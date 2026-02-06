बिना गुस्सा किए अपमान से निपटने के स्मार्ट तरीके, एटिकेट कोच ने बताए
हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं होता। एटिकेट कोच मानिक कौर बताती हैं कि शांति, स्पष्ट सीमाएं और आत्मसम्मान के साथ अपमान को कैसे संभालें- बिना गुस्सा खोए और बिना अपनी ऊर्जा बर्बाद किए।
आज के समय में अपमानजनक टिप्पणियां, ताने और नीचा दिखाने वाले शब्द आम हो गए हैं- चाहे वह कार्यस्थल हो, रिश्ते हों या सोशल मीडिया। अक्सर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के दबाव में आ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन एटिकेट कोच मानिक कौर के अनुसार, असली ताकत हर अपमान का जवाब देने में नहीं, बल्कि अपनी गरिमा और शांति को बचाए रखने में है। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, तो लक्ष्य बहस जीतना नहीं होना चाहिए। असली उद्देश्य होता है अपनी सीमाएं तय करना, आत्मसम्मान बनाए रखना और उस व्यक्ति को यह स्पष्ट संकेत देना कि आप असम्मान के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
1. असर को सामने रखें
अगर किसी की बात आपको चुभे, तो शांत तरीके से कहें- 'यह बात ठीक से नहीं आई।' इससे आप बिना आरोप लगाए यह बता देते हैं कि शब्दों का असर क्या हुआ। कई बार सामने वाला अपनी गलती समझ भी जाता है।
2. स्पष्ट सीमा तय करें
सम्मान के बिना संवाद संभव नहीं। ऐसे में आप कह सकते हैं- 'मैं रचनात्मक सुझावों के लिए खुला हूं, लेकिन असम्मान के लिए नहीं।' यह वाक्य आपकी सीमा को साफ करता है और बातचीत की दिशा तय करता है।
3. सामने वाले को सोचने का मौका दें
कभी-कभी लोग अनजाने में कटु हो जाते हैं। ऐसे में पूछें- 'क्या यह बात उपेक्षापूर्ण लगने के इरादे से कही गई थी?' यह सवाल सामने वाले को आत्ममंथन के लिए मजबूर करता है।
4. जरूरत पड़े तो बातचीत से हट जाएं
हर परिस्थिति को संभालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर अपमान जारी रहे, तो कहना बिल्कुल सही है- 'मैं इस बातचीत से हट रहा/रही हूं।” यह पलायन नहीं, बल्कि आत्म-संरक्षण है।
5. लहजे को आईना दिखाएं, अपमान को नहीं
आप सामने वाले की भावना को स्वीकार कर सकते हैं, बिना उनके शब्दों को अपनाए- 'मुझे आपकी झुंझलाहट समझ आ रही है, लेकिन यह बोलने का सम्मानजनक तरीका नहीं है।'
6. व्यवहार पर ध्यान दिलाएं
व्यक्ति पर हमला करने की बजाय व्यवहार पर बात करें- 'यह टिप्पणी समाधान से ज्यादा ताना लग रही है।' इससे बात तथ्यपरक बनी रहती है।
7. तथ्यात्मक और संक्षिप्त रहें
कभी-कभी सबसे प्रभावी जवाब होता है- 'यह टिप्पणी जरूरी नहीं थी।' कम शब्दों का असर ज्यादा होता है।
लाइफ टिप: अपमान का सामना करते समय चुप रहना कमजोरी नहीं और प्रतिक्रिया देना मजबूरी नहीं। असली शालीनता और आत्मबल यह जानने में है कि कब बोलना है, कैसे बोलना है और कब खुद को उस माहौल से अलग कर लेना है। जब आप अपनी ऊर्जा और गरिमा की रक्षा करते हैं, तभी आप वास्तव में जीतते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
