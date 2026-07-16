असफलता के डर से रुके नहीं... सोनम वांगचुक के 5 मोटिवेशनल कोट्स, जो कभी हार नहीं मानने देंगे
फेमस इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका जीवन बचपन से ही संघर्ष भरा रहा है और ये संघर्ष उन्होंने समाज के सुधार के लिए किया। सोनम वांगचुक की ऐसी कई बातें हैं, जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का साहस और प्रेरणा देंगी।
सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) फेमस इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक हैं। फिल्म थ्री इडियट्स में रैंचो का किरदार इन्हीं के जीवन से काफी प्रेरित था। 1 सितंबर 1966 को उलेटोकपो गांव में सोनम वांगचुक का जन्म हुआ था, वह जहां रहते थे वहां स्कूल नहीं था। ऐसे में 9 साल की उम्र तक उन्होंने स्कूल तक नहीं देखा था, लेकिन किसे पता था कि ये शख्स एक दिन बड़ा कई अविष्कार करेगा। अभी वह परीक्षाओं में हुईं कथित गड़बड़ियों के बाद शिक्षा में सुधार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कई दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हर कोई उनके सपोर्ट में उतर रहा है और बस यही कह रहा है कि हम उन्हें खोना नहीं चाहते हैं। सोनम वांगचुक सिर्फ युवाओं के लिए प्रेरणा नहीं हैं, उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण और लद्दाख के लिए काफी कुछ किया भी है। उनके विचार लाखों लोगों और छात्रों के लिए प्रेरणा हैं, आज हम आपको सोनम वांगचुक के मोटिवेशनल कोट्स बताते हैं। इन्हें पढ़कर आप जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे और किसी भी असफलता से निराश नहीं होंगे।
1- असफलता से लें सबक
सोनम वांगचुक का कहना है कि आप किसी भी कारण से असफल हुए हों लेकिन उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। असफलता के डर से खुद को रोकने न दें, क्योंकि असफलता असल में एक छिपा हुआ सबक है।
2- कभी सीखना बंद न करें
सीखना कभी बंद न करें, दुनिया निरंतर विकसित हो रही है, और आपको भी विकसित होना चाहिए। वांगचुक का विचार है कि अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो ये दुनिया आपसे और आगे निकल जाएगी। ऐसे में हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहें।
3- शिक्षा काबिल होने के लिए हासिल करें
वांगचुक का मानना है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए न करें, बल्कि काबिल बनने के लिए करें। आपकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। शिक्षा को समस्या सुलझाने के लिए लें।
4- डर से आगे बढ़ें
वांगचुक का कहना है कि जब डर खत्म होता है, तभी नई चीजों का आविष्कार शुरू होता है। अगर आप कुछ नया करने से पहले ही डर जाएंगे तो कभी कुछ नया सीख या कर नहीं पाएंगे। कई बार लोग कामयाब न होने के डर से कुछ नया नहीं करना चाहते।
5- जीवन की असली परीक्षा का सामना करें
अगर आपको लगता है कि सिर्फ परीक्षा पास करने से आपको जीवन का हर सबक मिल गया है, तो ऐसा नहीं है। जीवन की असली परीक्षा एग्जाम हॉल के बाहर होती है। उसी से आपको आगे बढ़ने की सीख मिलेगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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