Quotes of the Day: 'एकाग्र, सक्षम और प्रेरित..' सद्गुरु की ये 10 बातें बदल देंगे आपका जीवन और सोच

Quotes of the Day: 'एकाग्र, सक्षम और प्रेरित..' सद्गुरु की ये 10 बातें बदल देंगे आपका जीवन और सोच

संक्षेप:

Quotes of the Day: जीवन में निराशा महसूस हो या फिर कुछ समझ न आए, तब सद्गुरु जग्गी वासुदेव के कुछ मोटिवेशनल कोट्स को जरूर पढ़ें। आपको रास्ता दिखेगा और मन की शांति मिलेगी।

Feb 03, 2026 07:22 am IST
हर कोई जीवन में सफल होकर नाम कमाना चाहता है लेकिन कई पल ऐसे होते हैं। जिनमें हम जिंदगी से आशा खो बैठते हैं और अपने ही फैसलों पर शक करते हैं। अगर आप भी अक्सर निराशा का दामन थाम लेते हैं और कोई रास्ता समझ नहीं आता है, तो ऐसे में आपको सही प्रेरणा की जरूरत है। अगर आप जिंदगी में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो सद्गुरु के कुछ अनमोल सुविचार अपने जीवन में मार्गदर्शक की तरह अपनाएं। उनके विचारों न सिर्फ आपकी सोच बदल जाएगी बल्कि जिंदगी जीने की कला भी आप सीख लेंगे। चलिए उनके कुछ खास विचार आपको पढ़ाते हैं-

सद्गुरु के अनमोल विचार-

1- यदि आप अपना सुरक्षा कवच उतारने को तैयार नहीं हैं, तो आप रूपांतरण के लिए तैयार नहीं हैं। जो रूपांतरित नहीं होता, वह मृत के समान है।

2- असफल होने का जोखिम उठाकर ही सफल हुआ जा सकता है। इसलिए कोशिश करते रहें, तभी सफलता मिलेगी। निराश होकर किसी भी चीज को हर बार छोड़ना समाधान नहीं है।

3- जैसे ही आप अपने और अपने शरीर के बीच; अपने और अपने मन के बीच एक दूरी बना लेते हैं, वहीं दुःख का अंत हो जाता है।

4- यदि आप सोचते हैं कि आप बड़े हैं, तो आप छोटे हो जाते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं, तो आप असीमित हो जाते हैं। यही इंसान होने की खूबसूरती है।

5- परफेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप लगातार बेहतर होने का प्रयास कर रहे हैं।

6- यदि आपकी सारी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित है, तो ज्ञान बहुत दूर नहीं है। आखिरकार, जो आप खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर है।

7- डर अचेतन होने का एक परिणाम है। डर हमें बचाता नहीं है। केवल सचेतन होकर ही हम सही मायनों में जीवन का निर्माण कर सकते हैं।

8- कर्म का अर्थ है जिम्मेदारी को स्वर्ग से हटाकर अपने ऊपर ले लेना। इस तरह आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं।

9- यह सोचने के बजाय कि किसी ने आपको मूर्ख बनाया है, यह देखें, 'मैं मूर्ख हूँ।' अपनी मूर्खता को पहचानना ही बुद्धिमानी की ओर पहला कदम है।

10- खुशहाली की तलाश में हमने इस धरती पर कई पागलपन भरे काम किए हैं। अगर आप खुशहाली ही तलाश रहे हैं - तो अपने भीतर झांकना ही एकमात्र तरीका है।

life mantra

