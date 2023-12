नए साल से पहले महिलाओं को अपनानी चाहिए जैस्मीन भसीन की ये बातें, हमेशा रहेंगी खुश

ऐप पर पढ़ें

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन हमेशा किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। एक्ट्रेस की मासूमियत को बिग बॉस में खूब पसंद किया गया था। उनकी क्यूटनेस और चुलबुलापन फैंस को खूब पसंद है। एक्ट्रेस आए दिन घूमने फिरने के लिए जाती रहती हैं, इन सब चीजों की डिटेल्स वो अपने इंस्टाग्राम पर अक्सर शेयर करती रहती हैं। हाल ही में जैस्मिन भसीन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पोडकास्ट में दिखी थीं। शो के दौरान उन्होंने बहुत सी बातें शेयर की। वहीं उन्होंने महिलाओं को एक ऐसी सलाह दी जिसे अपनाकर वह हमेशा खुश रहेंगी।

नए साल 2024 से पहले अपनाएं ये बातें (Follow These Things Before the New Year)

अपने काम से करें प्यार

एक्ट्रेस ने पोडकास्ट के दौरान बताया कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। टीवी और फिल्मों में आने से पहले एक्ट्रेस ने कई तरह के काम किए हैं। हालांकि, इस दौरान उन्होंने एक बात को हमेशा ध्यान में रखा कि वह काम को ईमानदारी से करें। जैस्मीन अपने काम से प्यार करती हैं।

खुद के लिए समय निकालें

जैस्मीन कहती हैं कि महिलाएं को दिनभर में खुद के लिए 2 घंटे निकालने चाहिए। वह कहती हैं कि जब आप खुद से प्यार करेंगी तभी आप अपने आसपास लोगों को प्यार कर सकेंगे। ऐसे में खुद के लिए समय निकालें और आपको जो पसंद है वह काम करें।

नई चीजों को सीखें

जैस्मीन अपने काम से जुड़ी चीजों को सीखती रहती हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि अपनी एक्टिंग को लेकर वह खुद से सवाल करने लगी थीं, लेकिन फिर इसकी बेहतरी के सिए उन्होंने एक्टिंग वर्कशॉप को जॉइन किया।इसी के साथ लाइफ में स्टेबल होने के लिए भी वह योगा क्लास लेती रहती हैं।