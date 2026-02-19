Hindustan Hindi News
अच्छे संस्कार दिखावे से नहीं, इन रोजमर्रा की आदतों से झलकते हैं: एटीकेट कोच

Feb 19, 2026 01:49 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अच्छे शिष्टाचार बड़ी बातों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों में दिखाई देते हैं। ये व्यवहार बिना कुछ कहे आपकी सोच, संस्कार और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं।

अच्छे संस्कार दिखावे से नहीं, इन रोजमर्रा की आदतों से झलकते हैं: एटीकेट कोच

अच्छे शिष्टाचार किसी खास मौके, महंगे कपड़ों या औपचारिक सेटिंग तक सीमित नहीं होते। वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे-छोटे पलों में दिखाई देते हैं- हम कैसे बात करते हैं, कैसे सुनते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अक्सर लोग आपकी बातों से पहले आपके व्यवहार को पढ़ लेते हैं। आप किसी कमरे में कैसे प्रवेश करते हैं, मदद कैसे मांगते हैं या दबाव की स्थिति में खुद को कैसे संभालते हैं- यही चीजें आपकी पर्सनैलिटी की असली तस्वीर पेश करती हैं।

एटीकेट कोच Manik Kaur के अनुसार, सच्ची शालीनता सिर्फ दिखावे में नहीं, बल्कि स्वाभाविक आदतों में होती है। ये रोजमर्रा के एटीकेट्स ना केवल दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, बल्कि आपके चरित्र और संस्कारों को भी मजबूती देते हैं। यहां जानें इन 11 बातों के बारे में -

  • गैर-मौजूद लोगों के बारे में अच्छा बोलें: जब सामने कोई नहीं होता, तब आपका चरित्र सामने आता है। पीठ पीछे की गई बातें आपकी सोच को दर्शाती हैं।

  • साझा जगहों का सम्मान करें: किसी जगह को इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ छोड़ना एक बुनियादी शिष्टाचार है। यह सामाजिक समझदारी का एक बड़ा संकेत है।
  • माहौल के अनुसार आवाज रखें: हर जगह एक जैसा बोलना समझदारी नहीं। आपकी आवाज का स्तर आपकी सामाजिक बुद्धिमत्ता दिखाता है।

  • मदद मांगने से पहले अभिवादन करें: एक छोटा सा 'नमस्ते' या 'हैलो' बातचीत की दिशा बदल देता है और सामने वाले को सम्मान का एहसास कराता है।
  • सर्विस स्टाफ को ईमानदारी से धन्यवाद दें: यह आदत औपचारिक नहीं, बल्कि पूरी मौजूदगी के साथ होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग के बीच कहा गया धन्यवाद असर खो देता है।
  • दरवाजा थामना स्वाभाविक हो: शिष्टाचार कोई गणना नहीं, बल्कि आदत होनी चाहिए। छोटी-सी विनम्रता बड़ा प्रभाव छोड़ती है।
  • माफी एक बार, बिना बहाने: साफ-सुथरी माफी जिम्मेदारी दिखाती है। ज्यादा सफाई देने से ईमानदारी कमजोर पड़ जाती है।

  • दूसरों को जल्दबाजी में ना डालें: आपकी जल्दी किसी और के लिए असहजता नहीं बननी चाहिए।
  • पहले देखें, फिर प्रतिक्रिया दें: अच्छे व्यवहार की शुरुआत अवलोकन से होती है। इसलिए रिएक्शन देने से पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लें।
  • दिखावे वाली दयालुता से बचें: असली शालीनता शांत होती है, प्रदर्शन नहीं करती।
  • दबाव में भी संयम बनाए रखें: तनाव में आपका व्यवहार ही आपके चरित्र की असली पहचान होता है।

नोट: रोजमर्रा के ये एटीकेट्स कोई नियमों की सूची नहीं, बल्कि एक सोच है। जब ये आदतें स्वाभाविक बन जाती हैं, तब व्यक्ति बिना बोले ही सम्मान अर्जित कर लेता है।

