Quotes of the Day: जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे ओशो के ये 10 अनमोल विचार, जरूर पढ़ें!
Quotes of the Day: लाइफ में आप किसी भी मोड़ पर हों, ओशो के विचार पढ़ने से आपका चीजों को देखने का नजरिया काफी बदल जाता है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत उन्हीं के अनमोल विचारों के साथ करते हैं।
ओशो रजनीश एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ। विलक्षण प्रतिभा के धनी इस बालक ने आगे चलकर लोगों को इतना प्रभावित किया कि आज भी लोग उनके विचारों से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते। खासतौर से युवाओं को ओशो के विचार काफी पसंद आते हैं क्योंकि ये किसी धर्म या पंथ से नहीं, बल्कि जीवन और तथ्य से जुड़े हुए होते हैं। लाइफ में आप किसी भी मोड़ पर हों, ओशो के विचार पढ़ने से आपका चीजों को देखने का नजरिया काफी बदल जाता है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत उन्हीं के अनमोल विचारों के साथ करते हैं।
दूसरों से प्रतियोगिता बंद करें
हमें किसी के भी साथ किसी भी तरह की प्रतियोगिता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं अच्छे हैं। हमें अपने आप को स्वीकार करना आना चाहिए।
'लोग क्या कहेंगे' की परवाह छोड़ें
जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं, जब आप कुछ नहीं करते।
क्या वाकई खुलकर जी रहे हैं आप?
प्रश्न ये नहीं है कि क्या मृत्यु के बाद भी जिंदगी रहेगी। प्रश्न तो ये है कि क्या आप मृत्यु से पहले जिंदगी जी सकेंगे।
प्रेम में स्वतंत्रता जरूरी है
प्रेम की असली सीमा पूरी स्वतंत्रता है। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का मुख्य कारण स्वतंत्रता नहीं होना है।
कल करे जो आज कर..
जो भी किया जा सकता है, उसी वक्त पर किया जा सकता है। जिसे आप कल पर छोड़ रहे हैं, जान लें आप करना नहीं चाहते हैं।
जीवन है खुलकर जीने का नाम
जो व्यक्ति वास्तव में ध्यानी है वह खेलपूर्ण होगा। जीवन उसके लिए मस्ती है, जीवन एक खेल, एक लीला है। वह जीवन का परम आनंद लेता है, वह गंभीर नहीं होता, विचारपूर्ण होता है।
शांति पाने का सूत्र अशांति को स्वीकार करना
शांति पाने की कोशिश ना करें। अशांति को स्वीकार कर लेंगे तो आप शांत हो जाएंगे। फिर दुनिया में कोई आपको अशांत नहीं कर सकता। अगर मैं अशांति के लिए राजी हूं तो मुझे कौन अशांत कर सकता है।
अपना मूल्य जानें
जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई प्रशंसा या निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सोच समझकर चुनें अपनी लड़ाई
हम जिसके लिए लड़ते हैं, वही हो जाते हैं। जब हम सुंदरता के लिए लड़ते हैं तो सुंदर हो जाते हैं। सत्य के लिए लड़ते हैं तो सत्य हो जाते हैं। श्रेष्ठ के लिए लड़ते हैं तो श्रेष्ठ बन जाते हैं।
सत्य तो भीतर ही छिपा है
सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे बाहर खोजा जाए। यह कुछ ऐसा है, जिसे अंदर महसूस किया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।