Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Quotes Of The Day: 'करम प्रधान बिस्व करि राखा...'मुश्किल घड़ी में लाइफ को पॉजिटिव दिशा देंगी ये लाइनें

Mar 11, 2026 06:18 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share

Quotes Of The Day: लाइफ में आगे बढ़ने और पॉजिटिविटी लाने के लिए अच्छे कामों के साथ ही अच्छी सोच की भी जरूरत होती है। और, ये अच्छी सोच, लाइफ में पॉजिटिविटी रामचरित मानस में लिखी लाइनों से भी मिल सकती है। 

Quotes Of The Day: 'करम प्रधान बिस्व करि राखा...'मुश्किल घड़ी में लाइफ को पॉजिटिव दिशा देंगी ये लाइनें

लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मकता बेहद जरूरी है। और, ये पॉजिटिविटी कई बार हमारी सोच और आराध्य के साथ जुड़ी होती है। जब हम ईश्वर को कर्ता मानकर उसके बताए रास्तों पर चलने का फैसला करते हैं तो कई मुश्किलों का हल आसानी से मिल जाता है। तुलसीदास की रामचरित मानस में केवल राम-सीता का संघर्ष नहीं बल्कि जीवन का सार लिखा है। इन चौपाई और उनके अर्थ आपको लाइफ में आ रही मुश्किलों से लड़ने, पॉजिटिव रास्ता दिखाने और आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

  1. करम प्रधान बिस्व करि राघा

जो जस करइ सो तसु फलु चाखा

अर्थात, भगवान ने संसास में कर्म को प्रधान यानी मेन बनाया है। जो व्यक्ति इस संसार में जैसा कर्म करता है वह धरती पर वैसा ही फल भोगता है।

2) परहित बस जिन्ह करि उर दंगा,

ते नर पावहिं मोक्ष अभंगा।

अर्थात, जो भी व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों के भलाई में लगाता है, वो मनुष्य अमरता और श्रेष्ठ फलों को पाता है।

ये भी पढ़ें:लाइफ में आगे बढ़ना है तो प्रेमानंद महाराज के विचार दिखाएंगे रास्ता

3) जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि,

बंदउ सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि।

अर्थात, इस जगत की हर वस्तु और हर जीव में भगवान ही विराजमान होते हैं। इसलिए मनुष्य अर्थात मैं को सभी से विनम्रतापूर्वक सम्मान और प्रणाम करना चाहिए।

4) सूर समर करनी करहिं कहीं न जनावहीं आपु,

बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहिं प्रतापु

अर्थात, बहादुर लोग मुश्किल वक्त में काम करते हैं लेकिन अपनी महानता का ढिंढोरा नहीं पीटते लेकिन जो लोग कायर या डरपोक होते हैं वो सिर्फ बहादुरी और महानता की बातें करते हैं।

ये भी पढ़ें:चाणक्य नीति की ये 10 बातें लाइफ के कठिन समय में दिखाएंगी रास्ता

5) धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई

अर्थात, बुरे लोगों का साथ इंसान को खराब कर देता है जैसे धुआं हर चीज को काला कर देता है।

6) सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेहुँ मुनिनाथ।

हानि, लाभ, जीवन, मरण,यश, अपयश विधि हाँथ।

अर्थात, इस चौपाई का अर्थ बताया गया है कि मुनिनाथ ने दुःखी होकर यानि बिलखकर कहा कि हे भरत! सुनो, भविष्य में होने वाला बड़ा बलवान है। जीवन में होने वाले सभी हानि-लाभ, जीवन-मरण और यश-अपयश, ये सब विधाता के हाथ हैं। भले ही लाभ हानि जीवन, मरण ईश्वर के हाथ हो लेकिन इन दुखों और नुकसान के बाद हमें हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। यहीं एक चीज हैं जो मनुष्य के यानि हमारे ही हाथ में होती है, जिसे लोग 'कर्म' बोलते हैं अर्थात हमें हमेशा अपना अच्छा कर्म करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:भारत की 10 सशक्त महिलाओं के कोट्स, जीवन में सफलता की राह दिखाएंगे
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
life mantra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।