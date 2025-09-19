क्या आपको पता है दुर्गा में छिपे अक्षरों का मतलब? पंडित ने बताया इस नवरात्रि कैसे बढ़ाएं अपनी शक्ति

मां दुर्गा यानी महाशक्ति। ऐसी महाशक्ति जिनके सामने कोई भी बुराई टिक नहीं पाती है। मां की आराधना से कैसे अपनी आंतरिक शक्ति में करें इजाफा? बता रहे हैं पंडित ऋभुकांत गोस्वामी

नवरात्र हम सभी के जीवन का अनमोल पर्व है, जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाते आ रहे हैं। नवरात्र के नौ दिन पूरा भारत मां अंबे के जयघोष से गूंजता रहता है। महिलाएं अपने परिवार सहित मां शक्ति की उपासना और व्रत-पूजन करती हैं। यद्यपि वर्ष में चार बार नवरात्र आते हैं, पर चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र ही विशेष महत्व रखते हैं। इसके अलावा आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्र भी होते हैं, जिनका चलन कम है। ये चारों नवरात्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- इन पुरुषार्थों के प्रतीक माने जाते हैं। गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहने वाली स्त्रियों के लिए चैत्र और शारदीय नवरात्र ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

धरती पर देवी का अवतरण जब देवी पृथ्वी पर अवतरित होती हैं, तो उनका स्वरूप अत्यंत कोमल और अनुपम होता है। पांवों में कुमकुम, नूपुरों की मधुर झंकार, तेज और दीप्ति- ये सब स्त्री के दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। इसी कारण भारतीय परंपरा में स्त्रियों के नाम के साथ देवी जोड़ने की परंपरा रही है। देवी दुर्गा स्वयं कहती हैं - ‘इस धरती पर स्त्रियों में जो सौंदर्य और सौभाग्य है, वह मेरा ही अंश है।’ इस वर्ष शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्तूबर तक रहेंगे। इस साल तृतीया तिथि के बढ़ जाने से नवरात्र कुल 10 दिनों के होंगे। पंचांग अनुसार इस वर्ष घटस्थापना का शुभ समय 22 सितंबर काे प्रातः 06 बजकर 09 मिनट से 08 बजकर 06 मिनट तक निर्धारित है। हर नवरात्र में मां दुर्गा विभिन्न वाहनों से आती-जाती हैं। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के अनुसार,‘जब नवरात्र का आरंभ रविवार या सोमवार को होता है, तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। हाथी पर माता का आगमन अति शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि वर्ष में अच्छी वर्षा होगी, खेती-बाड़ी में उन्नति होगी, दूध और अनाज की प्रचुरता होगी तथा देश में सुख-समृद्धि का वास रहेगा। इस साल नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहा है यानी मां इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। वहीं माता का प्रस्थान इस बार 2 अक्तूबर, गुरुवार के दिन हो रहा है यानी इस बार माता का प्रस्थान मनुष्य वाहन से होगा, जो शांति, सौभाग्य और आनंददायक समय का प्रतीक है।

नवरात्र और शक्ति साधना शरद ऋतु में सामान्यतः रोगों की आशंका अधिक होती है। ऐसे समय में नवरात्र के व्रत और फलाहार स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। भारतीय गृहस्थ जीवन में शक्ति पूजन का विशेष महत्व है क्योंकि इससे मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रुओं पर विजय पाता है।

जगदंबा का रूप हैं महिलाएं स्त्रिय: समस्ता: सकला जगत्सु यानी सभी स्त्रियां जगदंबा का ही रूप हैं। देवी उपासना से आत्मबल और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। दुर्गा नाम के अक्षरों का भी विशेष अर्थ है-

द: दैत्य नाश

उ: विघ्न नाश

र: रोग नाश

ग: पाप नाश

आ: भय और शत्रु नाश

इसीलिए ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। दुर्ग यानी हमारे भीतर छिपे शोक, रोग, भय, पाप, विकार ही असली राक्षस हैं, जिन्हें दूर करने के लिए मां की शरण में जाना आवश्यक है। नवरात्र की नौ रातों को तीन-तीन खंडों में विभाजित किया गया है:

पहले तीन दिन: मां दुर्गा की उपासना,→ दुर्गुणों का अंत

मध्य के तीन दिन: मां लक्ष्मी की आराधना→, आंतरिक शुद्धता और समृद्धि

अंतिम तीन दिन: मां सरस्वती की साधना, →आत्मज्ञान की प्राप्ति

यही त्रिशक्ति साधना साधक के जीवन को सार्थक और सफल बनाती है।

नारी में नवदुर्गा कूर्म पुराण में नारी के जीवन को नवदुर्गा के स्वरूप से जोड़ा गया है:

जन्म लेती कन्या: शैलपुत्री

कौमार्य अवस्था: ब्रह्मचारिणी

विवाह से पूर्व पवित्रता: चंद्रघंटा

गर्भधारण के समय: कूष्मांडा

संतान जन्म के बाद: स्कंदमाता

संयम और साधना से युक्त: कात्यायनी

पति, स्वयं की रक्षा करने वाली: कालरात्रि

संसार का उपकार करने वाली: महागौरी