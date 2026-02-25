Hindustan Hindi News
Quote of the Day: सब स्वार्थ के मित्र, निस्वार्थ सिर्फ.. तुलसीदास जी की इन 10 बातों को समझ लिया तो कभी धोखा नहीं खाएंगे!

Feb 25, 2026 06:18 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
Quotes of the Day: तुलसीदास जी के दोहे और चौपाइयां हमें धैर्य रखना, विनम्र बने रहना, सच्चे प्रेम को समझना और कठिन समय में भी विश्वास और साहस ना खोना सिखाते हैं। आइए आज के दिन की शुरुआत उन्हीं के अनमोल विचारों के साथ करते हैं।

हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई साधु-संत हुए जो अपने विचारों से सदा-सदा के लिए अमर हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी ऐसे ही महापुरुषों में से एक हुए, जिनकी भक्ति शब्दों में उतरी और आज भी लोगों के जीवन को सही दिशा दिखाने का काम कर रही है। गोस्वामी जी ने कई ग्रंथों की रचना की लेकिन श्रीरामचरितमानस उनकी सबसे अद्भुत कृति मानी जाती है। अपनी सभी रचनाओं में उन्होंने ना केवल सच्ची भक्ति के बारे में बताया बल्कि जीवन से जुड़े ऐसे कई सूत्र साझा किए, जो आज भी लोगों को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। तुलसीदास जी के दोहे और चौपाइयां हमें धैर्य रखना, विनम्र बने रहना, सच्चे प्रेम को समझना और कठिन समय में भी विश्वास और साहस ना खोना सिखाते हैं। आइए आज के दिन की शुरुआत उन्हीं के अनमोल विचारों के साथ करते हैं।

गोस्वामी तुलसीदास जी के अनमोल विचार

1) तेजहीन व्यक्ति यानी जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है, उसे कोई भी महत्व नहीं देता है। तेजहीन व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है। ये ठीक वैसा ही है, जैसे आग बुझ जाती है तो हर कोई उसकी राख को छू लेता है।

2) जो लोग मोह-माया में और गलत संगत में फंसे हैं, भक्ति नहीं करते हैं, बुरी आदतों के शिकार हैं, उन्हें सपने में भी धन-संपत्ति, शुभ शकुन, मन की शांति नहीं मिल सकती।

3) धर्म, दया भावना से उत्पन्न होती है और अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। इसलिए मनुष्य के शरीर के जब तक प्राण हैं, तब तक दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए।

4) जो लोग दूसरों की बुराई करके खुद को महान बताते हैं, वे अपनी ही प्रतिष्ठा खो देते हैं। इस अवगुण की वजह से जब एक बार इज्जत चली जाती है तो लाख कोशिश करने के बाद भी पुराना सम्मान प्राप्त नहीं किया जा सकता।

5) इस दुनिया में तरह-तरह के लोग रहते हैं, यानी हर तरह के स्वभाव और व्यवहार वाले लोग रहते हैं। आप हर किसी से अच्छे से मिलिए और बात करिए। जिस प्रकार नाव नदी से मित्रता कर आसानी से उसे पार कर लेती है, वैसे ही अपने अच्छे व्यवहार से आप भी इस भव सागर को पार कर लेंगे।

6) सुंदर तन, अच्छे गुण, धन, मान-सम्मान और धर्म-कर्म के बिना भी जो लोग खुद को महान समझते हैं, उनके जीवन में अधिक परेशानियां रहती हैं। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं।

7) जब पेड़-पौधे हरे रहते हैं तब सभी पशु पक्षी चरने आते हैं। सूख जाने पर जलाकर तापते हैं। जब पेड़ों पर फल लगते हैं तो सभी इनके सामने हाथ फैलाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में सभी स्वार्थ के मित्र है। निस्वार्थ भाव से सिर्फ रघुनाथ जी मित्र हैं।

8) जब बारिश का मौसम होता है तो मेंढकों के टर्राने की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि उसके सामने कोयल की आवाज कम लगने लगती है। अर्थात उस कोलाहल में दब जाती है। इसी प्रकार जब मेंढक जैसे कपटपूर्ण लोग अधिक बोलने लगते हैं, तब समझदार लोग अपना मौन धारण कर लेते हैं। वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करते।

9) शरीर मानो खेत है, मन मानो किसान है। जिसमें यह किसान पाप और पुण्य रूपी दो प्रकार के बीजों को बोता है। जैसे बीज बोएगा वैसे ही इसे अंत में फल काटने को मिलेंगे।

10) भगवान ने स्त्री को अमृत और प्रेम दोनों में सानकर बनाया है। स्त्री वैर और प्रेम दोनों की जननी है, इस बात को बुद्धिमान पुरुष जानते हैं किंतु गंवार नहीं।

