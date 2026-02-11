Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्रQuotes of the Day Top 10 Sai Baba Messages That Teach Kindness, Patience and Faith
जीवन की उलझनों से परेशान हैं? साईं बाबा के ये 10 विचार आपको दिखाएंगे सही रास्ता!

Quotes of the Day: चलिए आज शिरडी वाले साईं बाबा के अनमोल विचारों से दिन की शुरुआत करते हैं। जीवन में सही रास्ता चुनना हो या समझना हो कि मानव जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है, तो बाबा के ये विचार आपका मार्गदर्शन करेंगे।

Feb 11, 2026 06:13 am IST
साईं बाबा एक ऐसे संत थे, जिन्होंने धर्म, जाति और सामाजिक भेदभावों से ऊपर उठकर मानवता की सेवा को धर्म बताया। उन्होंने केवल धार्मिक शिक्षाएं ही नहीं दीं, बल्कि जीवन के हर पहलू जैसे- धैर्य, संयम, सेवा और मानवता पर अपना अमूल्य ज्ञान दिया। उन्होंने कभी धर्म की सीमाओं को माना ही नहीं। उनका कहना था कि ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा तभी है जब आप किसी दूसरे की दुख में मदद करें। सामाजिक भेदभावों से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही उनके मुताबिक सच्ची साधना है। तो चलिए आज शिरडी वाले साईं बाबा के अनमोल विचारों से दिन की शुरुआत करते हैं। जीवन में सही रास्ता चुनना हो या समझना हो कि मानव जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है, तो बाबा के ये विचार आपका मार्गदर्शन करेंगे।

मुसीबतों का डटकर सामना करें

जीवन में आप जहां भी जाएंगे मुश्किलें जरूर आएंगी। इनसे दूर भागकर आप बच नहीं सकते। इसलिए पूरी हिम्मत के साथ मुसीबतों का सामना करें और विश्वास रखें मैं आपके साथ हूं। भक्ति के साथ साहस मिलकर ही शांति लाता है।

सत्य का मार्ग अपनाएं

सत्य का मार्ग भले ही कितना भी मुश्किल हो लेकिन हमेशा इसी रास्ते पर चलें। झूठ से जीवन में केवल दुख और भ्रम आता है।

दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है?

इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है। जब वो इंसान कर्ता स्वयं है, ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले कर जाती है। यहीं से उसे दुख की प्राप्ति होती है।

बड़े हो कर भी झुकना सीखो

अगर तुम धनवान हो तो उसे वृक्ष की भांति कृपालु बनो, जो अपने ऊपर फल लगते ही झुक जाता है।

अच्छे कर्म करना है सबसे बड़ा धर्म

आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें क्योंकि ये बस तकदीर है।

जीवन में सुख पाने का सूत्र

जीवन में सुख पाने के लिए दया और शांति का सहरा लो। यही सरल और अच्छा जीवन जीने का सूत्र है।

प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है

साईं बाबा कहते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम का सहारा ले कर आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं।

बराबर है हर जीव

प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है इसलिए किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। जब आप हर किसी को इस नजर से देखने लगते हैं, तो लोगों का बुरा करने या सोचने का विचार भी मन में नहीं आता।

सब कुछ हमेशा से रहा है

दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा।

सच्चे मित्र की परिभाषा

अच्छे और सच्चे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं और उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं।

life mantra

