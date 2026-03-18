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Quotes of the Day: सक्सेस चाहिए? अपनाएं आलिया भट्ट के ये पावरफुल टिप्स

Mar 18, 2026 06:29 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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आलिया भट्ट की सफलता के पीछे उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और सही फैसले हैं। उनके ये आसान सक्सेस मंत्र ना सिर्फ करियर बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी काफी मददगार साबित हो सकते हैं।

Quotes of the Day: सक्सेस चाहिए? अपनाएं आलिया भट्ट के ये पावरफुल टिप्स

आलिया भट्ट आज बॉलीवुड की सबसे सफल और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने बहुत कम समय में अपने दम पर एक मजबूत पहचान बनाई है। उनकी सफलता के पीछे सिर्फ अच्छी फिल्में ही नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, अनुशासन और लगातार खुद को बेहतर बनाने की सोच भी है। आलिया हर रोल को पूरी लगन से निभाती हैं और नए-नए चैलेंज लेने से कभी पीछे नहीं हटतीं। यही वजह है कि वह आज युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी हैं। उनके कुछ आसान लेकिन असरदार सक्सेस मंत्र ऐसे हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ सकता है।

1. पूरी लगन से काम करें

आलिया अपनी मेहनत और समय की पाबंदी के लिए जानी जाती हैं। वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करती हैं। हमें भी यही सीख मिलती है कि जब भी कोई काम करें, उसमें 100% कमिटमेंट दें। चाहे काम नया हो या मुश्किल, उससे सीखने की कोशिश करें।

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2. सफलता पर रुकें नहीं

कई लोग एक बार सफलता मिलने के बाद आराम करने लगते हैं लेकिन ऐसा करना सही नहीं। आलिया हर फिल्म के बाद खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उनका ये सक्सेस मंत्र हर कोई अपनी लाइफ में फॉलो कर सकता है।

3. मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी

सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। आलिया हर रोल के लिए तैयारी करती हैं और अपने काम को समझदारी से करती हैं। हमें भी अपने काम में लगातार बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए।

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4. नए फैसले लेने से ना डरें

आलिया अपने करियर में अलग-अलग तरह के रोल करती हैं, चाहे उसमें रिस्क ही क्यों ना हो। हमें भी फेल होने के डर से पीछे नहीं हटना चाहिए। नए मौके ही हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं।

5. आत्मविश्वास सबसे जरूरी

सफलता के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। आलिया हमेशा अपने फैसलों पर भरोसा करती हैं और यही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।

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जीवन मंत्र: आलिया भट्ट की सफलता हमें सिखाती है कि मेहनत, सीखने की इच्छा, सही सोच और आत्मविश्वास से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अगर आप भी इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो सफलता आपके करीब जरूर आएगी।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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