग-

हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। हमारा पैकेज बहुत अच्छा है, पर सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। आपको समझना होगा कि पैसे कमाना और उसे खर्च करना दो अलग-अलग चीजें हैं। उन दोनों ही चीजों की आजादी ही आर्थिक आजादी मानी जा सकती है, जो कि महिलाओं के हिस्से कम ही आती है। जब पैसे खर्चने या निवेश की बारी आती है तो महिलाएं पीछे हो जाती हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। उनके आत्मविश्वास में कमी भी। इसके पीछे काफी हद तक उनकी परवरिश जिम्मेदार होती है।

बचपन से बोइए बीज-

पुनीत कहते हैं कि हमें लड़का-लड़की का भेद मिटाकर बच्चे को उसकी समझ के हिसाब से आर्थिक मामलों के प्रति जागरूक बनाना होगा। इसके लिए आप अलग-अलग प्रयोग कर सकती हैं, जैसे बच्चे को किफायती बजट बनाने का टास्क दीजिए। उसे उसकी पॉकेट मनी का प्रबंधन करने की आदत डालिए। यह उसके आत्मविश्वास में इजाफा करेगा।

ये कदम आएंगे काम-

-आर्थिक साक्षरता जरूरी है, जिसके लिए आप समय-समय पर आयोजित होने वाली कार्यशालाओं में हिस्सा ले सकती हैं। किताबें भी आपके लिए सहायक हो सकती हैं। बजट बनाने, निवेश करने, सेवानिवृत्ति योजना और ऋण नियंत्रण सरीखे तमाम जटील सवालों को खोजने के लिए आप विशेषज्ञों की सलाह लेने के साथ तमाम वेबसाइट्स पर जाकर भी अपनी जानकारी बढ़ा सकती हैं।

-हमारी आमदनी तय होती है, पर खर्च नहीं। वह कभी भी आ सकते हैं। ऐसे में तमाम जरूरतों के लिए स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। छोटी अवधि और लंबी अवधि के फंड बनाएं। जिसमें आपका इमरजेंसी फंड, बकाया धन का भुगतान या फंडिंग पोर्टफोलियो बनाना शामिल है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक रोडमैप जरूर बनाएं।

-अपनी कमाई और खर्चों पर नजर रखें और हर महीने अपना बजट जरूर बनाएं। समय-समय पर उसकी समीक्षा और उसमें बदलाव करते रहना यकीनन आपके लिए फायदेमंद होगा।

-वो कहते हैं न बूंद-बूंद से सागर भरता है। लिहाजा, बचत करना शुरू करें, भले ही यह छोटी हो। गुजरते वक्त के साथ अपनी संपत्ति में इजाफा करने का प्रयास करें। सटीक निवेश के लिए आप वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकती हैं।

-लोन किसी बोझ से कम नहीं होता। इस बात को समझें। लिहाजा, ऋण को नियंत्रित करने की रणनीति बनाएं। लंबे समय के लोन को खत्म करने का प्रयास करें।