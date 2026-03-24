Quotes of the Day: सपने देखें, मेहनत करें और सफल बनें! डॉ कलाम की सीख
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों पर दिए गए विचार आज भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। उनके ये कोट्स सिखाते हैं कि बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना कितना जरूरी है।
A. P. J. Abdul Kalam भारत के ऐसे महान वैज्ञानिक और विचारक थे, जिन्होंने अपने शब्दों और कार्यों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के जीवन में सपनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। उनके अनुसार, सपने ही हमें आगे बढ़ने की दिशा देते हैं और जीवन को एक उद्देश्य प्रदान करते हैं। डॉ कलाम हमेशा कहते थे कि बड़ा सोचो और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करो। उनके विचार ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि हर उम्र के लोगों को मोटिवेट करते हैं। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलें, तो हम अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि दोनों पा सकते हैं।
1. “Dream, dream, dream…”
डॉ कलाम कहते थे कि सपने देखने से ही विचार बनते हैं और विचार ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम बार-बार अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, तो वह हमारे एक्शन में बदल जाते हैं।
2. “You have to dream before your dreams can come true”
इसका मतलब है कि बिना सपना देखे कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है।
3. “If you want to shine like a sun…”
डॉ कलाम हमें बताते हैं कि अगर हमें चमकना है, तो मेहनत और संघर्ष से गुजरना होगा। सफलता आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत जरूरी है।
4. “Dreams are not what you see in sleep…”
सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यानी हमारे लक्ष्य इतने मजबूत होने चाहिए कि हम उन्हें पाने के लिए लगातार मेहनत करें।
5. “Single-minded devotion…”
अगर आपको अपने लक्ष्य में सफलता चाहिए, तो आपको पूरी लगन और फोकस के साथ काम करना होगा। बीच में ध्यान भटकने से सफलता दूर हो सकती है।
6. “Great dreams of great dreamers…”
डॉ कलाम का कहना था कि बड़े सपने देखने वाले लोग ही बड़े काम करते हैं। उनके सपने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
7. “Dreams are the seeds of change…”
हर बदलाव की शुरुआत एक सपने से होती है। जैसे बीज से पेड़ उगता है, वैसे ही सपनों से नई सोच और नए अवसर पैदा होते हैं।
8. “Dream big and dare to fail”
बड़ा सपना देखने के साथ-साथ असफलता से डरना नहीं चाहिए। अगर आप फेल भी होते हैं, तो वही अनुभव आपको आगे सफल बनने में मदद करता है।
9. “Your dream is your identity…”
डॉ कलाम के अनुसार, आपका सपना ही आपकी पहचान बनाता है। जब आपके पास एक लक्ष्य होता है, तो जीवन को एक दिशा मिलती है।
जीवन मंत्र: डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के ये विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलें, तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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