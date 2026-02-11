जीवन की उलझनों से परेशान हैं? साईं बाबा के ये 10 विचार आपको दिखाएंगे सही रास्ता!
Quotes of the Day: चलिए आज शिरडी वाले साईं बाबा के अनमोल विचारों से दिन की शुरुआत करते हैं। जीवन में सही रास्ता चुनना हो या समझना हो कि मानव जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है, तो बाबा के ये विचार आपका मार्गदर्शन करेंगे।
साईं बाबा एक ऐसे संत थे, जिन्होंने धर्म, जाति और सामाजिक भेदभावों से ऊपर उठकर मानवता की सेवा को धर्म बताया। उन्होंने केवल धार्मिक शिक्षाएं ही नहीं दीं, बल्कि जीवन के हर पहलू जैसे- धैर्य, संयम, सेवा और मानवता पर अपना अमूल्य ज्ञान दिया। उन्होंने कभी धर्म की सीमाओं को माना ही नहीं। उनका कहना था कि ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा तभी है जब आप किसी दूसरे की दुख में मदद करें। सामाजिक भेदभावों से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही उनके मुताबिक सच्ची साधना है। तो चलिए आज शिरडी वाले साईं बाबा के अनमोल विचारों से दिन की शुरुआत करते हैं। जीवन में सही रास्ता चुनना हो या समझना हो कि मानव जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है, तो बाबा के ये विचार आपका मार्गदर्शन करेंगे।
मुसीबतों का डटकर सामना करें
जीवन में आप जहां भी जाएंगे मुश्किलें जरूर आएंगी। इनसे दूर भागकर आप बच नहीं सकते। इसलिए पूरी हिम्मत के साथ मुसीबतों का सामना करें और विश्वास रखें मैं आपके साथ हूं। भक्ति के साथ साहस मिलकर ही शांति लाता है।
सत्य का मार्ग अपनाएं
सत्य का मार्ग भले ही कितना भी मुश्किल हो लेकिन हमेशा इसी रास्ते पर चलें। झूठ से जीवन में केवल दुख और भ्रम आता है।
दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है?
इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है। जब वो इंसान कर्ता स्वयं है, ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले कर जाती है। यहीं से उसे दुख की प्राप्ति होती है।
बड़े हो कर भी झुकना सीखो
अगर तुम धनवान हो तो उसे वृक्ष की भांति कृपालु बनो, जो अपने ऊपर फल लगते ही झुक जाता है।
अच्छे कर्म करना है सबसे बड़ा धर्म
आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें क्योंकि ये बस तकदीर है।
जीवन में सुख पाने का सूत्र
जीवन में सुख पाने के लिए दया और शांति का सहरा लो। यही सरल और अच्छा जीवन जीने का सूत्र है।
प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है
साईं बाबा कहते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम का सहारा ले कर आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं।
बराबर है हर जीव
प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है इसलिए किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। जब आप हर किसी को इस नजर से देखने लगते हैं, तो लोगों का बुरा करने या सोचने का विचार भी मन में नहीं आता।
सब कुछ हमेशा से रहा है
दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा।
सच्चे मित्र की परिभाषा
अच्छे और सच्चे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं और उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
