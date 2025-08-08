भाई-बहन का प्यार परिवार ही नहीं व्यापार भी बचाता है, पढ़ें कारोबारी भाई-बहनों की कहानी

भाई-बहन का रिश्ता बेहद अनूठा होता है। बचपन में खट्टी-मीठी तकरारें तो होती हैं, बावजूद इसके इस रिश्ते की नींव मजबूत रहती है। जिंदगी की मुश्किलें हों या बिजनेस का कर्मक्षेत्र, साथ मिलकर ये सफलता की कहानी लिखते हैं। बढ़ती उम्र के साथ क्यों भाई-बहन साबित होते हैं बेहतरीन साझेदार, बता रही हैं शाश्वती

पिछले साल अनंत अंबानी की शादी कई वजहों से चर्चा में रही। उन वजहों में से एक खास चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा, वह था तीनों भाई-बहन आकाश, ईशा और अनंत के बीच का आपसी रिश्ता। पूरी दुनिया में जो परिवार अपने व्यापार और अकूत संपत्ति के लिए जाना जाता है, उस घर के भीतर आपसी रिश्तों से ज्यादा जरूरी कुछ और नहीं। अनंत ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान ये बात स्पष्ट रूप से कही भी कि उन तीनों के बीच आपस में किसी तरह की प्रतियोगिता नहीं, बल्कि वे तीनों किसी मुद्दे पर सलाह के लिए सबसे पहले एक-दूसरे के पास ही जाते हैं। अनंत ने इस इंटरव्यू के दौरान कहा, ‘मैं अपने दोनों भाई-बहनों से छोटा हूं, बावजूद इसके हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता किसी भी और रिश्ते से ज्यादा मजबूत है। किसी भी स्थिति में एक-दूसरे का साथ देने की आदत हमारे बीच किसी भी तरह का भेदभाव कभी पैदा ही नहीं होने देती।’

भाई-बहन के रिश्ते के इसी आयाम में उसकी सफलता के बीज छुपे हैं। यह रिश्ता अपने आप में न सिर्फ अनूठा, बल्कि मजबूत होता है। इस मजबूत रिश्ते का आधार बनते हैं, आपसी प्यार, एक-दूसरे पर विश्वास और बचपन से अब तक के तमाम साझा अनुभव। बिजनेस की दुनिया में भी भाई-बहनों की कई सफल जोड़ियां साथ मिलकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही हैं। यह सफल साझेदारी इस बात को दर्शाती है कि जब भाई-बहन साथ मिलकर किसी लक्ष्य को पाने की दिशा में काम करते हैं, तो इन दोनों से बेहतर टीम कोई और हो ही नहीं सकती।

भाई-बहन की 'पावर टीम' भाई-बहन बचपन से एक-दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति में होते हैं। यह संघर्ष कभी माता-पिता से ज्यादा प्यार पाने का होता है, तो कभी उनसे तारीफ सुनने के लिए होता है। कौन सही है-कौन गलत, कौन पढ़ाई में बेहतर है, किसी के पास ज्यादा जानकारी है, अभिभावक और दुनिया की नजर में कौन ज्यादा अच्छा है...इन सब चीजों को लेकर छुटपन से ही भाई-बहन के बीच में एक अनकहा-सा संघर्ष चला आ रहा होता है।

जब यही भाई-बहन बड़े होकर किसी एक लक्ष्य के लिए साथ आते हैं, तो उनमें एक बिल्कुल अलग तरह की आपसी समझ विकसित हो जाती है। बहुत बार वे एक पावर टीम की तरह काम करते हैं, जिसमें आपसी विश्वास होता है, प्यार होता है, एक-दूसरे के नजरिये को लेकर स्वीकार्यता होती है। ऐसा शायद इसलिए होता है, क्योंकि साथ बड़े होने के क्रम में वे दोनों तरह-तरह की चुनौतियों का एक साथ सामना करते हुए एक-दूसरे की खूबियों और खामियों से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके होते हैं। साथ ही उन्हें यह भी मालूम होता है कि जहां सामने वाला कमजोर पड़ रहा है, वहां उसका साथ कैसे दिया जाए।

अपने इसी अनुभव के आधार पर भाई-बहन बिजनेस की दुनिया में एक सफल साझेदार साबित होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ बचपन का वही प्रतिस्पर्धा भरा रिश्ता आपसी विश्वास और हर स्थिति में एक-दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बन जाने में तब्दील हो जाता है।

समान माहौल की परवरिश का असर जब ये जोड़ी किसी लक्ष्य का बीड़ा साथ उठाती है, तो पूरी दुनिया के सामने इन्हें खुद को एक बेहतर टीम साबित करना होता है। एक जैसी परवरिश और वैल्यू सिस्टम में बड़े हुए भाई-बहन बिजनेस की चुनौतियों का मिलकर बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। एक-दूसरे के निर्णयों पर विश्वास करने में आसानी होती है। किसी मुद्दे पर अलग-अलग दृष्टिकोण होने के बावजूद भाई-बहन बिजनेस में साथ मिलकर हल निकालने में सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि वे बचपन से ऐसा करने के आदी हैं। दोनों अपने व्यक्तित्व के अलग-अलग पक्षों को साथ लाकर एक साथ शानदार टीम के रूप में काम करते हैं।

मां के हाथों बनी खीर को बनाया व्यवसाय मां के हाथ का बना खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। पुणे के शिवांग और शिविका सूद ने अपनी मां के हाथों से बनी खीर को ही एक सफल बिजनेस में तब्दील कर दिया। दोनों भाई-बहन बचपन से ही मां के हाथों से बनी खीर खा रहे थे। साल 2017 में शिविका को इस खीर का स्वाद बदलने का मन हुआ और उन्होंने अपनी खीर में एक चम्मच न्यूटेला और ओरियो डाल लिया। उससे खीर का स्वाद अलग ही हो गया। फिर क्या था! मां को मनाया और मई, 2017 से पुणे में एक ठेले पर मां के हाथ की बनी खीर अलग-अलग फ्लेवर में बेचनी शुरू कर दी। बिजनेस का नाम रखा, ‘La Kheer Deli’ (LKD)। आज इस कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है और पुणे शहर में इसके 12 से ज्यादा आउटलेट हैं।

शिवांग और शिविका सूद

लड़खड़ाते व्यवसाय में डाली नई जान ग्वालियर, मध्य प्रदेश की रहने वाली स्तुति और उनके भाई अग्निम गुप्ता ने अपने पिता के लड़खड़ाते आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय में न सिर्फ नई जान डाली, बल्कि उसे भारत के जाने-माने वेलनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड अमृतम में तब्दील कर दिया। यह कंपनी अब बाल और त्वचा की देखभाल से जुड़े 140 से ज्यादा उत्पाद बनाती है। दोनों भाई-बहनों ने ऑनलाइन चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से आयुर्वेद प्रेमियों काे अपना ग्राहक बनाया और इस पारिवारिक व्यवसाय को पुनर्जीवित किया। भाई-बहन की यह जोड़ी 2022 में फोर्ब्स की 30 अंडर 30, एशिया की सूची में भी शामिल हो चुकी है।

अग्निम और स्तुति गुप्ता

बने किसानों के मददगार बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले भाई-बहन की इस जोड़ी ने बचपन से ही अपने आसपास सही स्टोरेज सुविधाओं के अभाव में फल-सब्जी और अनाज की भरपूर बर्बादी देखी है। इस बर्बादी को रोकने के उद्देश्य से इन दोनों ने साथ मिलकर सब्जीकोठी नाम का एक उपकरण बनाया, जो एक तरह का पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज है। इसकी मदद से किसान अपने द्वारा उगाए गए फल और सब्जियों को कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। सब्जीकोठी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आसानी से एक-जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अभी पूरे देश में 3000 से अधिक सब्जीकोठी इस्तेमाल हो रहे है। भाई-बहन की यह जोड़ी अपने प्रोडक्ट के साथ टीवी शो शार्क इंडिया में भी शिरकत कर चुकी है।