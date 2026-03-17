Quotes of the Day: गीता के श्लोकों से सीखें समय का सही उपयोग कैसे करें?
समय जीवन की सबसे कीमती चीज है। भगवद गीता के कई श्लोक हमें सिखाते हैं कि समय का सही उपयोग कैसे करें और अपने कर्तव्यों को समय पर पूरा कैसे करें। जानें समय प्रबंधन पर गीता की सीख।
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी हो गया है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास काम करने के लिए समय नहीं होता, जबकि सच्चाई यह है कि सही योजना और अनुशासन से समय का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। भगवद गीता सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाली एक गाइड भी है। गीता के कई श्लोक हमें बताते हैं कि अपने कर्तव्यों को समय पर कैसे पूरा किया जाए और जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए।
आइए जानते हैं समय प्रबंधन से जुड़ी गीता की कुछ महत्वपूर्ण सीख।
1. कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता ना करें
श्लोक (अध्याय 2, श्लोक 47)
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।”
इस श्लोक का अर्थ है कि हमें अपने कर्म यानी काम पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हम हर समय परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारा ध्यान काम से हट जाता है। समय प्रबंधन के लिए जरूरी है कि हम वर्तमान में अपना काम पूरी लगन से करें।
2. अनुशासन और नियमितता जरूरी है
श्लोक (अध्याय 6, श्लोक 17)
“युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।”
इस श्लोक में बताया गया है कि जीवन में संतुलन और अनुशासन बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने खाने, सोने, काम करने और आराम करने का सही समय तय करता है, वह अपने जीवन में ज्यादा सफल और संतुलित रहता है।
3. मन को नियंत्रित करना सीखें
श्लोक (अध्याय 6, श्लोक 5)
“उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्।”
इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य को खुद ही अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। अगर मन भटकता है, तो हम काम पर ध्यान नहीं दे पाते और समय बर्बाद होता है। इसलिए एकाग्रता और आत्मनियंत्रण समय प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
4. आलस्य से बचें और कर्म करते रहें
भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि आलस्य जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति काम को टालता रहता है, वह अक्सर समय की कमी की शिकायत करता है। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से काम करता है, वह कम समय में भी बेहतर परिणाम हासिल कर सकता है।
5. वर्तमान समय की कीमत समझें
गीता का संदेश है कि वर्तमान समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। बीते हुए समय पर पछतावा और भविष्य की चिंता में समय बर्बाद करने के बजाय हमें वर्तमान में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए।
जीवन मंत्र: भगवद गीता की शिक्षाएं हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देती हैं। समय प्रबंधन के मामले में भी गीता हमें अनुशासन, ध्यान और कर्म की महत्वता समझाती है। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम ना सिर्फ समय का सही उपयोग कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी अधिक सफल और संतुलित बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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