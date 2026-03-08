Quotes Of The Day: भारत की 10 सशक्त महिलाओं के कोट्स, जीवन में सफलता की राह दिखाएंगे
Quotes Of The Day From Strong Women Of India: 8 मार्च, महिला दिवस के दिन पढ़ें भारत की 10 सशक्त और कामयाब महिलाओं के विचार। जो आपको सारी मुश्किलों को पार कर लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे।
मंस डे पर महिलाओं को बधाईयों और शायरी से मोटिवेशन देने से ज्यादा भारत की सक्सेजफुल वुमन के ये कोट्स भेजें। जिन्हें पढ़कर हर किसी को प्रेरणा मिलती है। कठिन परिस्थितियों, रुढ़िवादी समाज और सारी मुश्किलों को पारकर अपने हौंसले के बल पर इन महिलाओं ने मुकाम बनाया। पढ़ें इंडिया की ऐसी ही 10 महिलाओं के मोटिवेशनल कोट्स।
भारत की 10 सशक्त महिलाओं के कोट्स (Quotes Of 10 Strong Women Of India)
1) एक राष्ट्र की ताकत, वास्तव में महिलाओं की स्थिति में होती है- भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी।
2) आप बस अपने काम को प्यार करो, और तब हर चीज संभव हो सकती है- भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के कोट्स आपको जीवन में सफल बनने के लिए रास्ता दिखाएंगे। कल्पना चावला ने कहा था 'कुछ करें क्योंकि आप वास्तव में इसे करना चाहते हैं| यदि आप इसे केवल लक्ष्य के लिए कर रहे हैं और पथ का आनंद नहीं ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं|'
3) 'शिक्षा के बिना प्रगति असंभव है' भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सेविका और लड़कियों की शिक्षा की पक्षधर थीं। दलित परिवार में जन्मी सावित्रीबाई फुले ने पति ज्योतिबाराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने समाज सेवा में योगदान दिया था।
4) मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी- झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
5) 'अपने जीवन की दिशा खुद तय करें, क्योंकि किसी और का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा'- भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी
6) कोई भी चीज असंभव नहीं है, अगर आपके पास आत्मविश्वास है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं-
तीन बार महिला बॉक्सिंग में विश्व चैंपियन रह चुकीं मैरी कॉम ने सफलता पर ये बात बोलीं।
7) अगर संगीत न हो, तो यह दुनिया अधूरी सी लगेगी- लता मंगेशकर
8) अधिकार मांगे नहीं जाते, उन्हें छीनना पड़ता है- अरुंधति रॉय
9) कड़ी मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है- इंडियन बैडमिंट प्लेयर पी.वी. सिंधु
10) खूबसूरती आत्मविश्वास से आती है, बाहरी रूप से नहीं- पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
