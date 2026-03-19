योगाचार्य हंसा ने बताया हैप्पी लाइफ के 7 सीक्रेट, हर इंसान को जानना चाहिए

Secrets Of Happy Life: लाइफ में खुशहाल रहना है तो ये एक दिन में होना पॉसिबल नही है। इसके लिए हर दिन कोशिश करनी होगी, अपनी आदतों में बदलाव लाने होंगे। योगाचार्य हंसा ने हैप्पी लाइफ के 7 सीक्रेट शेयर किए हैं। जिसे हर इंसान को जानना चाहिए।

आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग हमेशा खुश होते हैं। उनकी लाइफ में बड़ी से बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन वो उसे भी पार कर लेते हैं। दरअसल, इस हैप्पीनेस का राज उनकी सेहत में छिपा होता है। हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता है जो आपको सही रास्ता दिखाने और नयी चीजों को सीखने, आगे बढ़ने में मदद करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हैप्पी लाइफ जिए तो सबसे पहले सेहत को सुधारें, और सेहत में सुधार एक दिन नहीं बल्कि हर दिन की कोशिश के बाद होता है। जब आप अपनी आदतों में बदलाव करते हैं तो हेल्थ में भी वो चेंज नजर आता है। नतीजा आपका मन खुश रहता है और आप ज्यादा हैप्पी रहते हैं। योगाचार्य हंसा योगेंद्र ने अपनी किताब में हैप्पी लाइफ के 7 सीक्रेट शेयर किए हैं।

अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करें हैप्पी लाइफ जीना है तो सबसे पहले अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करें। काम करना इंसान की जरूरत है लेकिन काम से खुद को बिल्कुल थका लेना ठीक नहीं। इसलिए अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखें।

सोच बदलना है जरूरी माइंड में जितना ज्यादा निगेटिव विचार आएंगे वो स्ट्रेस को बढ़ाएंगे। स्ट्रेस कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है जिससे बॉडी में इंफ्लेमेशन और क्रॉनिक बीमारियों का खतरा बढ़ता जाता है। इसलिए अपनी सोच को बदलना जरूरी है। पॉजिटिव माइंटसेट ना केवल हेल्थ को बदलता है बल्कि आपको लाइफ में कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं।

सोशल लाइफ है जरूरी हैप्पी रहने में आपकी सोशल लाइफ का भी खास योगदान होता है। योगाचार्य हंसा कहती हैं कि जब आप पर्सनली लोगों से मिलते हैं तो उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर या डिजिटली इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए अगर हैप्पी लाइफ जीना है तो पर्सनली लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें, डिजीटली नहीं।

रिश्तों को संभालें हैप्पी लाइफ का एक मंत्र खुशहाल रिश्ते भी होते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसने अपने आसपास बहुत सारे रिश्तों को बुना है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो प्यार से उन रिश्तों को समझें और निभाएं। कई बार ये रिलेशनशिप ही आपको खुश रहने में मदद करते हैं।

गुड स्लीप हेल्दी और हैप्पी दोनों के लिए नींद अच्छी होना जरूरी है। नींद केवल बॉडी को रिसेट नहीं करती बल्कि ये माइंड को भी रीसेट करती है। जिससे हैप्पी हार्मोंस रिलीज होते हैं और आप ज्यादा खुश महसूस करते हैं।

आपका फूड माइंडफुल ईटिंग और सोचसमझ कर खाना। इन दिनों खानपान को लेकर अवेयरनेस फैली है। हमे अपने शरीर की जरूरत के मुताबिक भोजन करना चाहिए। गैर जरूरी,जंकफूड जैसे फूड्स शरीर को बीमार बना रहे हैं। अपनी हैबिट में माइंडफुल ईटिंग को शामिल करें। जिससे आप हेल्दी रह सकें।