Quotes of the day: 500 रूपए से करोड़ों के सम्राज्य तक... धीरूभाई अंबानी के विचारों में छिपा है सक्सेस का राज!
कहते हैं जिन लोगों में वाकई कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, उनके लिए हालात कोई मायने नहीं रखते। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के जीवन को देखकर इस बात में कोई शक नहीं होता। आज रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कंपनियों में से एक है। लेकिन इसकी शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने बहुत ही साधारण ढंग से की थी। पिता शिक्षक थे और आर्थिक तंगी का आलम ये था कि उन्हें हाईस्कूल के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फल बेचने जैसे छोटे-मोटे काम भी किए, फिर यमन जा कर पेट्रोल पंप पर नौकरी भी की। साल 1958 में जब भारत लौटे तो महज 500 रुपए में रिलायंस की शुरुआत की, जो आज दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत उन्हीं के विचारों के साथ करते हैं, जो आप में नया जोश भर देंगे और सोचने का अलग नजरिया भी देंगे।
धीरूभाई अंबानी के प्रेरणादायक विचार
1) हम सभी जीवनभर संघर्ष करते हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हम नहीं पाते। मैंने जीवन में एक बहुत जरूरी बात सीखी है कि कैसे अपने लक्ष्य को लेकर जिद्दी बनें रहें, उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि हम पहले ही प्रयास में सफल नहीं होते।
2) कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहना चाहिए। कठिनाइयों को मौके में बदलें। असफलता के बावजूद अपना मनोबल ऊंचा रखें। आखिर में आपको सफलता मिलनी ही है।
3) वे लोग जो सपने देखने की ताकत रखते हैं, वे दुनिया को जीतने की ताकत भी रखते हैं।
4) बड़ा सोचो, दूर की सोचो जल्दी सोचो क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है।
5) यदि आप अपने सपने पूरे नहीं करते हैं, तो कोई दूसरा आपको इस्तेमाल कर के अपने सपने पूरा करता है।
6) अगर आपको अपने रास्ते पर भरोसा है, इस पर चलने की हिम्मत है, इस रास्ते की हर कठिनाइयों पर जीत हासिल करने की शक्ति है, तो आपका कामयाब होना निश्चित है।
7) किसी काम को अंतिम तिथि तक कर देना काफी नहीं है। मैं अंतिम तिथि से पहले कर देने की अपेक्षा करता हूं।
8) आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। लेकिन अगर आप गरीब मरे तो इसमें आप ही का दोष है।
9) किसी भी चीज़ के बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। इसलिए स्वयं को बार-बार संशोधित कीजिए और नई कल्पना कीजिए। कल्पनाएं ही किसी भी सफलता का प्रमुख कारण है।
10) अधिकतर लोग सोचते हैं कि अवसर को प्राप्त करना भाग्य पर निर्भर है। मैं मानता हूँ कि अवसर हम सभी के चारों ओर हैं। कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और बाकी केवल खड़े रहते हैं और अवसरों को जाने देते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
