Quotes of the day: कामयाबी, मेहनत और सपनें.. शाहरुख खान की ये 10 बातें बदल देंगी आपकी लाइफ!

संक्षेप:

कहते हैं कि सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, बस हर चीज को अलग ढंग से करते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए शाहरुख खान के कुछ मोटिवेशनल कोट्स ले कर आए हैं, जो जीवन को ले कर आपको एक अलग ही नजरिया देंगे।

Feb 06, 2026 06:20 am IST
बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं की बात हो तो शाहरुख खान का नाम टॉप पर आता है। उन्होंने अपने करियर में जो बुलंदी, शोहरत, पॉपुलैरिटी और लोगों का प्यार जीता है, बहुत ही कम लोग उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। दिलचस्प बात ये है कि किंग खान को ये सारी शोहरत और कामयाबी उसी कठिन संघर्ष के बाद मिली है, जो लगभग हर आम युवा को झेलना पड़ता है। इतनी कड़ी मेहनत और जुनून के बाद वो इस मुकाम पर इसलिए भी हैं क्योंकि उनका माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही है। कहते हैं ना कि सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, बस हर चीज को अलग ढंग से करते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए शाहरुख खान के कुछ मोटिवेशनल कोट्स ले कर आए हैं, जो जीवन को ले कर आपको एक अलग ही नजरिया देंगे।

कठिन समय से ऐसे करें डील

लाइफ में ऐसा समय भी आएगा जब कुछ भी सही नहीं चल रहा होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है। इस दौरान शायद आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़े लेकिन यकीन मानिए आप इसे झेल जाएंगे। बस आपको थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते रहना है।

खुद में विश्वास रखें

हमेशा खुद पर विश्वास रखें कि आप सबसे बेस्ट हैं। दूसरे क्या हैं, कैसे हैं, इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

किसी और का सपना मत जियो

खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, डटकर लाइफ का मुकाबला करो। किसी भी नियम से बंधे मत रहो, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ और जीवन में कभी भी किसी दूसरे का सपना मत जियो।

लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखें

आप अपनी लाइफ खुद को लोगों के आगे एक्सप्लेन करते हुए नहीं गुजार कर सकते हैं। जीवन में आपको ये वाकई सीखना पड़ेगा कि लोग आपके बारे में ऐसा बहुत कुछ कहेंगे जिसे आपको नजरअंदाज करना ही पड़ेगा।

डर में रहकर ना बिताएं जिंदगी

अपने डर को एक डिब्बा ना बनने दें, जिसमें आप बंद ही हो जाएं। उनसे बाहर निकलें, उन्हें खोलें और अपनी सबसे बड़ी हिम्मत में बदल दें।

कभी-कभी पीछे भी हटना पड़ता है

कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ कदम पीछे की ओर भी लेने पड़ते हैं। ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है अगर कोई चीज आपको कुछ देर के लिए दुख दे रही है, लेकिन लंबे समय में उससे फायदा ही है।

खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा

जो भी चीज आपको पीछे की तरफ खींच रही है, वो तब तक नहीं जाने वाली, जब तक आप खुद के लिए खड़े ना हों और उसके विपरीत अपना रास्ता ना बनाएं। शिकायतें करना बंद करें और आगे की तरफ बढ़ना शुरू करें।

टूटना भी खूबसूरत है

मैंने ये महसूस किया है कि आपको कोई जरूरत पूरी करने के लिए हमेशा फंक्शनल होने की जरूरत नहीं है। कभी-कभार जब चीजें टूट जाती हैं, तो उनके टुकड़ों से ही सबसे खूबसूरत चीजें बनकर तैयार होती हैं।

कर्म ही धर्म है

इस दुनिया में केवल एक ही धर्म है और वो है मेहनत।

सक्सेस और फेलियर लाइफ का हिस्सा हैं

सक्सेस और फेलियर महज लाइफ का एक हिस्सा हैं। ये दोनों ही परमानेंट नहीं हैं। सक्सेस से बेहतरीन टीचर तो फेलियर है क्योंकि ये आपको विनम्र बनाता है।

