Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्रSadhguru Three I of Success That Can Transform Your Thinking
मेहनत से पहले जरूरी है सही सोच: सद्गुरु के तीन I फॉर्मूला समझिए

मेहनत से पहले जरूरी है सही सोच: सद्गुरु के तीन I फॉर्मूला समझिए

संक्षेप:

आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के अनुसार सफलता केवल उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि सही सोच और आंतरिक संतुलन का परिणाम है। उनके बताए गए 'तीन I' जीवन को स्पष्टता, ईमानदारी और ऊर्जा से भर देते हैं।

Dec 20, 2025 03:01 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि असली सफलता सिर्फ पैसे, पद या पहचान से नहीं मापी जाती। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के अनुसार, सफलता का वास्तविक अर्थ है- अपने जीवन को पूरी ईमानदारी, स्पष्टता और प्रेरणा के साथ जीना। सद्गुरु बताते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांतों को अपनाना जरूरी है जिन्हें वे ‘Three I’s of Success’ कहते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये तीन स्तंभ- Insight (अंतर्दृष्टि), Integrity (ईमानदारी) और Inspiration (प्रेरणा)—व्यक्ति के सोचने, निर्णय लेने और कार्य करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। जब इंसान खुद को गहराई से समझता है, अपने मूल्यों के प्रति सच्चा रहता है और भीतर से प्रेरित होता है, तभी वह ना सिर्फ सफल बनता है बल्कि संतुलित और संतुष्ट जीवन भी जी पाता है। सद्गुरु की यह सोच आज के युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए बेहद प्रासंगिक है।

Insight (अंतर्दृष्टि)

सद्गुरु के अनुसार इनसाइट का अर्थ है चीजों को सतह से नहीं, गहराई से समझना। जब व्यक्ति में अंतर्दृष्टि होती है, तब वह हालात, लोगों और खुद को बेहतर तरीके से देख पाता है। यह समझ हमें भावनाओं से ऊपर उठकर सही निर्णय लेने में मदद करती है। इनसाइट के बिना इंसान सिर्फ रिएक्ट करता है, जबकि इनसाइट के साथ वह सोच-समझकर एक्शन लेता है।

Integrity (ईमानदारी)

ईमानदारी सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि खुद के प्रति सच्चे रहने का नाम है। सद्गुरु कहते हैं कि जब आपके विचार, शब्द और कर्म एक दिशा में होते हैं, तभी जीवन में स्थिरता आती है। इंटीग्रिटी व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाती है और आत्मविश्वास देती है। जो लोग अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते, वही लंबे समय तक टिकाऊ सफलता हासिल कर पाते हैं।

Inspiration (प्रेरणा)

प्रेरणा वह ऊर्जा है जो इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। सद्गुरु मानते हैं कि जब आप भीतर से प्रेरित होते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकतीं। प्रेरणा डर, आलस्य और नकारात्मकता को खत्म कर देती है। यह आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाए रखती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।

लाइफ मंत्रा: सद्गुरु के ये तीन I हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। सही सोच, सच्चाई और आंतरिक प्रेरणा से भरा जीवन ही असली सफलता है।

ये भी पढ़ें:घर में अचानक क्यों बढ़ जाते हैं झगड़े? चाणक्य नीति में छिपे हैं कलह के 5 कारण
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
life mantra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।