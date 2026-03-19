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Quote of the Day: अपने दिल की आवाज सुनना क्यों है जरूरी- स्टीव जॉब्स

Mar 19, 2026 06:50 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Steve Jobs के प्रेरणादायक विचार आज भी लाखों लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। उनका एक मशहूर कोट हमें सिखाता है कि अपने दिल की आवाज सुनना क्यों जरूरी है। यहां जानें विस्तार से -

Quote of the Day: अपने दिल की आवाज सुनना क्यों है जरूरी- स्टीव जॉब्स

Steve Jobs को दुनिया एक ऐसे इनोवेटर के रूप में जानती है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को नई दिशा दी। उनके विचार और शब्द आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। स्टीव जॉब्स का मानना था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा करना और अपने दिल की आवाज को सुनना। उनका एक मशहूर कोट हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरों की राय के शोर में अपनी सोच और समझ को खोने नहीं देना चाहिए। जब हम अपने अंदर की आवाज पर विश्वास करते हैं, तब हम सही फैसले ले पाते हैं और अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं।

स्टीव जॉब्स का फेमस कोट

'Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. Have the courage to follow your heart and intuition.'

'दूसरों की राय के शोर के कारण आपके अपने अंदर की आवाज को दबने ना दें। अपने दिल की सुनें और उसका पालन करने का साहस भी रखें।'

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क्या सिखाता है यह कोट?

इस कोट में स्टीव जॉब्स हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगी में फैसले लेते समय दूसरों की बातों और समाज के दबाव में आ जाते हैं। हमें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, जो उसे सही रास्ता दिखाती है। अगर हम उस आवाज को नजरअंदाज करते हैं, तो हम अपने असली सपनों से दूर हो जाते हैं।

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अपने दिल की सुनना क्यों जरूरी है?

  • यह आपको सही दिशा दिखाता है
  • आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है
  • आपको अलग सोचने और नया करने की हिम्मत देता है
  • स्टीव जॉब्स का मानना था कि सच्ची सफलता वही है, जो आप अपने दिल की सुनकर हासिल करते हैं।

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सफलता के लिए जरूरी है साहस

  • अपने दिल की सुनना आसान नहीं होता। कई बार लोग आपके फैसलों से सहमत नहीं होते। लेकिन अगर आप अपने रास्ते पर विश्वास रखते हैं, तो धीरे-धीरे वही लोग आपकी सफलता की सराहना करने लगते हैं।
  • स्टीव जॉब्स खुद भी कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने विजन पर भरोसा किया।

जीवन मंत्र: स्टीव जॉब्स का यह कोट हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की सोच से ज्यादा अपनी सोच पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप अपने दिल की आवाज को सुनेंगे और उस पर चलेंगे, तो आप जरूर अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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