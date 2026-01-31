Hindustan Hindi News
Quotes of the day chanakya niti 10 lines that show right path in trouble aaj ka suvichar
Quotes of the day: 'ऋण, शत्रु और रोग..' चाणक्य नीति की 10 बातें लाइफ के कठिन समय में दिखाएंगी रास्ता

Quotes of the day: 'ऋण, शत्रु और रोग..' चाणक्य नीति की 10 बातें लाइफ के कठिन समय में दिखाएंगी रास्ता

संक्षेप:

Aaj Ka Vichar: जीवन में आने वाली मुसीबतों से निपटना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है और सक्सेजफुल लाइफ जीना है तो चाणक्य नीति में लिखी इन बातों को जरूर याद रखें। ये बातें आपको सही लोगों की पहचान करने और कठिन समय में धैर्य के साथ चलना सिखाएगी।

Jan 31, 2026 06:14 am IST Aparajita
लाइफ में सक्सेज के साथ जीना बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार हमें असफलता, निराशा और लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। कुछ मौके ऐसे आते हैं जब लोग बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किए बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। उन सारी समस्याओं से निकलने के लिए बड़ों की बातों पर अमल करना जरूरी है। जैसे चाणक्य नीति में कही गई ये 10 बातें, जो आपको लाइफ में केवल सक्सेज नहीं देंगी बल्कि दुश्मनों से बचने और सही-गलत के पहचान का फर्क भी सिखाएगी।

ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए।

चाणक्य नीति की ये बात बहुत ही काम की है। अगर जीवन में सफलता और सुकून चाहिए तो कर्ज नहीं रखना चाहिए। शरीर के रोग को जड़ से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ये बड़े दुख देते हैं।

वन की अग्नि चन्दन की लकड़ी को भी जला देती है।

इसका मतलब है कि अगर आप गलत और नीच प्रवृत्ति का इंसान किसी का भी बुरा कर सकता है। जैसे जंगल की आग चंदन की लकड़ी को भी नहीं छोड़ती।

आपातकाल में स्नेह करने वाला ही मित्र होता है।

मुसीबत के समय जो आपके साथ बना रहे वहीं सच्चा दोस्त होता है। ऐसे इंसान की परख जरूर करनी चाहिए।

जो धैर्यवान नहीं है, उसका न वर्तमान है न भविष्य।

इंसान को धैर्य रखना जरूर आना चाहिए। तभी आप लाइफ में सक्सेजफुल बनेंगे।

एक बिगड़ैल गाय सौ कुत्तों से ज्यादा श्रेष्ठ है।

कहने का मतलब है कि सौ चापलूसी करने वाले लोगों से भला एक विपरीत स्वभाव का हितैषी है।

कल के मोर से आज का कबूतर भला।

चाणक्य की नीति उन लोगों के लिए है जो कल के बेहतर में अपने आज को गंवा देते हैं। मतलब संतोष सबसे बड़ा धन है। आज जो भी है उसमे संतोष करना सीखें। कल क्या होगा इसके चक्कर में आज के पल को खराब ना करें।

आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है।

चाणक्य की ये नीति सिखाती है कि आप दुष्ट इंसान को कितना भी सम्मान देंगे वो आपका अहित ही करेगा। जैसे आग को सिर पर रखने पर भी वो जलाने का काम ही करेगी।

भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है।

चाणक्य नीति की इस लाइन का मतलब है कि भूख से बेबस होकर इंसान बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। भूखा इंसान खुद का और दूसरों का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है।

विद्या ही निर्धन का धन है।

अगर आप गरीब हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो आपकी जानकारी और ज्ञान ही इस काम में सबसे ज्यादा मदद करेगी। इसलिए खुद को काबिल बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है।

संकट में बुद्धि ही काम आती है।

चाणक्य नीति में लिखी ये बात सिखाती है कि मुसीबत के समय सबसे पहले अपनी बुद्धि और विवेक पर भरोसा करें। बुद्धि की मदद से ही आप मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं।

